Религиозная община на Волыни перешла в ПЦУ после того, как настоятель поздравил Путина с Днем ангела

Свято-Сергиевская религиозная община приняла решение о присоединении к Православной Церкви Украины. Думали о переходе уже давно, и последней каплей стало поздравление настоятелем в Фейсбуке президента РФ Путина с Днем ангела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Община написала прошение на имя Преосвященного епископа Матфея, чтобы ее приняли в состав Владимир-Волынской епархии Православной Церкви Украины. Сейчас у них новый священнослужитель, который возобновил богослужение и молитву на украинском языке - пока только на территории храма. Общине еще предстоит вернуть себе храм, построенный совместными усилиями. Желаем им в этом Господней помощи и сил в борьбе за справедливость. Спасибо Богу и возносим молитвы за наших братьев и сестер, которые подтвердили свой выбор - принадлежать к единой поместной Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее священник УПЦ МП из Владимир-Волынского Алексей Шаран в Фейсбуке поздравил президента России Владимира Путина с Днем ангела.

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