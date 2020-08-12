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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко о российской вакцине от COVID-19: До сих пор не проведена третья фаза клинических испытаний, не стоит пренебрегать безопасностью

Ляшко о российской вакцине от COVID-19: До сих пор не проведена третья фаза клинических испытаний, не стоит пренебрегать безопасностью

Главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко прокомментировал новости о создании вакцины от коронавируса в России.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно Российская Федерация триумфально заявила о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, которую уже с конца августа начнут массово использовать среди медицинских работников в РФ, а ввести в оборот вакцину планируют с начала 2021 года", - говорится в сообщении.

По словам Ляшко, Всемирная организация здравоохранения отмечает, что гонки по созданию вакцины не должны быть с пренебрежением безопасностью и эффективностью будущих вакцин. Разработка и клинические испытания любых лекарственных средств, в том числе и продуктов в области биотехнологий, которыми являются вакцины - длительный, ресурсоемкий и высокотехнологичный процесс, у которого очень высокие требования к производителям и научным учреждениям, стремящихся внедрить новинку на глобальном рынке.

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"Напомню, что сейчас в мире есть 26 вакцин-кандидатов, шесть из которых уже проходят исследования на эффективность с привлечением значительного количества участников. Сейчас именно ограниченные данные о ходе клинических испытаний и соблюдения их требований не позволяют уверенно сказать, будет ли российская вакцина эффективной и безопасной, и имеет ли она шансы на массовое использование. Сейчас Российская Федерация до сих пор не провела третью фазу клинических испытаний, которая позволила бы накопить достаточное научное основание для практического использования вакцины на людях", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, ранее президент РФ ВладимирПутин заявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса.

Белый дом раскритиковал российскую вакцину от COVID-19

Минздрав Германии заявил, что данных о качестве, эффективности и безопасности вакцины нет.

Сдержанно восприняла новости о регистрации в России вакцины против коронавируса Всемирная организация здравоохранения.

Также читайте: Из "красной зоны" можно выйти, если в течение трех дней область будет соответствовать требованиям показателей для смягчения карантина, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) россия (96413) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
надеюсь у всех привитых этой вакциной на лбу вырастет половой орган дедушки х.йла
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12.08.2020 15:38 Ответить
+3
Еще последствия применения русской вакцины от ковида .....

Ляшко о российской вакцине от COVID-19: До сих пор не проведена третья фаза клинических испытаний, не стоит пренебрегать безопасностью - Цензор.НЕТ 6501
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12.08.2020 15:38 Ответить
+2
вакцина АВОСЬ-89: тот кто сразу не помрет то до старости живет!
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12.08.2020 15:36 Ответить
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вакцина АВОСЬ-89: тот кто сразу не помрет то до старости живет!
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12.08.2020 15:36 Ответить
У Ефремова : " кто не снами- тот подохнет, а кто с нами - сразу в рай!".........
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12.08.2020 15:39 Ответить
Да все ок! Кто из орков вна Россеи не здохнет от ковида - здохнет от вакцины. Но все в Рай!!
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12.08.2020 15:37 Ответить
спорим что это говно закупят наши барыги?
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12.08.2020 15:38 Ответить
В том-то и дело. Можно было бы посмеяться, если бы не уверенность, что испытывать будут на нас.
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12.08.2020 16:04 Ответить
надеюсь у всех привитых этой вакциной на лбу вырастет половой орган дедушки х.йла
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12.08.2020 15:38 Ответить
А кто тебе расскажет, какой тебя вакциной прививают? Скажут, британской, а потом вдруг проснешься - а на лбу х-й.
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12.08.2020 16:06 Ответить
Еще последствия применения русской вакцины от ковида .....

Ляшко о российской вакцине от COVID-19: До сих пор не проведена третья фаза клинических испытаний, не стоит пренебрегать безопасностью - Цензор.НЕТ 6501
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12.08.2020 15:38 Ответить
там где совесть была, х@й вырос...
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12.08.2020 15:48 Ответить
Да скажи по людски, без всякой дипломатии! ВАКЦИНА У КАЦАПОВ КРЫСИНЫЙ ЯД! ПОЛНОЕ ГОВНО!!! а то не стоит пренебрегать...................хренососы долбанные война с кацапьем, а эти мрази розшаркиваются
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12.08.2020 15:39 Ответить
можливо вони винайшли відразу обох: і захворювання і вакцину?
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12.08.2020 15:40 Ответить
а зачем мученикам вакцина????
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12.08.2020 15:41 Ответить
Чистая вода безопасна. А о эффективности поспорим.
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12.08.2020 15:43 Ответить
Цю вакцину опробували аж на 76 кацапах
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12.08.2020 15:46 Ответить
"Вакцину опробовали на 76 русских, царство им небесное, ну чаво делать-та, бабищи нарожають..."

fixed
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12.08.2020 15:54 Ответить
Ваши выводы для цивилизованных стран! А там сразу начали с третьей фазы.Кто там считает последствия? Попробовали ,сдох ,следующий! И так к победе.А вы про свои фазы,это что вам Америка или Германия.?
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12.08.2020 16:03 Ответить
Так, а в чём заключается, третья фаза клинических испытаний?
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12.08.2020 16:14 Ответить
Сама же русня признаёт, что "ввести в оборот вакцину планируют с начала 2021 года". К чему сейчас эти предупреждения от Ляшко? Другие государства будут соревноваться, чья вакцина лучше. https://www.youtube.com/watch?v=VMAo5hlIgMo Наше дело сторона, сиди на солнышке, грейся (с)
Ляшко про російську вакцину від COVID-19: Досі не проведено третю фазу клінічних випробувань, не варто нехтувати безпекою - Цензор.НЕТ 63
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12.08.2020 16:17 Ответить
А коли буде українська вакцина?Чи наші найкращі спеціалісти без розбазарених коштів на Ковід не займаються розробкою вакцини?Розкажи краще про розмір коштів,вкладених в Україні на розробку вакцини.Чи можливо замість збереження здоров'я українців ми отримаєм "ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО" на вимерлій території України?
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12.08.2020 17:10 Ответить
А как же его дочь? Думаете он бы ей уколол то что смертельно опасно? Значить показывает ее полную безопасность.
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12.08.2020 18:46 Ответить
Ну тогда иди колись.
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12.08.2020 19:19 Ответить
Может и не опасно, но вопрос в том, работает ли она, как надо, эта вакцина. Он дочку после укола отправил в инфекционное отделение с больными с ковидом?
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13.08.2020 06:06 Ответить
Тут главное, что бы адепты партии "какаяразница" не надумали ее закупать.
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12.08.2020 19:18 Ответить
 
 