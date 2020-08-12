Если Евросоюз займет жесткую позицию по отношению к событиям в Беларуси, то это предотвратит возможную российскую агрессию, - Безсмертный

Европейский Союз должен занять жесткую позицию в отношении последних событий в Беларуси с учетом информации о возможном участии в происходящем там российских военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, такую позицию озвучил бывший посол Украины в Минске Роман Безсмертный.

"Сегодня существуют все основания, чтобы Европа заняла жесткую позицию и не только в санкционной политике, ее надо обновить, расширить, а на фоне информации о применении на улицах белорусских городов российских войск надо также рассматривать вопрос об усилении санкций против Кремля", – сказал Безсмертный на брифинге.

Безсмертный убежден, что в результате реализации озвученной им позиции Европейского Союза "можно остановить последующую агрессию Кремля, потому что ситуация идет к тому, что Кремль будет готов аннексировать Беларусь".

По мнению дипломата, "заход России в Беларусь – это начало континентальной войны".

"Надо проснуться, в конце концов, и понять, что после этого падут балтийские страны и падет Украина. Надо просто очнуться… и пауза в этом отношении даст возможность делать все, что угодно, прежде всего, Кремлю. Речь сейчас идет не только о национальной независимости Белорусского государства, о благосостоянии белорусов, речь идет о безопасности на Евразийском континенте", - подчеркнул Безсмертный.

Он также считает, что Украина должна изменить миграционную политику по отношению к Беларуси,

"Надо готовиться к любому развитию событий, а это означает, что в Украине немедленно надо изменить миграционную политику по отношению к Беларуси… Для этого существуют 12 переходов, на которых надо регулировать миграционные процессы, но на данный момент граница закрыта", - отметил Безсмертный.

По его словам, нужно немедленно изменить нормативную базу, что могут сделать Кабинет министров и президент Украины Владимир Зеленский.