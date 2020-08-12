РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5941 посетитель онлайн
Новости
3 447 27

"Нам самим интересно узнать суть претензий государства к инвесторам "Мотор Сичи", - DCH Ярославского

Украинское издание "Новое время" опубликовало официальные ответы DCH на вопросы, связанные с "Мотор Січ".

Как пишет автор материала Артем Ильин, "в DCH рассказали НВ Бизнес о договоренностях с китайскими инвесторами, состоянии и перспективах Мотор Сич и интересе к другим авиастроительным завода". Он сообщает также, "в DCH отказались комментировать обстоятельства, при которых компания Александра Ярославского заинтересовалась проектом, роль Джека Ма в этом знакомстве, а также возможное влияние геополитики на ситуацию, сложившуюся вокруг предприятия Мотор Сич". Как известно, это неизменная позиция владельца и президента DCH Александра Ярославского.

В DCH "Новому времени" подтвердили, что приобретают у китайских инвесторов, представленных в Украине компанией Skyrizon, более 25 % акций ПАО "Мотор Сич". Сумма сделки, как обычно бывает при крупных трансакциях, не разглашается.

Пресс-служба DCH так охарактеризовала НВ свое участие в управлении ПАО "Мотор Сич" после завершения сделки: "Стратегию развития Мотор Cич мы и наши китайские партнеры будем определять совместно. Что касается операционной деятельности, то здесь в большей мере будут задействоваться ресурсы DCH, поскольку наша группа глубже интегрирована в украинские реалии и имеет больше релевантного опыта. Кроме того, DCH будет обладать правом вето на ключевые решения относительно деятельности предприятия". Целевыми рынками для продукции "Мотор Сичи" у Ярославского называют не только КНР, но и другие страны, за исключением РФ, КНДР и Ирана. "Но на данном этапе об освоении новых рынков еще рано говорить, должны быть созданы правовые предпосылки для развития предприятия", - подчеркивают в DCH.

Поэтому в ответе DCH на запрос "Нового времени" детализирована юридическая позиция, ранее опубликованная на сайте группы. У Ярославского подчеркивают: "Мы не знаем, в чем заключаются претензии государства к инвесторам Мотор Cич. За все годы, в течение которых наших китайских партнеров не допускают к предприятию, со стороны госорганов появлялись только абсурдные формулировки и сфабрикованные дела, рассмотрение которых искусственно затягивалось". В качестве примера надуманных дел пресс-служба приводит требование СБУ в 2017 г. арестовать акции ПАО Мотор Cич под предлогом того, что китайская сторона намерена переместить активы и производственные мощности акционерного общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению. "Как с этим обвинением сочетается тот факт, что наши китайские партнеры после приобретения акций инвестировали в Мотор Сич не менее $100 млн. И может ли факт осуществления многомиллионных инвестиций быть свидетельством желания разрушить, перенести, уничтожить предприятие? Вопрос риторический, ответ на него очевиден для каждого здравомыслящего человека", - спрашивают в DCH. А примером затягивания дел у Ярославского называют АМКУ: "Нам самим было бы очень интересно узнать, почему конкретно не выдается разрешение на концентрацию и что конкретно расследует Комитет. Можно вполне обоснованно предположить, что расследование длится столько лет просто потому, что нет объективных оснований для его проведения. Если бы они были, их бы уже давно обнародовали."

На вопросы о сохранности технологий "Мотор Сичи" в DCH ответили, что: "Во-первых, технологии, о которых идет речь, отнюдь не передовые. Да, это проверенные, надежные технологии и двигатели, но не продвинутые инновационные решения и ноу-хау, за которыми охотятся в мире. Во-вторых, технологии нельзя механически перенести — они ничего не значат без людей, их знаний и их практики взаимодействия в производственном процессе. То есть в случае с Мотор Cич одновременно и передавать нечего, и передача, как таковая, принципиально невозможна. Если говорить предметно, то наши китайские партнеры уже обсудили вопрос технологий с Укроборонпромом, все детали неоднократно рассматривались, и возвращаться к ним в рамках этого интервью нет смысла". И пообещали улучшить и укрепить кооперацию ПАО "Мотор Сич" с ГП "Ивченко-Прогресс". "Мы уверены, что всегда найдем правильное решение", - ответили в пресс-службе DCH "Новому времени",

Журналисту НВ также удалось узнать, что Александр Ярославский помимо "Мотор Сичи" заинтересован и в приобретении Харьковского авиазавода. "Нам знакомы существующие на этом предприятии проблемы, и мы готовы подключаться к процессу их решения. Тем более, что этот вопрос уже обсуждался с Укроборонпромом", - информирует прес-служба группы.

