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Новости Коронавирус и карантин
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Ослабление в зонах карантина будет не чаще одного раза в две недели, - Степанов

Ослабление в зонах карантина будет не чаще одного раза в две недели, - Степанов

Решение об ослаблении уровня опасности в зонах карантина будут пересматривать не ранее, чем через 14 дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Решение об ослаблении "красного", "оранжевого" и "желтого" уровня эпидемиологической опасности не может быть пересмотрено ранее, чем через 14 дней. Почему важно 14 дней? Максимальный инкубационный период. И это тот период времени, когда мы можем достаточно четко определить, что ситуация на территории района или города полностью стабилизирована, и мы можем смягчить этот уровень", - отметил Степанов.

По его словам, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принимает решение об установлении уровня эпидемиологической опасности каждые семь дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав решил изменить критерии распределения регионов Украины на карантинные зоны, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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То бишь...две недели...пол месяца...в одной из зеленых зон будет полный аут...а она будет оставаться в зеленой зоне??
А на кой тогда этот цирк с зонами нужен??
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12.08.2020 15:32 Ответить
а что у пересмотрщиков тоже мигрень ?
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12.08.2020 15:37 Ответить
Задача такая - вводить побольше зон, чтоб было чего выводить. Видимость работы.
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12.08.2020 15:40 Ответить
 
 