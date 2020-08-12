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Религиозная община на Волыни перешла в ПЦУ после того, как настоятель поздравил Путина с Днем ангела

Религиозная община на Волыни перешла в ПЦУ после того, как настоятель поздравил Путина с Днем ангела

Свято-Сергиевская религиозная община приняла решение о присоединении к Православной Церкви Украины. Думали о переходе уже давно, и последней каплей стало поздравление настоятелем в Фейсбуке президента РФ Путина с Днем ангела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Община написала прошение на имя Преосвященного епископа Матфея, чтобы ее приняли в состав Владимир-Волынской епархии Православной Церкви Украины. Сейчас у них новый священнослужитель, который возобновил богослужение и молитву на украинском языке - пока только на территории храма. Общине еще предстоит вернуть себе храм, построенный совместными усилиями. Желаем им в этом Господней помощи и сил в борьбе за справедливость. Спасибо Богу и возносим молитвы за наших братьев и сестер, которые подтвердили свой выбор - принадлежать к единой поместной Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее священник УПЦ МП из Владимир-Волынского Алексей Шаран в Фейсбуке поздравил президента России Владимира Путина с Днем ангела.

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Автор: 

путин владимир (31649) священник (229) УПЦ МП (1567) ПЦУ (791) Волынская область (1015)


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Топ комментарии
+31
Украинцы уникумы На шестой год войны и на третьем десятке Независимости Ходят в церкви кацапского патриархата Ну и каких успехов ждать от такой нации
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12.08.2020 16:02 Ответить
+21
нація - вона різна в своєму складі: у одних - армія-мова-віра (навіть хто не віруючий, але розуміє що церква вина бути своєю), а у інших тільки порж(р)ать та подивитися зомбоящик, вереща "акакаяразница?"
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12.08.2020 16:10 Ответить
+12
Всі філіі РПЦ в Україні,ці розплідники сепарско-колорадської гидоти, мают бути знищині !!))
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12.08.2020 16:03 Ответить
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Религиозная община на Волыни перешла в ПЦУ после того, как настоятель поздравил Путина с Днем ангела - Цензор.НЕТ 6506
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12.08.2020 16:00 Ответить
Щас этот батюшка еще титушек каких-то приведет
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12.08.2020 16:00 Ответить
В нас на заході України немає такого явища. ******** є але їм сцикотно навіть за гроші кучкуватися проти людей. Бо вати у нас мало і навіть страшно уявити що зроблять люди з "тітушками" .
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12.08.2020 19:18 Ответить
На заході України не має бути такого явища, як московська церква. А вона там процвітає.
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12.08.2020 21:36 Ответить
Украинцы уникумы На шестой год войны и на третьем десятке Независимости Ходят в церкви кацапского патриархата Ну и каких успехов ждать от такой нации
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12.08.2020 16:02 Ответить
нація - вона різна в своєму складі: у одних - армія-мова-віра (навіть хто не віруючий, але розуміє що церква вина бути своєю), а у інших тільки порж(р)ать та подивитися зомбоящик, вереща "акакаяразница?"
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12.08.2020 16:10 Ответить
Нормальная формирующаяся нация,не могут быть все что процентов бандеровцы. На то что бы стать монолитными нужно быть независимыми сотни лет и вот тогда выкристализуется нация.
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12.08.2020 16:29 Ответить
Акакаяразница, це істоти з маячнею "Русского мира" в голові, з них націі не утворюються, це біоматеріал для безрідної біомаси росєян !!)))
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12.08.2020 16:45 Ответить
здається це Голда Мейр сказала (чи може Жаботинський), що ми побудуємо націю (чи державу), коли в нас будуть свої герої і свої повії. ОТ точно не памятаю, але зміст в слові "свої".
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12.08.2020 17:18 Ответить
Община представила, какие черти при таких ангелах.
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12.08.2020 16:02 Ответить
Оманский завсегдатай должен закрыть секту оккупантов кишащую агентурой врага и создающую боевые отряды под видом охраны.
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12.08.2020 16:03 Ответить
Всі філіі РПЦ в Україні,ці розплідники сепарско-колорадської гидоти, мают бути знищині !!))
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12.08.2020 16:03 Ответить
Так саме мают бути знищині вселякі "Общества русско-украинской дружби". це філіі ФСБ і розплідники сепарсько-колорадської гидоти !!))
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12.08.2020 16:06 Ответить
Зеленський вже вживає заходи для повернення нашої церкви кацапам?
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12.08.2020 16:25 Ответить
Зачем посредники? Сразу иудеям...
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12.08.2020 16:33 Ответить
https://akcenty.com.ua/obshchestvo/putinskie-popy-vkraj-ohameli-i-polezli-k-zelenskomu-ozvucheny-marazmatichnye-trebovanija Путинские попы вкрай охамели и полезли к Зеленскому: озвучены маразматичные требования
В РПЦ ЗАГОВОРИЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ ЗЕЛЕНСКИМ, не дожидаясь второго тура выборов и оглашения результатов
Об этом говорится в Telegram-канале Православная политика.
Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин заявил, что НУЖНО ДОГОВАРИВАТЬСЯ И ТРЕБОВАТЬ ПИСЬМЕННЫХ ГАРАНТИЙ. В сообщении, в частности, говорится, что традиционалистам нужно договорится с лидером президентской гонки. Он должен дать письменные гарантии, что прекратятся гонения на «каноничную» церковь РПЦ в Украине.
Также российские попы ПРЕДЛАГАЮТ ВЕРНУТЬ В УКРАИНУ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭМИГРАНТОВ (подразумевая ЯНУКОВИЧА И ОСТАЛЬНЫХ СБЕЖАВШИХ В РОССИЮ и остальных сбежавших в Россию «папередников»). Интересно, что российские церковники требуют от кандидата Зеленского дать ПИСЬМЕННЫЕ ГАРАНТИИ, ЧТО В УКРАИНУ СМОГУТ ВЕРНУТЬСЯ КРИТИКИ «ЕВРОПЕЙСКОГО ВЫБОРА» УКРАИНЫ. Они должны вернутся в политику и в социальную жизнь.
https://akcenty.com.ua/obshchestvo/putinskie-popy-vkraj-ohameli-i-polezli-k-zelenskomu-ozvucheny-marazmatichnye-trebovanija Странно, а к Петру с таким не лезли...
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12.08.2020 16:46 Ответить
Чаплин вже в казані в пеклі.
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12.08.2020 17:31 Ответить
То він певно з пекла по Вайберу строчить
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12.08.2020 19:20 Ответить
Вітаю!
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12.08.2020 16:50 Ответить
Волинянам - Респект !
Доречі, старанно хований росіянами факт, більше 70% екіпажу героїчного крейсера «Варяг», були уродженцями Волині.
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12.08.2020 17:14 Ответить
Хоча віра відноситься до категорії совісті і може бути у кожного своєю, кожен сам обирає форму спілкування з Господом і є особитою справою, але у цьому випадку віряни молодці. Не треба дозволяти ФСБшній братії паратизувати на тілі Україні.
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12.08.2020 17:47 Ответить
Не понятно, почему эта секта свидетелей Сталина, РПЦ, имени Лавретия Берии, благославлявшая руssких убийц в роssийско-украинской войне до сих пор существует в Украине.
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12.08.2020 20:30 Ответить
ОТЛИЧНАЯ ПРОВОКАЦИЯ !)
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12.08.2020 22:29 Ответить
 
 