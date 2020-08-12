Кулеба об экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнер": "Сейчас белорусские органы власти заняты немного другими проблемами"

Украина продолжает переговоры насчет экстрадиции российских боевиков ЧВК "Вагнер" из Беларуси, однако местные власти сейчас "заняты немного другими проблемами".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Насколько мне известно, все документы были оформлены и в (Офисе генерального прокурора. - Ред.) ведется диалог с белорусскими коллегами, но пока результат, что называется, налицо - "вагнеровцы" все еще не в Украине. Мы понимаем, что сейчас белорусские органы власти заняты немного другими проблемами", - отметил министр.

В то же время Кулеба выразил надежду, что вопрос экстрадиции российских наемников в Украину будет решен.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

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Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

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