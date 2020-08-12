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Офис Генпрокурора направил в Беларусь запросы о выдаче 28 боевиков ЧВК Вагнера

Офис Генпрокурора направил в Беларусь запросы о выдаче 28 боевиков ЧВК Вагнера

Офис Генерального прокурора (ОГП) 11 августа 2020 г. обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 г. правоохранительными органами Беларуси.

Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковским районным судом г. Киев подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба ОГП, передает Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про экстрадицию боевиков ЧВК Вагнера: Украина должна доказать вину этих людей

"Напомним, на основании ходатайства Главного следственного управления СБУ 31 июля 2020 г. Офис Генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с письмом о намерениях запросить об экстрадиции этих лиц и ходатайством о заключении их под стражу до получения запроса о выдаче, в соответствии со ст. 61 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года. 6 августа 2020 г. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в телефонном разговоре с Генеральным прокурором Республики Беларусь Александром Конюком также подтвердила намерение запросить выдачу 28 человек. Вопрос о выдаче запрашиваемых лиц будет решаться компетентными органами Республики Беларусь", - пояснили в ОГП.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Автор: 

Беларусь (7937) экстрадиция (569) ЧВК Вагнер (1335) Офис Генпрокурора (2515)


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Топ комментарии
+8
Жодного вагнерівця "бацкою" Україні не буде видано. Дешева трьохгрошова вистава "вагнерівці" - була зрежисована лукою і ****** для того щоб народ Білорусі згуртувався напередодні виборів навколо хитрозачесаного, який тимчасово начепив на себе маску захисника Білорусі від старшого брата , в лапи якого він і вів Білорусь всі 26-ть років свого перебування при владі.
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12.08.2020 15:16 Ответить
+6
😃 лучше поздно чем никогда...сказала старушка ложась на рельсы после того как поезд проехал...
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12.08.2020 15:23 Ответить
+6
"Оперативненько"
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12.08.2020 15:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
В Турцию посылать надо было
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12.08.2020 15:13 Ответить
Боевики Пригожина-Уткина разменная монета в острой дискуссии о любви между Лукашиком и Крабе, и мы тут только третья сторона, невольно поднимающая ставки
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12.08.2020 15:13 Ответить
Полагаю им там сейчас немножко не до того))))
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12.08.2020 15:15 Ответить
Пусть ***** понервничает. Вдруг таракан психанёт и выдаст их.
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12.08.2020 15:20 Ответить
Полагаю,что их там уже давно нет.
Ждать 2 недели, только чтобы направить запрос на экстрадицию!
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12.08.2020 15:36 Ответить
Истребовать нужно, а потом всех повесить.
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12.08.2020 15:15 Ответить
Это анекдот?
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12.08.2020 15:15 Ответить
Жодного вагнерівця "бацкою" Україні не буде видано. Дешева трьохгрошова вистава "вагнерівці" - була зрежисована лукою і ****** для того щоб народ Білорусі згуртувався напередодні виборів навколо хитрозачесаного, який тимчасово начепив на себе маску захисника Білорусі від старшого брата , в лапи якого він і вів Білорусь всі 26-ть років свого перебування при владі.
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12.08.2020 15:16 Ответить
Экстрадируют по программе- «На тебе чекають вдома»?
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12.08.2020 15:16 Ответить
Поздно вср@:ись...Там уже не до нас...
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12.08.2020 15:17 Ответить
Нашли время)
Они им самим сейчас нужны как воздух...
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12.08.2020 15:20 Ответить
Ну так... Всё уже, договорняк работает.
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12.08.2020 16:11 Ответить
😃 лучше поздно чем никогда...сказала старушка ложась на рельсы после того как поезд проехал...
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12.08.2020 15:23 Ответить
"Оперативненько"
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12.08.2020 15:25 Ответить
Просрались єто для отвода глаз уже все упущенно Зе улитки ватніе
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12.08.2020 15:27 Ответить
Рановато... Еще годик подождать нужно было
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12.08.2020 15:29 Ответить
Скоріше рак засвистить, ішак заговорить та Путін здохне разом з Лукашенко....а шкода
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12.08.2020 15:42 Ответить
Им чего парится, не выдадут, а выдадут так обменяют на каких-нибудь бомжей потом и получат премиальные от фсб.
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12.08.2020 15:44 Ответить
Вагнеровцы уже задействованы в разгоне белорусов.
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12.08.2020 15:54 Ответить
Ну хоть пошевелились...
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12.08.2020 16:19 Ответить
воно канешно, тупорилій бенядіктовій начхати шо про неї думають українці, але вже аж так тупо, з таким неадекватним і несвоєчасним запізненням направляти запит про видачу вагнерівських головорізів свідчить лише про те, що вона нікчемна маріонетка в руках виродка портянки і готова ганьбитись сама і ганьбити країну, переступати через що завгодно лиш би виконувати його вказівки.
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12.08.2020 17:01 Ответить
ри десятка россиян, задержанных в преддверии выборов под Минском, могут быть переданы России в ближайшее время. Об этом пишет http://www.interfax.ru «Интерфакс» со ссылкой информированный источник.
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12.08.2020 20:45 Ответить
 
 