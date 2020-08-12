Во время протестов в Беларуси пропал главный редактор оппозиционного издания "Наша ніва" Мартинович
Главный редактор оппозиционной белорусской газеты "Наша Ніва" Егор Мартинович более суток не выходит на связь, его местонахождение неизвестно.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на портале "Наша ніва"
Как отмечается, журналист исчез в ночь на 11 августа, когда ехал забирать жену после работы.
Правоохранительные органы официально не дали комментариев по этому поводу, но жене Мартиновича удалось узнать, что он задержан.
Близкие и коллеги не знают, где сейчас находится журналист. Не исключено, что Мартиновича могли побить.
"Наша Ніва" - одна из старейших общественно-политических газет Беларуси, основанная в 1991 году. Издание следует в национально-демократическом направлении. В 2018 году издание прекратило выпуск бумажной версии и сосредоточилось на онлайн-формате.
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1. Уничтожить руками луки активную часть населения
2. Завести грушников, устроить хаос, дискредититровать саму идею масовых протестов
3. Убрать (убить) луку.
4. Аннексировать Беларусь, добить - по спискам лукашенко - оставшихся живыми активистов.
.....или у Вас какие то иллюзии на счёт Его?
Но, после этого, сколько раз патриоты в Украине кричали что Лука - молодец, дает просраться хйлу? Кучу раз. Даже здесь на Цензоре, подними посты про разборки Луки с Рашей, каждый раз как он на Пукина что-то скажет - стадо упоротых в каментах делают из него икону "борца против хйла". А тут вдруг те же самые орут что он "кгававый диктатор".
Шо ж это за патриоты такие, у которых раз в неделю меняется мнение на противоположные? И шож это за мнение такое, которым так легко манипулировать заметкой в СМИ?
У меня например мнение не меняется - для меня Лука был и остается проституткой, "и вашим и нашим".
Меня больше интересует феномен нашей биомассы, у которой Лука сегодня "борец с Рашей", завтра "кровавый диктатор" а послезавтра опять супергерой если в пику хйлу что-то скажет.
Понимаешь? Люди не могут анализировать. 73% выбрали клоуна, даже не читая его программы (которой, к слову, вообще не было). Здесь на Цензоре 80% комментаторов не читают статьи, только заголовок и сразу в каменты.
Мы живем в стране легкоуправляемого быдла.
Список можно продолжать.
Именно поэтому лукашенко не может потерять власть. Его будут судить...
https://twitter.com/MBKhMedia/status/1293528502659166211
Снова актуально.
На этом видео протестующим повезло...
https://twitter.com/tutby/status/1293525179960823809
Радіо "Свабода" відновлює мовлення на середніх хвилях
https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by
https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by Лизистрата 97% https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by @Lysistrata_by https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by/status/1293266444587880450 18 ч
Вспоминаю фильмы про войну - над рацией склонился радист и через шум эфира пытается установить связь с Большой землёй.
Вот и я сейчас такая радистка - безуспешно пытаюсь словить еле мерцающий интернет, чтоб узнать новости. Но сходство не в том, что нет связи, а в том, что война.