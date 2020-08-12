Кулеба о выполнении условий "формулы Штайнмайера": Если это будет отвечать интересам Украины, то почему бы и нет?

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допустил, что Украина выполнит условия формулы Штайнмайера, если это будет отвечать украинским государственным интересам.

Об этом глава МИД заявил в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.

По словам Кулебы, соответствующая формула является частью политического блока минских соглашений.

"Мы сейчас занимаемся безопасностью, но готовы двигаться путем выполнения политической части Минска, безусловно, и формула Штайнмайера является его частью. Если мы будем видеть, что комплексное решение, на которое мы выходим, будет отвечать интересам Украины, то почему бы и нет?" - объяснил Кулеба.

В то же время министр отметил, что часть безопасности в договоренностях является ключевой, и если она не будет соблюдена, то перспектива для переговоров на политическом треке исчезнет.

Формула Штайнмайера привязывает имплементацию официальным Киевом закона об особом статусе Донбасса к проведению в регионе местных выборов по украинским законам и под присмотром ОБСЕ.

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