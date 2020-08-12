Украина будет развивать ракетостроение и авиацию, но, понимая, какие бюджеты есть у РФ, будем воевать "умом", - Данилов
Украина будет в первую очередь развивать производство ракет и авиации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время круглого стола на тему: "Технологии асимметричного противодействия внешней агрессии и пути их эффективного развития".
"Что касается развития промышленности - это наши ракеты, второе - это наша авиация. Авиация, которая была всегда в стране очень мощной. Нам надо срочно ставить все на свои места. Это две фундаментальные вещи - ракеты и авация", - сказал Данилов.
В этом контексте секретарь СНБО отметил, что 246 млрд грн, которые в этом году выделили на сектор безопасности и обороны - это беспрецедентная сумма за все годы независимости.
"По тому курсу, что мы закладывали - это 10 млрд долларов", - уточнил Данилов.
"Но, понимая, кто является нашим противником, понимая те бюджеты, которые есть у РФ, подчеркиваю, что мы будем воевать "умом", - подчеркнул Данилов.
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Г. Л. Менкен
Скоро за землю приймуться
просто старается не спалиться...
С нуля? Антонов НИКОГДА кроме транспорта ничем не занимался!
Бабло пилить будем?
Українські авіаконструктори розробили проект ********* вітчизняного винищувача. 2019 рік. Новий український винищувач буде трохи менший ніж МІГ29 але набагато більш ********. За попередніми даними, електронні системи вітчизняного українського бойового літака винищувача, будуть зібрані як з українських так і з комплектуючих НАТО.
Двигуни АІ-322Ф - їх уже розробляють на державних підприємствах, і вони будуть оснащені цифровою системою, яка дозволить керувати ними в автоматичному режимі. Вага одного двигуна - 560 кг. Повідомляється, що характеристики українського винищувача чимось схожі з тайванським бойовим літаком AIDC F-CK-1 але кращi.
Без дозаправки він може пролетіти понад 1 тис. км. зі швидкістю більше 2 тис. км годину.
Делать самолёт чисто под нужды Украины - никто не станет. Слишком малый рынок. Самолёт будет золотым. Надо сразу ориентироваться на экспорт. А там высока конкуренция. Пытаться влезть туда без денег и опыта? Нуууу - безумству храбрых, поём мы песню.
Менше всього витрат - у рабів
Ты представляешь себе, сколько ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ нужно для создания истребителя с нуля?
Ту уверен, что для транспортника и истребителя нужно одинаковое железо?
Децкий сад!
Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/616018-golda-meir-vo-pervykh-u-nas-iadernogo-oruzhiia-net-a-vo-vtorykh/ Меньше надо 3,14здеть,а тихонько дело делать на благо Украины.
"Нєма патронів - будемо воювати ракетами" 21 сторіччя, секта бубачки
https://www.youtube.com/watch?v=Q0sDh7PJn3Y Руйнування міфів про "Нептун" та можливість створення потужнішої "Вільхи" | Олег Коростельов
про перспективи: https://www.youtube.com/watch?v=Ax2mOyMyl1c Український ЗРК, ударний БПЛА та можливість створення власного Javelin | Олег Коростельов
стосовно авіації:
https://old.defence-ua.com/projects/aviaciya-********-***************/aviaciya-********-***************.html Як врятувати авіацію україни Якими можуть бути Повітряні сили України через 5 років
Може йти до майбутнього та https://youtu.be/qe4c_obBFVs?t=627 розробляти беспілотник - винищувач разом із Турцією ?