Белорусы формируют живые цепи единства по всей стране. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В разных уголках Беларуси 12 августа люди вышли на улицы и образовали живые цепи единства в знак протеста против применения насилия со стороны силовиков.

Об этом сообщает белорусское издание "Наша Нива", передает Цензор.НЕТ.

Цепи солидарности создали в Минске, Гродно, Гомеле, Барановичах, Жодино и других населенных пунктах. В цепи объединяются сотни человек.

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