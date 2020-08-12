Госсекретарь США Помпео: Граждане Беларуси должны обрести свободы, за которые они выступают

Госсекретарь США Майкл Помпео 12 августа обратился с призывом к властям Беларуси обеспечить гражданам страны те свободы, которые они требуют.

Об этом заявил Помпео на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы хотели бы, чтобы народ Беларуси обрел те свободы, которые он требует. Мы призываем защитить этих мирных протестующих и не причинять им вреда", - заявил Помпео на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Ранее представитель Белого дома Кейли Макэнани, комментируя протесты, которые начались в Беларуси после президентских выборов в воскресенье, призвала власти страны воздержаться от применения силы против участников акций протеста и уважать свободу собраний.

"Мы призываем власти не нарушать принцип свободы собраний и воздержаться от применения силы", - сказала Макэнани на брифинге в понедельник.

Она отметила, что в Белом доме следят за развитием событий в Беларуси и "глубоко обеспокоены" происходящим.

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