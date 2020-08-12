Кабмин изменил порядок пересечения КПВВ с оккупированным Крымом: В случае негативного результата ПЦР-теста можно не проходить самоизоляцию

Отныне в случае получения отрицательного результата теста ПЦР самоизоляция не обязательна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции.

"Обязательство по самоизоляции в течение 14 дней прекращается автоматически после окончания срока самоизоляции, или в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенного после выезда из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя", - говорится в сообщении.

Кроме того, абитуриентам с временно оккупированных территорий упростили правила пересечения КПВВ: им не нужно проходить обязательную самоизоляцию.

Теперь пересечь КПВВ могут граждане Украины и члены их семей (без разрешения председателя Госпогранслужбы и согласования Минреинтеграции) при условии получения отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 или при условии соблюдения условий самоизоляции в течение 14 дней с использованием электронного сервиса "Дій вдома":



⁃ место жительства которых зарегистрировано на подконтрольной правительству Украины территории при выезде из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя;

⁃ место жительства которых зарегистрировано в Автономной Республике Крым или г. Севастополе при въезде на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя;

⁃ в случае если пересечение осуществляется с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.

А также при пересечении при наличии гуманитарных оснований.

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