НВ напоминает, что Мотор Сич (Запорожье) - один из крупнейших в мире производителей авиационных и вертолетных двигателей. Длительное время его единолично контролировал экс-наhдеп Вячеслав Богуслаев, который до сих пор является президентом предприятия и генеральным конструктором вертолетной техники. Лишь в декабре прошлого года 81-летний президент предприятия признал, что продал в 2016 г. свои акции инвесторам из Китая, чтобы спасти "Мотор Сич".

Автор: 

Мотор Січ (127) Ярославский Александр (184)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Суть притензий следующая- Верни @ука завод народу! И построй себе свой, за свои бабки!
показать весь комментарий
12.08.2020 15:47 Ответить
+4
От всего этого попахивает лицемерием. Во-первых, интересно происхождение средств, которые г-н Богуслаев вложил в приватизацию Мотор Сич. Во-вторых, оговорка о "не современных, но устоявшихся технологиях" , это вот что - китайцы не собираются тратиться на развитие, а по максимуму эксплуатировать уже достигнутое. Третье, намеки на дальнейшие "инвестиции" подразумевают определенные гарантии "инвесторам", чем проданная уже Мотор Сич может обеспечивать эти гарантии? Не государственной ли собственностью с последующим ее изъятием а пользу иностранцев? Не упомню, чтобы жажда наживы олигархов приобретала столь циничный оборот по отношению к украинскому народу.
показать весь комментарий
12.08.2020 16:05 Ответить
+4
Какой инвестор? Китайцы купили краденое на корню.
показать весь комментарий
12.08.2020 16:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Суть притензий следующая- Верни @ука завод народу! И построй себе свой, за свои бабки!
показать весь комментарий
12.08.2020 15:47 Ответить
Никто ничего народу уже не вернёт.
показать весь комментарий
12.08.2020 16:13 Ответить
не знаю чем харьковчанам так мил Ярославский, но после его управления ТРЦ Караван разбегаются все арендаторы и ноль посетителей....
показать весь комментарий
12.08.2020 16:19 Ответить
Какой инвестор? Китайцы купили краденое на корню.
показать весь комментарий
12.08.2020 16:07 Ответить
Вы, наверняка москаль, это москали все украденным у них считают. Традиция с глубокими корнями со времен Ивана Грозного с минетом и рентгеном и, далее, Ползунова, Можайского и Менделеева
показать весь комментарий
12.08.2020 16:31 Ответить
В который уже раз повторюсь: У нищих слуг нет. Ищите ответы на свом вопросы сами.
показать весь комментарий
12.08.2020 16:53 Ответить
США не положили глаз, у них свои вертолёты лучше наших. Они просто боятся что китайцы получат технологии вертолетом роения вот и зашевелились. А пока китайцы не собирались покупать то американцам вообще пофиг было что наши барыги будут продавать. Вот такая политика.
показать весь комментарий
12.08.2020 16:17 Ответить
Технологии вертолетостроения.
показать весь комментарий
12.08.2020 16:18 Ответить
Моторостроения. Вертолётостроения у нас нет.
показать весь комментарий
12.08.2020 16:19 Ответить
А разве Миги не строят? Была передача где показывали что наши вертолёты по ряду показателей превосходят французские ейрбасы, но наши все равно закупили их.
показать весь комментарий
12.08.2020 16:30 Ответить
Нет, Миги т очно не строят
показать весь комментарий
12.08.2020 16:36 Ответить
Виноват... Ми. Ми точно строят.
показать весь комментарий
12.08.2020 16:55 Ответить
Ну как же обойтись без пороха , а про инвестняни осла оманского почему не сказали?
показать весь комментарий
12.08.2020 16:23 Ответить
Інвестору китайському до сраки Україна, робочі місця і таке інше. Йому потрібно отримати технології, із всією документацією, патентами тощо, побудувати в себе, в Китаї, подібне виробництво і після початку роботи цього підпрємства, кинути МС без нічого, з голою дупою.
показать весь комментарий
12.08.2020 16:28 Ответить
китайці купили щоб вкрасти і перевезти все в Китай, там навіть мали завод почати будувати, чи вже почали, тому технології, нання вкрали б, і завод тут порізали на брухт, мало того Китай санкцій не застосував до парашки, тому двигуни їхали б на підарасію, а це погано
