Госсекретарь США Помпео: Граждане Беларуси должны обрести свободы, за которые они выступают
Госсекретарь США Майкл Помпео 12 августа обратился с призывом к властям Беларуси обеспечить гражданам страны те свободы, которые они требуют.
Об этом заявил Помпео на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы хотели бы, чтобы народ Беларуси обрел те свободы, которые он требует. Мы призываем защитить этих мирных протестующих и не причинять им вреда", - заявил Помпео на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
Ранее представитель Белого дома Кейли Макэнани, комментируя протесты, которые начались в Беларуси после президентских выборов в воскресенье, призвала власти страны воздержаться от применения силы против участников акций протеста и уважать свободу собраний.
"Мы призываем власти не нарушать принцип свободы собраний и воздержаться от применения силы", - сказала Макэнани на брифинге в понедельник.
Она отметила, что в Белом доме следят за развитием событий в Беларуси и "глубоко обеспокоены" происходящим.
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В Украине, например, хотели что бы страной управляли клоуны и Коломойский.
Не хотели? Почему тогда этого добились?
Прежде всего свобода выбора на честных выборах.
- Смотрите, те, кто протестует в США, как выглядит настоящее насилие.
- Идиот, если бы у нас такое было, мы бы вышли со штурмовыми винтовками.
Т.е. в Америке, несмотря на конфликты, обе стороны соблюдают общие правила игры и понимают допустимые пределы применения силы.
У нас нет штурмовых винтовок. Если бы были, то не было бы ни хапунов, ни избиений. Их в принципе не могло бы быть, потому что и Луки давно бы уже не было.
USA - те кто вывел не беркут, а армию против людей.