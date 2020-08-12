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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Госсекретарь США Помпео: Граждане Беларуси должны обрести свободы, за которые они выступают

Госсекретарь США Помпео: Граждане Беларуси должны обрести свободы, за которые они выступают

Госсекретарь США Майкл Помпео 12 августа обратился с призывом к властям Беларуси обеспечить гражданам страны те свободы, которые они требуют.

Об этом заявил Помпео на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы хотели бы, чтобы народ Беларуси обрел те свободы, которые он требует. Мы призываем защитить этих мирных протестующих и не причинять им вреда", - заявил Помпео на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Ранее представитель Белого дома Кейли Макэнани, комментируя протесты, которые начались в Беларуси после президентских выборов в воскресенье, призвала власти страны воздержаться от применения силы против участников акций протеста и уважать свободу собраний.

"Мы призываем власти не нарушать принцип свободы собраний и воздержаться от применения силы", - сказала Макэнани на брифинге в понедельник.

Она отметила, что в Белом доме следят за развитием событий в Беларуси и "глубоко обеспокоены" происходящим.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОМОН избил жителей деревни в Беларуси, которые пришли с обращением к местной власти. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) Помпео Майк (342) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+4
Ну , так введите войска .
Вот это будет номер !
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12.08.2020 15:36 Ответить
+3
Коли починався Майдан, Росія ще не воювала на Близькому Сході.
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12.08.2020 15:46 Ответить
+3
Санитары!!!
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12.08.2020 15:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
США підтримало протести в Білорусі як і свого часу Майдан в Україні, бо війна в Білорусі вигідна США, так само як війна в Україні допомагає США стримувати путіна.
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12.08.2020 15:33 Ответить
Стримувати від чого?
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12.08.2020 15:40 Ответить
Стримувати від збройного протистояння з США на Близькому Сході, в Сирії, Ливії, Іраку, Йємені та інших неспокійних регіонах.
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12.08.2020 15:43 Ответить
Коли починався Майдан, Росія ще не воювала на Близькому Сході.
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12.08.2020 15:46 Ответить
росія воює на Близькому Сході з 1917 року, не припиняючі бойові дії!
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12.08.2020 15:50 Ответить
Як тільки більшовистський терористичний режим отримав владу в росії, росія розпочала терористичну війну зі всім світом задля влаштування "світової революції" - терористичної війни проти всіх. І ця терористична війна досі триває, бо рсфср це правоприємниця срср.
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12.08.2020 15:53 Ответить
Не. Ну тогда уже с 1763. Но при чем тут США?
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12.08.2020 18:26 Ответить
Санитары!!!
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12.08.2020 15:47 Ответить
Вас десь загубили і пішли на пиво. Не кричіть, вони Вас знайдуть і відведуть в палату.
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12.08.2020 15:49 Ответить
Не правильный комментарий. США всеми силами старается ослабить рашу, ей и даром не нать, чтобы потом вести переговоры с сотней царей, развалившейся раши.
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12.08.2020 16:22 Ответить
Белорусские менты ведут огонь на поражение из боевого оружия

Госсекретарь США Помпео: Граждане Беларуси должны обрести свободы, за которые они выступают - Цензор.НЕТ 8834
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12.08.2020 15:33 Ответить
а шо Трамп молчит молча ,а был такой говорун ....
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12.08.2020 15:35 Ответить
Да они двойняшки с зекретином,тот вообще за пару дней до выборов назначил визит к лукетна октябрь,а теперь затихорился в памперсе
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12.08.2020 15:51 Ответить
Ну , так введите войска .
Вот это будет номер !
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12.08.2020 15:36 Ответить
А белорусов спросили, за какие свободы они борются?
В Украине, например, хотели что бы страной управляли клоуны и Коломойский.
Не хотели? Почему тогда этого добились?
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12.08.2020 15:43 Ответить
Так белорусы сами озвучили.
Прежде всего свобода выбора на честных выборах.
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12.08.2020 15:51 Ответить
еларусы "борятся"за возможность по 12 часов в сутки батрачить в италии,польше и т.д..
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12.08.2020 17:14 Ответить
А граждане США?

Госсекретарь США Помпео: Граждане Беларуси должны обрести свободы, за которые они выступают - Цензор.НЕТ 7027
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12.08.2020 15:48 Ответить
Из англоязычных комментариев к видео с издевательствами белорусского омона над людьми на Youtube:

- Смотрите, те, кто протестует в США, как выглядит настоящее насилие.
- Идиот, если бы у нас такое было, мы бы вышли со штурмовыми винтовками.

Т.е. в Америке, несмотря на конфликты, обе стороны соблюдают общие правила игры и понимают допустимые пределы применения силы.

У нас нет штурмовых винтовок. Если бы были, то не было бы ни хапунов, ни избиений. Их в принципе не могло бы быть, потому что и Луки давно бы уже не было.
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12.08.2020 16:13 Ответить
Все диванные воины любят рвать рубаху и рассказывать сказки как они "выйдут".

Держсекретар США Помпео: Громадяни Білорусі мають здобути свободи, за які вони виступають - Цензор.НЕТ 6445
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12.08.2020 17:14 Ответить
Все режимы любят рассказывать своим баранам сказки как они на самом деле не сильно их бьют.
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12.08.2020 17:18 Ответить
русский, а шо там в Хабаровске?
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12.08.2020 16:22 Ответить
Сябры,поборете омон,сразу бейте клоунов-они ещё опаснее
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12.08.2020 15:49 Ответить
це правильно ...громадяни Білорусі мають бути позбавлені всього що заважає їм бути вільними ...а це власної землі власної медицини власної армії вся держвласність заводи ферми має бути передана пейсорилим "інвесторам" ...ну як в Україні ...а тоді коли народ стане по справжньому вільним він зможе вільно поїхати працювати в "польщу" а як не хоче в "польщу" то може вільно здохнути
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12.08.2020 15:54 Ответить
Они еще не знают, что у них все это будет. Учиться надо на чужих ошибках.
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12.08.2020 17:25 Ответить
Похоже, Белорусы поймали золотую рыбку. Теперь дерутся, никак не выберут три желания.
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12.08.2020 16:02 Ответить
Главное чтобы этим не воспользовались нечистоплотные политики и не захватили эти завоевания себе, использовав их для своих целей, как это было в Украине на Майдане. Эти люди должны проконтролировать, чтобы все было так, как они хотели и выбрать людей, которые воплотили бы это в жизнь.
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12.08.2020 16:19 Ответить
ви колись бачили пса з сардельками на ши] ...я теж не бачив ...тому "воспользуются нечистоплотные политики" ...ну як в Україні
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12.08.2020 16:39 Ответить
А що саме вимагають білоруси? Яких свобод? Бо з повідомлень ЗМІ окрім невдоволеності брехнею на виборах нема НІЧОГО.
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12.08.2020 16:25 Ответить
Держсекретар США Помпео: Громадяни Білорусі мають здобути свободи, за які вони виступають - Цензор.НЕТ 7127
USA - те кто вывел не беркут, а армию против людей.
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12.08.2020 17:28 Ответить
 
 