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Новости Революция в Беларуси
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Если Евросоюз займет жесткую позицию по отношению к событиям в Беларуси, то это предотвратит возможную российскую агрессию, - Безсмертный

Если Евросоюз займет жесткую позицию по отношению к событиям в Беларуси, то это предотвратит возможную российскую агрессию, - Безсмертный

Европейский Союз должен занять жесткую позицию в отношении последних событий в Беларуси с учетом информации о возможном участии в происходящем там российских военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, такую позицию озвучил бывший посол Украины в Минске Роман Безсмертный.

"Сегодня существуют все основания, чтобы Европа заняла жесткую позицию и не только в санкционной политике, ее надо обновить, расширить, а на фоне информации о применении на улицах белорусских городов российских войск надо также рассматривать вопрос об усилении санкций против Кремля", – сказал Безсмертный на брифинге.

Безсмертный убежден, что в результате реализации озвученной им позиции Европейского Союза "можно остановить последующую агрессию Кремля, потому что ситуация идет к тому, что Кремль будет готов аннексировать Беларусь".

По мнению дипломата, "заход России в Беларусь – это начало континентальной войны".

"Надо проснуться, в конце концов, и понять, что после этого падут балтийские страны и падет Украина. Надо просто очнуться… и пауза в этом отношении даст возможность делать все, что угодно, прежде всего, Кремлю. Речь сейчас идет не только о национальной независимости Белорусского государства, о благосостоянии белорусов, речь идет о безопасности на Евразийском континенте", - подчеркнул Безсмертный.

Он также считает, что Украина должна изменить миграционную политику по отношению к Беларуси,

"Надо готовиться к любому развитию событий, а это означает, что в Украине немедленно надо изменить миграционную политику по отношению к Беларуси… Для этого существуют 12 переходов, на которых надо регулировать миграционные процессы, но на данный момент граница закрыта", - отметил Безсмертный.

По его словам, нужно немедленно изменить нормативную базу, что могут сделать Кабинет министров и президент Украины Владимир Зеленский.

Автор: 

Безсмертный Роман (355) Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+12
Сябры еще сами не знаю чего хотят, наш Майдан изначально был ЕвроМайданом, это ориентация страны на запад, почему собственно х.йло и взбесился. А этим походу нравится колхоз, но не нравится директор колхоза который начал их пи.дить. Ну пусть выберут себе другого директора, доброго. Но колхоз останется колхозом. Думайте сябры!
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12.08.2020 16:30 Ответить
+10
Евросоюз уже занимал "жесткую позицию" по "крымнашу"...
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12.08.2020 16:28 Ответить
+5
Не займет! Предательство и вялая реакция на агрессию паРАШИ против Грузии, Украины тому подтверждение.
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12.08.2020 16:32 Ответить
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Евросоюз уже занимал "жесткую позицию" по "крымнашу"...
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12.08.2020 16:28 Ответить
как услышал по Крыму, так сразу же позицию и занял
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12.08.2020 16:52 Ответить
Рома умный парень, и всегда полон идей. Помнится он грудью стал на борьбу с Порошенко за ЗЕ, но когда это ЗЕ послало его подальше, загрустил. И теперь обдумывает новые варианты...
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12.08.2020 16:29 Ответить
Сябры еще сами не знаю чего хотят, наш Майдан изначально был ЕвроМайданом, это ориентация страны на запад, почему собственно х.йло и взбесился. А этим походу нравится колхоз, но не нравится директор колхоза который начал их пи.дить. Ну пусть выберут себе другого директора, доброго. Но колхоз останется колхозом. Думайте сябры!
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12.08.2020 16:30 Ответить
ко всему прочему может стать еще и анексированным, хз, может они этого хотят..
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12.08.2020 16:39 Ответить
Спочатку Майдан був тільки Євро.
Потім "Євро" відійшла на другий план після "зека геть!".
Закінчувався Майдан вимогою "зека геть!".
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12.08.2020 17:59 Ответить
В Украине уже позанимал, что Крым а раше.....
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12.08.2020 16:30 Ответить
вже і безсмертний догнав,що там фсб.
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12.08.2020 16:30 Ответить
Да, вдруг заговорил по новому, Вчера нес пургу о том, что Лукашенко обречен и это мега революция, в чем есть большие сомнения, скорей стихийный неструктурированный протест чем революция. Все не так просто в Беларуси. Достойная аналитика от старого доброго Дзеркало Тижня: https://zn.ua/ukr/international/-bilorus-vimahaje-zmin.html
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12.08.2020 16:39 Ответить
Не займет! Предательство и вялая реакция на агрессию паРАШИ против Грузии, Украины тому подтверждение.
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12.08.2020 16:32 Ответить
Какая поза "Камасутры"??
Бачили та чули, імпотенти..
Сотрясенийо воздуха 💨💨
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12.08.2020 16:35 Ответить
По мнению дипломата, "заход России в Беларусь - это начало континентальной войны". Источник: https://censor.net/n3213360
схоже на параною..
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12.08.2020 16:35 Ответить
Континентальная война давно идет, со времен аннексии приднестровья. Только не танковыми армадами и тотальной бомбардировкой, а гибридными методами лапотников. Все об этом знают, один ты из анабиоза сегодня утром вышел
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12.08.2020 16:40 Ответить
невже..? континентальна, як на мене, це коли вона палає на усьому континенті..принаймні на значній його частині..а у гібридних методах орди не бачу нічого принципово нового..можливо і помиляюсь..
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12.08.2020 16:49 Ответить
Такое чувство что для того чтобы Евросоюз проснулся и должна произойти эта континентальная война... грустно от того что такие великие государства как Германия, Франция... не могут или не хотят видеть очевидное.
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12.08.2020 16:36 Ответить
нам оно не нужно, ще 1100 км. с кацапстаном.
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12.08.2020 16:42 Ответить
Повторю ще раз для безсмертного і ЄС:"https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед вчера
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16860 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16860
⚡️👊🏻По данным разведки одной из стран НАТО, «вежливые люди» якобы более 4 часов принимают участие в боевых действиях в Минске. В соцсети также попали видео-подтверждения."------------------І ось чого добивається путін:"https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед вчера
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16857 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16857
👊🏻🔥☎️Команда на более жёсткое подавление белорусских протестов поступила силовикам после долгожданного телефонного разговора Лукашенко и Путина. В ходе переговоров Президент пообещал помочь Батьке подавить масштабные митинги, но порекомендовал эскалировать, применив агрессивные и летальные способы сдерживания. Первые поползновения уже можно наблюдать в новостных сводках. В Кремле надеятся, что ЕС и США выдадут персонифицированный пакет санкций главе Белоруссии и его семье, что в итоге вынудит его на беспрекословную интеграцию в Союзное государство."
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12.08.2020 16:36 Ответить
а кто подслушивал разговор хйла и Луки? Меня терзают смутные сомнения в правдивости этой "новости".
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12.08.2020 17:18 Ответить
і, де сумнівуха давать?
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12.08.2020 18:11 Ответить
Поэтому нехрен толерасить для ************ все средства хороши: на полное истребление мардвы и их **********.
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12.08.2020 20:33 Ответить
думаю, что кремль играется в цветную революцию, мол и мы тоже магем.. главное, что бы все это не закончилось полной оккупацией Беларуси.
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12.08.2020 16:44 Ответить
Да, это ответ Западу... типа мы тоже можем майданы "поддерживать". А для Лукашенко сигнал - не захотел по хорошему в субъекты РФ, будем по плохому.
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12.08.2020 17:04 Ответить
менты поработали...
хорошо, хоть сбежать смог!
а не сбежал бы - сейчас получал бы добавки в тюрьме
лежа штабелем с другими такими же
или стоя в настолько тесной камере, что там невозможно даже сесть

