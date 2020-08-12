Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России в деле о принадлежности торговой марки

Государственный Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России в споре за знак для товаров и услуг. Ощадбанк отстаивал свое право на торговую марку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, рассмотрение дела продолжалось более четырех лет. Во время судебного разбирательства было проведено три экспертизы, рассмотрено более 100 ходатайств сторон.

Дело касается запрета российскому Сбербанку использовать фирменное наименование "СБЕРБАНК" на территории Украины.

В основном споре Ощадбанк настаивает на незаконности переименования украинской "дочки" Сбербанка России в Сбербанк и в январе 2016 года заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности

В Ощадбанке считают, что Сбербанк России незаконно использует торговую марку "СБЕРБАНК", что может вводить клиентов в заблуждение и определенным образом влиять на их поведение.

Под данным пресс-службы банка, единственным законным владельцем торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины является Ощадбанк (свидетельство №82116 от 10.09.2007).

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