Офис Генпрокурора направил в Беларусь запросы о выдаче 28 боевиков ЧВК Вагнера

Офис Генерального прокурора (ОГП) 11 августа 2020 г. обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 г. правоохранительными органами Беларуси.

Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковским районным судом г. Киев подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба ОГП, передает Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

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"Напомним, на основании ходатайства Главного следственного управления СБУ 31 июля 2020 г. Офис Генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с письмом о намерениях запросить об экстрадиции этих лиц и ходатайством о заключении их под стражу до получения запроса о выдаче, в соответствии со ст. 61 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года. 6 августа 2020 г. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в телефонном разговоре с Генеральным прокурором Республики Беларусь Александром Конюком также подтвердила намерение запросить выдачу 28 человек. Вопрос о выдаче запрашиваемых лиц будет решаться компетентными органами Республики Беларусь", - пояснили в ОГП.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.