показать весь комментарий
12.08.2020 17:03 Ответить
От всего этого попахивает лицемерием. Во-первых, интересно происхождение средств, которые г-н Богуслаев вложил в приватизацию Мотор Сич. Во-вторых, оговорка о "не современных, но устоявшихся технологиях" , это вот что - китайцы не собираются тратиться на развитие, а по максимуму эксплуатировать уже достигнутое. Третье, намеки на дальнейшие "инвестиции" подразумевают определенные гарантии "инвесторам", чем проданная уже Мотор Сич может обеспечивать эти гарантии? Не государственной ли собственностью с последующим ее изъятием а пользу иностранцев? Не упомню, чтобы жажда наживы олигархов приобретала столь циничный оборот по отношению к украинскому народу.
показать весь комментарий
12.08.2020 16:05 Ответить
китайцям завод треба, щооб перевезти і налагодити виробництво у себе, і продавати двигуни параші
показать весь комментарий
12.08.2020 17:04 Ответить
Навіщо перевозити? Це китайський завод, як Україна може заборонити власникам його продукції використовувати її так, як вони забажають за межами України?
показать весь комментарий
12.08.2020 17:17 Ответить
так отож, що не може, але чому на цьому мають заробляти китайці, а не українці і Україна, і друге, ці двигуни йшли в своїй масі для військових, тому нафіг.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:29 Ответить
Це питання не до мене. Скоріш до САП, НАБУ, ГП, Президента, може вони мають відповідь.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:06 Ответить
кетайцзов и Ярославского нужно слать нафиг бодрым шагом по множеству обоснованных причин, а "Мотор Сич" должен быть национализирован и войти в управление нового Министерства г-на Урусского.. точка.
показать весь комментарий
12.08.2020 16:42 Ответить
Очень и очень хотелось бы возобновления настоящей работы предприятий "Антонов", "Мотор Січ" и их смежников. Нужны конкретные, комплексные планы и мероприятия, подготовленные специалистами. Мотор Сич при Ивченко и Омельченко был уникальным заводом, как и СКБ «Прогресс».
Вместо дела мы читаем пустопорожнюю болтовню членов команды и правительства при каденции Зеленского:
"Думаю, что до конца осени у нас уже будет финальный продукт с деталями, цифрами, пониманием, со всеми KPI, и на этом этапе по национальному перевозчику тоже сможем синхронизировать процессы", - отметил Криклий. "Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов". (Конец цитат).
Алло, господин президент! Как создать авиакомпанию? В действительности или на бумаге? Кому поручено? Кто ответственный? В какие сроки? На какие средства?
А вот многие убеждены, что вся эта ваша декламация об авиастроении и двигателестроении - просто для поддержания вашего рейтинга. Ведь это единственное, что вас интересует.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:57 Ответить
Я вообще не понимаю, при чём тут господин Александр Владиленович Ярославский. Я не могу о нём сказать ничего - ни плохого, ни хорошего. Получил образование технолога общественного питания. Наверное, талантливый бизнесмен.
При чём тут авиация? Но он ведь не разбирается! Заводами должны руководить специалисты, отдавшие инженерии, физике, химии целую жизнь. Стратегические предприятия должны контролироваться государством, талантливыми инженерами-учёными, а не пищевиками, любителями футбола, строителями отелей и благотворителями. "В августе 2020 года DCH Ярославского и дочерняя компания китайской компании https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Beijing_Skyrizon&action=edit&redlink=1 Beijing Skyrizon подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D1%87 Мотор Сич ". Ни в коем случае! Если у премьера и у президента есть забота о будущем Украины - займитесь этим серьёзно. Найдите людей - не слуг в подворотнях - а талантов.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:30 Ответить
НЕ ТВОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО !!! ГНИДА !!!
показать весь комментарий
12.08.2020 22:30 Ответить
 
 