Ляшко о российской вакцине от COVID-19: До сих пор не проведена третья фаза клинических испытаний, не стоит пренебрегать безопасностью

Главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко прокомментировал новости о создании вакцины от коронавируса в России.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно Российская Федерация триумфально заявила о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, которую уже с конца августа начнут массово использовать среди медицинских работников в РФ, а ввести в оборот вакцину планируют с начала 2021 года", - говорится в сообщении.

По словам Ляшко, Всемирная организация здравоохранения отмечает, что гонки по созданию вакцины не должны быть с пренебрежением безопасностью и эффективностью будущих вакцин. Разработка и клинические испытания любых лекарственных средств, в том числе и продуктов в области биотехнологий, которыми являются вакцины - длительный, ресурсоемкий и высокотехнологичный процесс, у которого очень высокие требования к производителям и научным учреждениям, стремящихся внедрить новинку на глобальном рынке.

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"Напомню, что сейчас в мире есть 26 вакцин-кандидатов, шесть из которых уже проходят исследования на эффективность с привлечением значительного количества участников. Сейчас именно ограниченные данные о ходе клинических испытаний и соблюдения их требований не позволяют уверенно сказать, будет ли российская вакцина эффективной и безопасной, и имеет ли она шансы на массовое использование. Сейчас Российская Федерация до сих пор не провела третью фазу клинических испытаний, которая позволила бы накопить достаточное научное основание для практического использования вакцины на людях", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, ранее президент РФ ВладимирПутин заявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса.

Белый дом раскритиковал российскую вакцину от COVID-19

Минздрав Германии заявил, что данных о качестве, эффективности и безопасности вакцины нет.

Сдержанно восприняла новости о регистрации в России вакцины против коронавируса Всемирная организация здравоохранения.

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