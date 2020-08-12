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Глава Окружного админсуда Киева Вовк получил повестки на допрос в НАБУ на 17 и 18 августа. ДОКУМЕНТ

Глава Окружного админсуда Киева Вовк получил повестки на допрос в НАБУ на 17 и 18 августа. ДОКУМЕНТ

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк получил повестки на допрос в Национальном антикоррупционном бюро на 17 и 18 августа.

Об этом Вовк написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаю официально - мне сегодня вручили Повестки на 17-18 августа. Я приду на допрос. Мне скрывать нечего, я готов!" - заявил Вовк.

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Глава Окружного админсуда Киева Вовк получил повестки на допрос в НАБУ на 17 и 18 августа 01
Глава Окружного админсуда Киева Вовк получил повестки на допрос в НАБУ на 17 и 18 августа 02

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ хаявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Автор: 

НАБУ (4240) допрос (1373) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+4
Ця світлина зроблена вчора на станції метро Шулявська...
Цікаво, що в тій пустій голові ?

Глава Окружного админсуда Киева Вовк получил повестки на допрос в НАБУ на 17 и 18 августа - Цензор.НЕТ 7846
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12.08.2020 15:36 Ответить
+4
А в тій порожній голові: «За совок із Зеленським».
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12.08.2020 15:39 Ответить
+3
Мне вот интересно, сколько ещё эта грустная комедия будет ломаться перед всей страной с этим "судьёй" Вовком? Может ухе хорош?
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12.08.2020 15:36 Ответить
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Какой борзый волк.
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12.08.2020 15:35 Ответить
наглый, бесстыжий коррупционер.
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12.08.2020 22:15 Ответить
Мне вот интересно, сколько ещё эта грустная комедия будет ломаться перед всей страной с этим "судьёй" Вовком? Может ухе хорош?
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12.08.2020 15:36 Ответить
Ця світлина зроблена вчора на станції метро Шулявська...
Цікаво, що в тій пустій голові ?

Глава Окружного админсуда Киева Вовк получил повестки на допрос в НАБУ на 17 и 18 августа - Цензор.НЕТ 7846
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12.08.2020 15:36 Ответить
А в тій порожній голові: «За совок із Зеленським».
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12.08.2020 15:39 Ответить
Цю саму провокаторшу вже зупиняли в метро в футболці з уйлом.
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12.08.2020 15:43 Ответить
В порожній голові може бути тільки ссср. Все решта не приживаєцця. Та ще й кухфайка в зєльоному кольорі! А цій зебільці точно менше 60-ти?
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12.08.2020 15:44 Ответить
Звісно що:

Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк отримав повістки на допит у НАБУ на 17 і 18 серпня - Цензор.НЕТ 7030
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12.08.2020 15:57 Ответить
Мне вот интересно,чем славен судья Вовк? Не в смысле пропиарен на мягком стуле, а чем он отличается от любого другого судьи?
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12.08.2020 15:36 Ответить
Это не судья, это ЧЕРТ мантии!!!! С таких судей надо сдирать шкуру живьем!!!
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12.08.2020 15:38 Ответить
да тем, что он самый хитрожопый судья...
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12.08.2020 22:19 Ответить
Глава Окружного админсуда Киева Вовк получил повестки на допрос в НАБУ на 17 и 18 августа - Цензор.НЕТ 2469
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12.08.2020 15:42 Ответить
на нахабного вовка що зажерся і гадить людям завжди знайдеться вправний стрілець-мисливець. почекаємо....... .
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12.08.2020 17:17 Ответить
Надеемся, согласно букве закона, тебя посадят лет на 10, с конфискацией всего награбленного у народа Украины.
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12.08.2020 20:34 Ответить
 
 