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Новости Агрессия России против Украины
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Кулеба об экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнер": "Сейчас белорусские органы власти заняты немного другими проблемами"

Кулеба об экстрадиции боевиков ЧВК

Украина продолжает переговоры насчет экстрадиции российских боевиков ЧВК "Вагнер" из Беларуси, однако местные власти сейчас "заняты немного другими проблемами".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Насколько мне известно, все документы были оформлены и в (Офисе генерального прокурора. - Ред.) ведется диалог с белорусскими коллегами, но пока результат, что называется, налицо - "вагнеровцы" все еще не в Украине. Мы понимаем, что сейчас белорусские органы власти заняты немного другими проблемами", - отметил министр.

В то же время Кулеба выразил надежду, что вопрос экстрадиции российских наемников в Украину будет решен.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

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Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

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Автор: 

Беларусь (7937) экстрадиция (569) Кулеба Дмитрий (2880) ЧВК Вагнер (1335)


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Топ комментарии
+7
"Заняты немного другими проблемами" ( бъют собственный народ до посинения). Ну Кулеба, ну дипломат
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12.08.2020 17:02 Ответить
+4
возможно, эти "вагнеровцы" уже переодевшись в форму ОМОНа ходят по улицам Минска отрабатывая свое содержание.
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12.08.2020 17:08 Ответить
+3
Эй, Кулеба, я это сказал раньше. Так нечестно!
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12.08.2020 17:02 Ответить
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"Заняты немного другими проблемами" ( бъют собственный народ до посинения). Ну Кулеба, ну дипломат
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12.08.2020 17:02 Ответить
Есть повод забыть о минском договорняке .
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12.08.2020 17:18 Ответить
Эй, Кулеба, я это сказал раньше. Так нечестно!
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12.08.2020 17:02 Ответить
А потом им опять будет не до этого....
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12.08.2020 17:03 Ответить
На самом деле вагнеровцы и прочая российская шваль калечит беларусов на улицах. Задержание 32 вагнеровцев в Беларуси, был трюк разыгранный усатым фюрером и ******
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12.08.2020 17:05 Ответить
тамошние органы уже крепко подружились с вагнеровцами )
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12.08.2020 17:06 Ответить
https://hromadske.ua/ru/authors/Eugenia-Lutsenko
https://ord-ua.com/2020/08/10/kak-andrej-ermak-agent-tihij-sorval-operaciyu-sbu-i-podstavil-ukrainu/ Как Андрей Ермак (агент «Тихий») сорвал операцию СБУ и подставил Украину

