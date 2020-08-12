Глава Окружного админсуда Киева Вовк получил повестки на допрос в НАБУ на 17 и 18 августа. ДОКУМЕНТ

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк получил повестки на допрос в Национальном антикоррупционном бюро на 17 и 18 августа.

Об этом Вовк написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаю официально - мне сегодня вручили Повестки на 17-18 августа. Я приду на допрос. Мне скрывать нечего, я готов!" - заявил Вовк.

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Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ хаявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".