Ослабление в зонах карантина будет не чаще одного раза в две недели, - Степанов

Решение об ослаблении уровня опасности в зонах карантина будут пересматривать не ранее, чем через 14 дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Решение об ослаблении "красного", "оранжевого" и "желтого" уровня эпидемиологической опасности не может быть пересмотрено ранее, чем через 14 дней. Почему важно 14 дней? Максимальный инкубационный период. И это тот период времени, когда мы можем достаточно четко определить, что ситуация на территории района или города полностью стабилизирована, и мы можем смягчить этот уровень", - отметил Степанов.

По его словам, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принимает решение об установлении уровня эпидемиологической опасности каждые семь дней.

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