Пожалуй, еще никогда Андрей Ермак не был так близок к провалу. Телеграмм-канал «https://t.me/ochkobakanova Очки Баканова » пишет о том, как Ермак сорвал сложнейшую операцию СБУ.
В результате чего Украина понесла серьезные репутационные потери, а сам Зеленский - еще и очередной удар по профессиональной пригодности.
Цитируем: «Крайне нехорошая история вышла с белорусскими "вагнеровцами" . Контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе. Агент СБУ "набирал" людей с опытом войны на Донбассе для якобы работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем наемникам были куплены билеты в Минск, в оттуда в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в один из украинских аэропортов. Где их уже приняла бы "Альфа".
В результате операции международное сообщество получило бы очередные веские доказательства террористической деятельности РФ, Украина получила бы «обменный фонд», задокументированные показания наемников и большие массивы информации, которые можно было бы получить в ходе допросов. Но, в последний момент операции произошло предательство.
В этот день заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий докладывал Президенту Зеленскому о финальной фазе операции. При докладе присутствовал Андрей Ермак. Когда доклад был закончен, уже вне кабинета Президента, Ермак начал орать на Баранецкого и обвинять его в том, что арест боевиков сорвет ему обмен пленными, который вот-вот якобы должен произойти. Ермак требовал остановить операцию до обмена. Баранецкий докладывал, что это уже невозможно. В конце концов Ермак приказал Баранецкому отложить вылет боевиков в Венесуэлу на 4 дня. Баранецкий был вынужден подчиниться. И через два дня боевиков задержал белорусский КГБ. По наводке председателя ФСБ. ФСБ таким образом минимизировала свои потери. Боевиков Украине не выдадут. Весь остальной шум - просто дымовая завеса. Кроме того, ФСБ тут же начала пытаться использовать ситуацию в своих целях. В российских СМИ тиражируется информация о том, что СБУ специально заманила боевиков в Беларусь, чтобы испортить отношения РФ и Беларуси. Хотя, цель, как мы писали выше - была совершенно иной. Вывод.
Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял.»
Ермак, он же агент «Тихий», в сущности уже и не стесняется показывать, на какую страну он работает. И Зеленский действительно, или совершенно слеп и не видит этого. Или же находится в плену или в заложниках у Ермака.
Fix address: http://ord-ua.com/2020/08/10/kak-andrej-ermak-agent-tihij-sorval-operaciyu-sbu-i-podstavil-ukrainu/
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12.08.2020 17:07 Ответить
Путінсько-фашистстська байка. Вилізла ********** консерва.
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12.08.2020 17:49 Ответить
возможно, эти "вагнеровцы" уже переодевшись в форму ОМОНа ходят по улицам Минска отрабатывая свое содержание.
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12.08.2020 17:08 Ответить
У нас своих дебилов хватает . Будем ещё этих кормить ?
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12.08.2020 17:10 Ответить
Он у вас правда мудак или прикидывается?
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12.08.2020 17:10 Ответить
Кеш в камази вантажать?
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12.08.2020 17:13 Ответить
Сегодня в07-52 по Киеву в пос.Замок приземлился Ту134 борт номер RA65690 ВКС роисси...Дальше продолжать?
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12.08.2020 17:20 Ответить
Что такое пос.Замок ?
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12.08.2020 17:24 Ответить
ФлайтРадар показал,что себя назвал поселком...Наверное военный аэродром...
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12.08.2020 17:37 Ответить
Снайперов привезли?
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12.08.2020 17:57 Ответить
Да никто никого не выдаст и не планировал. Что уже можно констатировать- Лука уже договорился с путькой о поддержки и помощи со стороны РФ для себя. А риторику сменил на "проклятый Запад всё организовал". Сейчас начал гнать, что управление протестами ведётся поляками. Жаль, что опять что-то наобещал кремлю и возможная поддержка от россии протестующим накрылась(т.к. это могло быть выгодно РФ в случае если бы Лука не прогнулся), а протестующем нужна на самом деле структурированная помощь извне. Ну этот выбор кремлю боком ещё выйдет- белорусы в них разочаруются. Но это потом, а сейчас...Осмелится ли Запад поддержать протест, так сказать, на "неофициальном уровне" ? Вот в чём вопрос?
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12.08.2020 17:30 Ответить
Ну так то белорусские органы власти заняты, а ты чем занимаешься?
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12.08.2020 17:31 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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12.08.2020 17:40 Ответить
Тем более. Готовьте документы на экстрадицию. Причем гражданам Украины (вторичноек эрэфовское похеру, у них 447 УКУ, без вариантов.)
Унаших в "полный рост" ст.ст. 113, 114, 114 (со значком1), 115 (через ст. 28 группой лиц по предварительному сговору).
По п.5 ст.447 УКУ так весело - "5) не послана державою, яка не є стороною, що перебуває у конфлікті, для виконання офіційних обов'язків як особи, яка входить до складу її збройних сил."
Слезы мешают мне писать.
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12.08.2020 17:45 Ответить
Нет там никаких боевиков дурики. Усатый картофляник перед выборами всегда такое шапито устраивает. Раньше были боевики игил а потом автобус с оружием в сети все это есть. Это уже 3-я постанова а лохам ушастым заходит😀
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12.08.2020 17:52 Ответить
"У них там ситуация..."
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12.08.2020 18:06 Ответить
 
 