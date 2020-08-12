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У Кличко будут софинансировать покупку жилья для льготных категорий граждан

У Кличко будут софинансировать покупку жилья для льготных категорий граждан

Отныне программой софинансирования на приобретение жилья в Киеве могут воспользоваться все льготные категории.

Об этом рассказали в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Бюджетные средства направляются на оплату части стоимости жилья для граждан, состоящих на квартирном учете в столичных райгосадминистрациях. Согласно требованиям Порядка, для граждан, имеющих статус лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (участников АТО и членов их семей), предельная часть стоимости составляет 50 процентов фактической стоимости каждого квадратного метра жилья, для других льготных категорий - 30 процентов", - сообщил директор Департамента Сергей Мартынчук.

В столичном бюджете для реализации программы "Доступное жилье" предусмотрено 208,5 млн грн. Ранее программой пользовались только граждане, имеющие статус лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (участников АТО и членов их семей), а теперь программа стала доступной для всех льготных категорий.

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Лиц, которые могут приобрести жилье на условиях софинансирования, определяют районные госадминистрации. Соответствующие списки подают к главному распорядителю бюджетных средств для заключения договоров (согласно Порядку). Чтобы принять участие в программе, граждане должны обратиться с соответствующим заявлением в отдел учета и распределения жилой площади районной госадминистрации (по месту пребывания на квартирном учете).

Средства выделяются в соответствии с распоряжением КГГА № 1249 "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в бюджете города Киева на приобретение жилья для отдельных категорий населения в соответствии с законодательством".

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Автор: 

жилье (911) КГГА (2991) Киев (25791) Кличко Виталий (4660)


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Топ комментарии
+6
Выборы творят чудеса)))
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12.08.2020 16:46 Ответить
+4
Для других льготных категорий-минус 30%.Я даже знаю этих льготников-прокуратура,МВД и т.д.
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12.08.2020 17:08 Ответить
+2
а шо так , вдруг ?
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12.08.2020 16:51 Ответить
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Выборы творят чудеса)))
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12.08.2020 16:46 Ответить
Чудо за одну зарплату мэра ? За это они грызутся ?
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12.08.2020 17:08 Ответить
а шо так , вдруг ?
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12.08.2020 16:51 Ответить
Что значит "у Кличко"? Он свои личные деньги будет жертвовать?
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12.08.2020 17:05 Ответить
Для других льготных категорий-минус 30%.Я даже знаю этих льготников-прокуратура,МВД и т.д.
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12.08.2020 17:08 Ответить
Цікаво, за 280,5 млн. грн. у міському бюджеті 4 мільйонного міста багато громадян скористаються такою програмою?
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12.08.2020 17:09 Ответить
свои и получат
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12.08.2020 17:12 Ответить
Видать срочно друганов-застройщиков надо спасать.
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12.08.2020 17:30 Ответить
Непонятно только чем потом такие льготы для народа закончатся. Прислушайтесь к Пальчевскому, вот у него реально интересные предложения подобного характера были. А Кличко веры нет.
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13.08.2020 14:15 Ответить
Во чудеса! Только Андрей Иванович предлагал месяца назад, после взрыва многоэтажки подобный вариант и тут же его подхватил Виталий. Хорошо что хоть так - главное что бы людям эти квартиры достались, а не как у нас обычно всё происходит.
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13.08.2020 14:16 Ответить
Только я прослеживаю ниточки связывающие его с застройщиками? Думаю что не зря об этом говорил лидер Победы.
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13.08.2020 14:17 Ответить
 
 