Если Евросоюз займет жесткую позицию по отношению к событиям в Беларуси, то это предотвратит возможную российскую агрессию, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 461
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12.08.2020 16:46 Ответить
Не предотвратит. Если Россия потеряет Беларусь, то для чего вообще был нужен ей Союзный договор?
Сам смысл баз на Беларуси? Инфраструктуры? Это все Мацква гребла под себя. Так что белорусам как правило следует готовится к агрессии, собственно как и было с Украиной.
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12.08.2020 17:16 Ответить
а с чего Раша "потеряет" Беларусь? Беларусы против Раши не высказываются, наоборот та же Тихоновская говорила что Раша это брацкий нарот
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12.08.2020 17:19 Ответить
У них вообще нет никаких братьев. Их у них и никогда и не было. Собственно как и самих границ. Границ соседей они никогда не признавали....
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12.08.2020 18:04 Ответить
https://www.facebook.com/ntina.*********.3?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODY3MTQxMzk3Mzk1M18xMDE1ODY3NDA4MTUwODk1Mw%3D%3D Ntina *********

Єдине притомне рішення для Білорусі - це заявити про своє бажання вступити до складу Любліна-2020. Люблінський трикутник вже офіційно висловив своє ставлення до Білорусі. А білорусам, включно із Ціхановською, це психологічно зручніше, ніж думати про асоціацію з ЄС (що наразі неможливо і з боку ЄС також). У багатьох білорусів є родичі і в Польщі, і в Литві, тому навряд чи серед білорусів є негативні ставлення до цих країн.

До речі, це й спасіння для самого Лукашенка. Бо інакше йому точно гаплик настане. Не сьогодні - через рік з ним "невідомі люди" зроблять летальні штуки. ((

А в союзі із "люблінцями" в нього є надія на збереження коштів, життя своєї родини та деякого впливу. Європейці не зіжруть його ніколи. Доведено кейсом постМайданної України. Нікого із головних злочинців та узурпаторів серйозно не покарали.
Дивно, що Лукашенко досі цим не займається.. Звичайно перемовини повинні йти із Дудою та президентами Балтії. (( Не знаю, як балтійці, але Польща тільки й мріє стати головним лідером регіону... Стати гарантом Білорусі - це ж крокування до наступної сходинки нагору в геополітиці.. Польське, вмотивоване ПіСом, суспільство буде тільки ЗА!. Дуда набере додаткового рейтингу.

А нашого ПреЗЕдента Лукашенко, це очевидно, за рівного собі не сприймає і розуміє "вартість" його слова та гарантій. ((
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12.08.2020 17:21 Ответить
Рома,для безопасности на Евроазийском континенте,Украине треба ЯО,як сторожу ружьё,щоб нихто не шастал туда сюда безкарно,бо можно заряд дроби в тухес получить .Это гарантия и спокойствие не только для Украины,но и как ты сказал Евразийского пространства.Такой себе предохранитель.
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12.08.2020 18:04 Ответить
евросоюз способен только молекулы воздуха гонять и Лукашенко об этом знает и будет действовать по своему.
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12.08.2020 18:19 Ответить
Любые экономические санкции толкнут луку в Россию, а он пока покупает нефть в США. Вместо русской.
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13.08.2020 02:56 Ответить
 
 