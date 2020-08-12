Во время протестов в Беларуси пропал главный редактор оппозиционного издания "Наша ніва" Мартинович

Главный редактор оппозиционной белорусской газеты "Наша Ніва" Егор Мартинович более суток не выходит на связь, его местонахождение неизвестно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на портале "Наша ніва"

Как отмечается, журналист исчез в ночь на 11 августа, когда ехал забирать жену после работы.

Правоохранительные органы официально не дали комментариев по этому поводу, но жене Мартиновича удалось узнать, что он задержан.

Близкие и коллеги не знают, где сейчас находится журналист. Не исключено, что Мартиновича могли побить.

"Наша Ніва" - одна из старейших общественно-политических газет Беларуси, основанная в 1991 году. Издание следует в национально-демократическом направлении. В 2018 году издание прекратило выпуск бумажной версии и сосредоточилось на онлайн-формате.

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