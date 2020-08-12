Членов межэтнической банды "Лоту Гули" задержали в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины провели в Одессе спецоперацию по задержанию еще двух участников межэтнической организованной группировки "Лоту Гули", которое терроризировало граждан и держало в страхе предпринимателей региона.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Напомним, что четырех организаторов банды правоохранители задержали в начале июля при попытке похищения человека.

По результатам неотложных следственно-оперативных действий, оперативники спецслужбы установили еще двух активных участников группировки, причастных к разбою, ограблению и похищению предпринимателя, что произошло раньше.

Сегодня оперативники СБУ задержали злоумышленников в частном секторе на окраине Одессы.

Обоим задержанным инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2. ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Мероприятия по разоблачению участников группировки проводились совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры".

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