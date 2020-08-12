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Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России в деле о принадлежности торговой марки

Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России в деле о принадлежности торговой марки

Государственный Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России в споре за знак для товаров и услуг. Ощадбанк отстаивал свое право на торговую марку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, рассмотрение дела продолжалось более четырех лет. Во время судебного разбирательства было проведено три экспертизы, рассмотрено более 100 ходатайств сторон.

Дело касается запрета российскому Сбербанку использовать фирменное наименование "СБЕРБАНК" на территории Украины.

В основном споре Ощадбанк настаивает на незаконности переименования украинской "дочки" Сбербанка России в Сбербанк и в январе 2016 года заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности

В Ощадбанке считают, что Сбербанк России незаконно использует торговую марку "СБЕРБАНК", что может вводить клиентов в заблуждение и определенным образом влиять на их поведение.

Под данным пресс-службы банка, единственным законным владельцем торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины является Ощадбанк (свидетельство №82116 от 10.09.2007).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы ищем любые варианты выхода из Украины", - глава "Сбербанка" Греф

Автор: 

бренд (44) Ощадбанк (220) Сбербанк России (126)


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Топ комментарии
+18
У орды ничего своего нет . Они всё воруют . Земли , идеи , торговые марки .
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12.08.2020 17:05 Ответить
+3
"гаспром" - це круто! "Керосинпромом" цю контору ще ніхто не називав
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12.08.2020 17:23 Ответить
+2
Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России в деле о принадлежности торговой марки - Цензор.НЕТ 7388
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12.08.2020 17:09 Ответить
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У орды ничего своего нет . Они всё воруют . Земли , идеи , торговые марки .
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12.08.2020 17:05 Ответить
Бренд Сбербанка такой ценный даже после всего что произошло?
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12.08.2020 17:09 Ответить
ціль нанести конкуренту економічний збиток - а сам Ощадбанк цим брендом користуватися не збирається
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12.08.2020 19:17 Ответить
Краще би виграли гроші , які москалі вкрали з ощадкнижок українців при розвалі совка . А там фігурують фантастичні суми .
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12.08.2020 17:09 Ответить
точно
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12.08.2020 19:05 Ответить
100-пудово, перед розвалом совка только из Киева на мААЦкву несколько эшалонов ушло. Знающие люди рассказывали. Вывозили наличку и золотые слитки.
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12.08.2020 19:35 Ответить
Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России в деле о принадлежности торговой марки - Цензор.НЕТ 7388
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12.08.2020 17:09 Ответить
нормуль
а три лярди баксів, що Україна вперше в історії стягнула з гаспрому це взагалі шедевральна перемога
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12.08.2020 17:10 Ответить
"гаспром" - це круто! "Керосинпромом" цю контору ще ніхто не називав
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12.08.2020 17:23 Ответить
Потрібно було ще й зобов'язати кацапів переіменувати "Сбербанк" в "Банк *****"
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12.08.2020 17:37 Ответить
Это хорошо, что Государственный Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России в споре право на торговую марку Сбербанк, теперь необходимо выиграть возврат украденных сбережений народа Украины. Которые в свое время Кравчук просто отдал, обокрав народ Украины.
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13.08.2020 08:41 Ответить
 
 