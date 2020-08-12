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Членов межэтнической банды "Лоту Гули" задержали в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины провели в Одессе спецоперацию по задержанию еще двух участников межэтнической организованной группировки "Лоту Гули", которое терроризировало граждан и держало в страхе предпринимателей региона.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Напомним, что четырех организаторов банды правоохранители задержали в начале июля при попытке похищения человека.

По результатам неотложных следственно-оперативных действий, оперативники спецслужбы установили еще двух активных участников группировки, причастных к разбою, ограблению и похищению предпринимателя, что произошло раньше.

Сегодня оперативники СБУ задержали злоумышленников в частном секторе на окраине Одессы.

Обоим задержанным инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2. ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Мероприятия по разоблачению участников группировки проводились совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры".

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Членов межэтнической банды Лоту Гули задержали в Одессе, - СБУ 01
Членов межэтнической банды Лоту Гули задержали в Одессе, - СБУ 02
Членов межэтнической банды Лоту Гули задержали в Одессе, - СБУ 03

Автор: 

криминалитет (607) Одесса (7953) похищение (1690) СБУ (20116)


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Топ комментарии
+17
Можно сказать проще, задержали вымогателей денег у азербайджанской общины, которые состоят в международном ОПГ вора в законе "Лоту Гули" Надира Салифова. А Одесса-мама не даёт всё покоя этническим бандам, за которые надо браться всерьёз и ставить точку в их "трудовой" деятельности
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12.08.2020 16:11 Ответить
+5
Слющяй, у нас нащальник весь милисия - Авакян, э-э-э-э?
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12.08.2020 16:25 Ответить
+4
каждая беляшная или шавермная - членка Лоту Гули...заберай, бей, высылай!!!
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12.08.2020 16:12 Ответить
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12.08.2020 16:08 Ответить
один чел на фоне своего особняка... конфискуют
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12.08.2020 16:08 Ответить
Можно сказать проще, задержали вымогателей денег у азербайджанской общины, которые состоят в международном ОПГ вора в законе "Лоту Гули" Надира Салифова. А Одесса-мама не даёт всё покоя этническим бандам, за которые надо браться всерьёз и ставить точку в их "трудовой" деятельности
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12.08.2020 16:11 Ответить
Ты Дима прав. Чурки уже *******. Больше всех армяне. Те на коррупции добрались до областного бюджета. Все асфальтные работы под ними. На заработанные деньги скупают побережье,рестораны и т.д. Никто этому не препятствует.
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12.08.2020 19:38 Ответить
каждая беляшная или шавермная - членка Лоту Гули...заберай, бей, высылай!!!
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12.08.2020 16:12 Ответить
Слющяй, у нас нащальник весь милисия - Авакян, э-э-э-э?
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12.08.2020 16:25 Ответить
Банда? Сразу в расход!!!
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12.08.2020 16:28 Ответить
Ну и между какими этносами эта банда так удобно устроилась?
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12.08.2020 16:40 Ответить
одесса вообще просто диснейленд та мнадо репрессии вводить а эти вот вафелы будут потом в сизо сидеть жрать красную икру шашлык и дон переньен или кристал ..еще и выпустят
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12.08.2020 20:23 Ответить
ЧЕРНЬ !!!
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12.08.2020 22:28 Ответить
 
 