Кабмин изменил порядок пересечения КПВВ с оккупированным Крымом: В случае негативного результата ПЦР-теста можно не проходить самоизоляцию
Отныне в случае получения отрицательного результата теста ПЦР самоизоляция не обязательна.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции.
"Обязательство по самоизоляции в течение 14 дней прекращается автоматически после окончания срока самоизоляции, или в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенного после выезда из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя", - говорится в сообщении.
Кроме того, абитуриентам с временно оккупированных территорий упростили правила пересечения КПВВ: им не нужно проходить обязательную самоизоляцию.
Теперь пересечь КПВВ могут граждане Украины и члены их семей (без разрешения председателя Госпогранслужбы и согласования Минреинтеграции) при условии получения отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 или при условии соблюдения условий самоизоляции в течение 14 дней с использованием электронного сервиса "Дій вдома":
⁃ место жительства которых зарегистрировано на подконтрольной правительству Украины территории при выезде из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя;
⁃ место жительства которых зарегистрировано в Автономной Республике Крым или г. Севастополе при въезде на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя;
⁃ в случае если пересечение осуществляется с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.
А также при пересечении при наличии гуманитарных оснований.
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