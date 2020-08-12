Религиозная община на Волыни перешла в ПЦУ после того, как настоятель поздравил Путина с Днем ангела
Свято-Сергиевская религиозная община приняла решение о присоединении к Православной Церкви Украины. Думали о переходе уже давно, и последней каплей стало поздравление настоятелем в Фейсбуке президента РФ Путина с Днем ангела.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба ПЦУ.
"Община написала прошение на имя Преосвященного епископа Матфея, чтобы ее приняли в состав Владимир-Волынской епархии Православной Церкви Украины. Сейчас у них новый священнослужитель, который возобновил богослужение и молитву на украинском языке - пока только на территории храма. Общине еще предстоит вернуть себе храм, построенный совместными усилиями. Желаем им в этом Господней помощи и сил в борьбе за справедливость. Спасибо Богу и возносим молитвы за наших братьев и сестер, которые подтвердили свой выбор - принадлежать к единой поместной Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее священник УПЦ МП из Владимир-Волынского Алексей Шаран в Фейсбуке поздравил президента России Владимира Путина с Днем ангела.
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В РПЦ ЗАГОВОРИЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ ЗЕЛЕНСКИМ, не дожидаясь второго тура выборов и оглашения результатов
Об этом говорится в Telegram-канале Православная политика.
Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин заявил, что НУЖНО ДОГОВАРИВАТЬСЯ И ТРЕБОВАТЬ ПИСЬМЕННЫХ ГАРАНТИЙ. В сообщении, в частности, говорится, что традиционалистам нужно договорится с лидером президентской гонки. Он должен дать письменные гарантии, что прекратятся гонения на «каноничную» церковь РПЦ в Украине.
Также российские попы ПРЕДЛАГАЮТ ВЕРНУТЬ В УКРАИНУ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭМИГРАНТОВ (подразумевая ЯНУКОВИЧА И ОСТАЛЬНЫХ СБЕЖАВШИХ В РОССИЮ и остальных сбежавших в Россию «папередников»). Интересно, что российские церковники требуют от кандидата Зеленского дать ПИСЬМЕННЫЕ ГАРАНТИИ, ЧТО В УКРАИНУ СМОГУТ ВЕРНУТЬСЯ КРИТИКИ «ЕВРОПЕЙСКОГО ВЫБОРА» УКРАИНЫ. Они должны вернутся в политику и в социальную жизнь.
https://akcenty.com.ua/obshchestvo/putinskie-popy-vkraj-ohameli-i-polezli-k-zelenskomu-ozvucheny-marazmatichnye-trebovanija Странно, а к Петру с таким не лезли...
Доречі, старанно хований росіянами факт, більше 70% екіпажу героїчного крейсера «Варяг», були уродженцями Волині.