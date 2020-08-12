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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Во время протестов в Беларуси пропал главный редактор оппозиционного издания "Наша ніва" Мартинович

Во время протестов в Беларуси пропал главный редактор оппозиционного издания

Главный редактор оппозиционной белорусской газеты "Наша Ніва" Егор Мартинович более суток не выходит на связь, его местонахождение неизвестно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на портале "Наша ніва"

Как отмечается, журналист исчез в ночь на 11 августа, когда ехал забирать жену после работы.

Правоохранительные органы официально не дали комментариев по этому поводу, но жене Мартиновича удалось узнать, что он задержан.

Близкие и коллеги не знают, где сейчас находится журналист. Не исключено, что Мартиновича могли побить.

"Наша Ніва" - одна из старейших общественно-политических газет Беларуси, основанная в 1991 году. Издание следует в национально-демократическом направлении. В 2018 году издание прекратило выпуск бумажной версии и сосредоточилось на онлайн-формате.

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Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) журналистика (3324) исчезновение (284) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) Тихановская Светлана (390)


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В городах Белоруссии проходят стихийные акции. Люди выстраиваются в цепи в знак протеста против милицейского насилия

Во время протестов в Беларуси пропал главный редактор оппозиционного издания "Наша ніва" Мартинович - Цензор.НЕТ 5867

Во время протестов в Беларуси пропал главный редактор оппозиционного издания "Наша ніва" Мартинович - Цензор.НЕТ 4952
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12.08.2020 15:51 Ответить
+3
Або вбили. Лука швидкий на розсправу.
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12.08.2020 15:49 Ответить
+3
Когда раненые протестующие вызывают скорую, оттуда выбегает ОМОН и зверски избивает.

На этом видео протестующим повезло...

https://twitter.com/tutby/status/1293525179960823809
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12.08.2020 15:54 Ответить
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Або вбили. Лука швидкий на розсправу.
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12.08.2020 15:49 Ответить
Задачи кремля в Беларуси:
1. Уничтожить руками луки активную часть населения
2. Завести грушников, устроить хаос, дискредититровать саму идею масовых протестов
3. Убрать (убить) луку.
4. Аннексировать Беларусь, добить - по спискам лукашенко - оставшихся живыми активистов.
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12.08.2020 16:18 Ответить
Лука теж не янгол. Він допік всім білорусам.
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12.08.2020 16:19 Ответить
......Лука - убийца и мразь.....скорее Сатана, а не "теж не янгол".....
.....или у Вас какие то иллюзии на счёт Его?
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12.08.2020 16:26 Ответить
Жодних ілюзій. Ніколи не поважала Лукашенка. Диктатори не бувають хорошими.
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12.08.2020 16:47 Ответить
Какой еще ангел? Один диктатор жрет другого. Жаба против гадюки, гитлер против сталина. Война двух диктаторов, беларусы назначены смазкой процесса.
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12.08.2020 16:27 Ответить
це такий вислів.
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12.08.2020 16:28 Ответить
и многих он уже вбив?
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12.08.2020 16:31 Ответить
так
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12.08.2020 16:34 Ответить
например?
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12.08.2020 16:41 Ответить
наприклад зниклі журналіти та опозиціонери.
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12.08.2020 16:46 Ответить
журналісти*
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12.08.2020 16:47 Ответить
да, это было, примерно лет 15 назад. За что Лука и получил санкции от Европы.
Но, после этого, сколько раз патриоты в Украине кричали что Лука - молодец, дает просраться хйлу? Кучу раз. Даже здесь на Цензоре, подними посты про разборки Луки с Рашей, каждый раз как он на Пукина что-то скажет - стадо упоротых в каментах делают из него икону "борца против хйла". А тут вдруг те же самые орут что он "кгававый диктатор".
Шо ж это за патриоты такие, у которых раз в неделю меняется мнение на противоположные? И шож это за мнение такое, которым так легко манипулировать заметкой в СМИ?
У меня например мнение не меняется - для меня Лука был и остается проституткой, "и вашим и нашим".
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12.08.2020 16:52 Ответить
То ви вважаєте, 15 років достатньо, щоб анулювати вбивства ?
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12.08.2020 17:24 Ответить
Ксения, я не о том. Свое мнение про Луку я высказал. Для меня он был и остается со знаком "-".
Меня больше интересует феномен нашей биомассы, у которой Лука сегодня "борец с Рашей", завтра "кровавый диктатор" а послезавтра опять супергерой если в пику хйлу что-то скажет.
Понимаешь? Люди не могут анализировать. 73% выбрали клоуна, даже не читая его программы (которой, к слову, вообще не было). Здесь на Цензоре 80% комментаторов не читают статьи, только заголовок и сразу в каменты.
Мы живем в стране легкоуправляемого быдла.
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12.08.2020 17:30 Ответить
Гончар, Захаренко, Завадский ...
Список можно продолжать.
Именно поэтому лукашенко не может потерять власть. Его будут судить...
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12.08.2020 16:48 Ответить
Взрыв светошумовой гранаты в толпе протестующих

https://twitter.com/MBKhMedia/status/1293528502659166211
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12.08.2020 15:50 Ответить
https://youtu.be/TZwiv245A0U
Снова актуально.
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12.08.2020 15:51 Ответить
В городах Белоруссии проходят стихийные акции. Люди выстраиваются в цепи в знак протеста против милицейского насилия

Во время протестов в Беларуси пропал главный редактор оппозиционного издания "Наша ніва" Мартинович - Цензор.НЕТ 5867

Во время протестов в Беларуси пропал главный редактор оппозиционного издания "Наша ніва" Мартинович - Цензор.НЕТ 4952
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12.08.2020 15:51 Ответить
у Литву..
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12.08.2020 15:53 Ответить
Когда раненые протестующие вызывают скорую, оттуда выбегает ОМОН и зверски избивает.

На этом видео протестующим повезло...

https://twitter.com/tutby/status/1293525179960823809
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12.08.2020 15:54 Ответить
Это у таракана легко... Многолетняя практика.
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12.08.2020 15:55 Ответить
Ну що значить "пропав". Це європейці можуть так писати. Викрали, місцнзнаходження не відоме - так пишуть ті, народ яких це вже пережив.
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12.08.2020 15:56 Ответить
Замордовали, демоны Таракана. Убийцы и палачи.
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12.08.2020 15:57 Ответить
Дуже і дуже знайомі прийоми боротьби з непокірним людом.
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12.08.2020 16:31 Ответить
радіо - наше всьо
Радіо "Свабода" відновлює мовлення на середніх хвилях

https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by

https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by Лизистрата 97% https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by @Lysistrata_by https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by/status/1293266444587880450 18 ч

Вспоминаю фильмы про войну - над рацией склонился радист и через шум эфира пытается установить связь с Большой землёй.
Вот и я сейчас такая радистка - безуспешно пытаюсь словить еле мерцающий интернет, чтоб узнать новости. Но сходство не в том, что нет связи, а в том, что война.
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12.08.2020 16:59 Ответить
 
 