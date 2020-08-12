У Кличко будут софинансировать покупку жилья для льготных категорий граждан

Отныне программой софинансирования на приобретение жилья в Киеве могут воспользоваться все льготные категории.

Об этом рассказали в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Бюджетные средства направляются на оплату части стоимости жилья для граждан, состоящих на квартирном учете в столичных райгосадминистрациях. Согласно требованиям Порядка, для граждан, имеющих статус лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (участников АТО и членов их семей), предельная часть стоимости составляет 50 процентов фактической стоимости каждого квадратного метра жилья, для других льготных категорий - 30 процентов", - сообщил директор Департамента Сергей Мартынчук.

В столичном бюджете для реализации программы "Доступное жилье" предусмотрено 208,5 млн грн. Ранее программой пользовались только граждане, имеющие статус лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (участников АТО и членов их семей), а теперь программа стала доступной для всех льготных категорий.

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Лиц, которые могут приобрести жилье на условиях софинансирования, определяют районные госадминистрации. Соответствующие списки подают к главному распорядителю бюджетных средств для заключения договоров (согласно Порядку). Чтобы принять участие в программе, граждане должны обратиться с соответствующим заявлением в отдел учета и распределения жилой площади районной госадминистрации (по месту пребывания на квартирном учете).

Средства выделяются в соответствии с распоряжением КГГА № 1249 "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в бюджете города Киева на приобретение жилья для отдельных категорий населения в соответствии с законодательством".

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