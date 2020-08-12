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Новости Операция Объединенных сил
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С начала суток 12 августа зафиксировано 3 нарушения режима перемирия, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток 12 августа зафиксировано 3 нарушения режима перемирия, потерь нет, - штаб ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала текущих суток на участках ответственности подавляющего большинства наших подразделений не прозвучало ни одного выстрела со стороны противника.

В то же время, у населенных пунктов Марьинка и Южное отмечено несколько неприцельных автоматических очередей врага из стрелкового оружия. Еще один факт провокации со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано неподалеку Красногоровки. На этом участке с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

В целом, с начала сегодняшних суток, украинские военнослужащие задокументировали 3 нарушения провозглашенного режима прекращения огня противником. Эти вражеские огневые провокации не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Автор: 

перемирие (1689) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+2
Сча будет новость дуплетом, что "режим тишины соблюдается".
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12.08.2020 17:42 Ответить
+1
Із початку доби 12 серпня зафіксовано 3 порушення режиму перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6320
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12.08.2020 17:43 Ответить
+1
Втрат нема. І це дуже добре, але й тиші нема. Вони якби кажуть, ви повинні робити те про що домовлялися а ми будемо робити те що ми за хочемо. Я хотів би розуміти , те та межа поступок далі якої зелені не підуть. Бо маю дуже погані передчуття.
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12.08.2020 18:28 Ответить
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Ждём соевые сопли.
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12.08.2020 17:40 Ответить
Із початку доби 12 серпня зафіксовано 3 порушення режиму перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6320
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12.08.2020 17:43 Ответить
И шо? Тот момент, когда ты в ступоре?
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12.08.2020 17:46 Ответить
Сча будет новость дуплетом, что "режим тишины соблюдается".
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12.08.2020 17:42 Ответить
Брехня....
Сегодня было как минимум 27 взрывов в районе Красногоровка..Авдеевка
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12.08.2020 18:14 Ответить
Причем это было как минимум 100 мм..
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12.08.2020 18:15 Ответить
Так что же это было "минимум 100 мм", а, знахарь ты наш?
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12.08.2020 18:44 Ответить
Минометы родимый...минометы...
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12.08.2020 18:45 Ответить
минометов 100 мм калибра нет, есть только противотанковая пушка "рапира" но из неё на Донбассе давненько уже не пуляли!
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12.08.2020 20:55 Ответить
Втрат нема. І це дуже добре, але й тиші нема. Вони якби кажуть, ви повинні робити те про що домовлялися а ми будемо робити те що ми за хочемо. Я хотів би розуміти , те та межа поступок далі якої зелені не підуть. Бо маю дуже погані передчуття.
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12.08.2020 18:28 Ответить
"зелені" підуть куди завгодно, але наше завдання має полягати у тому, аби вони "пішли лісом", і якомога - скоріше!
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12.08.2020 18:46 Ответить
 
 