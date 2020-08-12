Если Евросоюз займет жесткую позицию по отношению к событиям в Беларуси, то это предотвратит возможную российскую агрессию, - Безсмертный
Европейский Союз должен занять жесткую позицию в отношении последних событий в Беларуси с учетом информации о возможном участии в происходящем там российских военнослужащих.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, такую позицию озвучил бывший посол Украины в Минске Роман Безсмертный.
"Сегодня существуют все основания, чтобы Европа заняла жесткую позицию и не только в санкционной политике, ее надо обновить, расширить, а на фоне информации о применении на улицах белорусских городов российских войск надо также рассматривать вопрос об усилении санкций против Кремля", – сказал Безсмертный на брифинге.
Безсмертный убежден, что в результате реализации озвученной им позиции Европейского Союза "можно остановить последующую агрессию Кремля, потому что ситуация идет к тому, что Кремль будет готов аннексировать Беларусь".
По мнению дипломата, "заход России в Беларусь – это начало континентальной войны".
"Надо проснуться, в конце концов, и понять, что после этого падут балтийские страны и падет Украина. Надо просто очнуться… и пауза в этом отношении даст возможность делать все, что угодно, прежде всего, Кремлю. Речь сейчас идет не только о национальной независимости Белорусского государства, о благосостоянии белорусов, речь идет о безопасности на Евразийском континенте", - подчеркнул Безсмертный.
Он также считает, что Украина должна изменить миграционную политику по отношению к Беларуси,
"Надо готовиться к любому развитию событий, а это означает, что в Украине немедленно надо изменить миграционную политику по отношению к Беларуси… Для этого существуют 12 переходов, на которых надо регулировать миграционные процессы, но на данный момент граница закрыта", - отметил Безсмертный.
По его словам, нужно немедленно изменить нормативную базу, что могут сделать Кабинет министров и президент Украины Владимир Зеленский.
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Потім "Євро" відійшла на другий план після "зека геть!".
Закінчувався Майдан вимогою "зека геть!".
Бачили та чули, імпотенти..
Сотрясенийо воздуха 💨💨
схоже на параною..
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16860 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16860
⚡️👊🏻По данным разведки одной из стран НАТО, «вежливые люди» якобы более 4 часов принимают участие в боевых действиях в Минске. В соцсети также попали видео-подтверждения."------------------І ось чого добивається путін:"https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед вчера
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16857 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16857
👊🏻🔥☎️Команда на более жёсткое подавление белорусских протестов поступила силовикам после долгожданного телефонного разговора Лукашенко и Путина. В ходе переговоров Президент пообещал помочь Батьке подавить масштабные митинги, но порекомендовал эскалировать, применив агрессивные и летальные способы сдерживания. Первые поползновения уже можно наблюдать в новостных сводках. В Кремле надеятся, что ЕС и США выдадут персонифицированный пакет санкций главе Белоруссии и его семье, что в итоге вынудит его на беспрекословную интеграцию в Союзное государство."
хорошо, хоть сбежать смог!
а не сбежал бы - сейчас получал бы добавки в тюрьме
лежа штабелем с другими такими же
или стоя в настолько тесной камере, что там невозможно даже сесть
Сам смысл баз на Беларуси? Инфраструктуры? Это все Мацква гребла под себя. Так что белорусам как правило следует готовится к агрессии, собственно как и было с Украиной.
Єдине притомне рішення для Білорусі - це заявити про своє бажання вступити до складу Любліна-2020. Люблінський трикутник вже офіційно висловив своє ставлення до Білорусі. А білорусам, включно із Ціхановською, це психологічно зручніше, ніж думати про асоціацію з ЄС (що наразі неможливо і з боку ЄС також). У багатьох білорусів є родичі і в Польщі, і в Литві, тому навряд чи серед білорусів є негативні ставлення до цих країн.
До речі, це й спасіння для самого Лукашенка. Бо інакше йому точно гаплик настане. Не сьогодні - через рік з ним "невідомі люди" зроблять летальні штуки. ((
А в союзі із "люблінцями" в нього є надія на збереження коштів, життя своєї родини та деякого впливу. Європейці не зіжруть його ніколи. Доведено кейсом постМайданної України. Нікого із головних злочинців та узурпаторів серйозно не покарали.
Дивно, що Лукашенко досі цим не займається.. Звичайно перемовини повинні йти із Дудою та президентами Балтії. (( Не знаю, як балтійці, але Польща тільки й мріє стати головним лідером регіону... Стати гарантом Білорусі - це ж крокування до наступної сходинки нагору в геополітиці.. Польське, вмотивоване ПіСом, суспільство буде тільки ЗА!. Дуда набере додаткового рейтингу.
А нашого ПреЗЕдента Лукашенко, це очевидно, за рівного собі не сприймає і розуміє "вартість" його слова та гарантій. ((