Кулеба о выполнении условий "формулы Штайнмайера": Если это будет отвечать интересам Украины, то почему бы и нет?
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допустил, что Украина выполнит условия формулы Штайнмайера, если это будет отвечать украинским государственным интересам.
Об этом глава МИД заявил в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.
По словам Кулебы, соответствующая формула является частью политического блока минских соглашений.
"Мы сейчас занимаемся безопасностью, но готовы двигаться путем выполнения политической части Минска, безусловно, и формула Штайнмайера является его частью. Если мы будем видеть, что комплексное решение, на которое мы выходим, будет отвечать интересам Украины, то почему бы и нет?" - объяснил Кулеба.
В то же время министр отметил, что часть безопасности в договоренностях является ключевой, и если она не будет соблюдена, то перспектива для переговоров на политическом треке исчезнет.
Формула Штайнмайера привязывает имплементацию официальным Киевом закона об особом статусе Донбасса к проведению в регионе местных выборов по украинским законам и под присмотром ОБСЕ.
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https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
Воот пусть и разгребает...
Злякався??
https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.html
🤔
Формула Пєтрова-Водкіна теж розробляється.
И вот тут самое интересное: для того, чтобы выборы были честными и свободными, по законам Украины и положениям ОБСЕ нужно устранить противоречия в М-2. Устранение этих противоречий в интересах Украины.