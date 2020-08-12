Украина будет развивать ракетостроение и авиацию, но, понимая, какие бюджеты есть у РФ, будем воевать "умом", - Данилов

Украина будет в первую очередь развивать производство ракет и авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время круглого стола на тему: "Технологии асимметричного противодействия внешней агрессии и пути их эффективного развития".

"Что касается развития промышленности - это наши ракеты, второе - это наша авиация. Авиация, которая была всегда в стране очень мощной. Нам надо срочно ставить все на свои места. Это две фундаментальные вещи - ракеты и авация", - сказал Данилов.

В этом контексте секретарь СНБО отметил, что 246 млрд грн, которые в этом году выделили на сектор безопасности и обороны - это беспрецедентная сумма за все годы независимости.

"По тому курсу, что мы закладывали - это 10 млрд долларов", - уточнил Данилов.

"Но, понимая, кто является нашим противником, понимая те бюджеты, которые есть у РФ, подчеркиваю, что мы будем воевать "умом", - подчеркнул Данилов.

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