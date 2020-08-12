Заявление о невыплате МАУ компенсации за сбитый самолет не является официальной позицией Ирана, - Кулеба

Заявление иранских представителей о том, что Иран не будет выплачивать МАУ компенсацию за сбитый самолет не является официальной позицией страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Позиция, которая прозвучала с иранской стороны, не представляет официальную позицию правительства Ирана и не является переговорной позицией. Поэтому мы на это заявление не обращаем внимание и продолжаем работать дальше с иранской стороной", - сказал Кулеба.

Чиновник отметил, что Украина очень конструктивно настроена на поиск решений, но в то же время допустит никаких попыток избежать ответственности.

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"В принципе наша стратегия какая: мы хотим эту страницу с Ираном закрыть путем признания их вины и выплаты всех максимально компенсаций, перевернуть, и двигаться дальше. Я не хочу, чтобы эта история висела тяжелым грузом на шее обеих стран годами. Я довел эту позицию до Ирана", - сказал Кулеба.

Ранее председатель центрального страховой организации Ирана Голамреза Солеймани заявил, что Иран не будет выплачивать МАУ компенсацию за сбитый в январе самолет, поскольку авиалайнер был застрахован в европейских страховых компаниях.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

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