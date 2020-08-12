С начала суток 12 августа зафиксировано 3 нарушения режима перемирия, потерь нет, - штаб ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала текущих суток на участках ответственности подавляющего большинства наших подразделений не прозвучало ни одного выстрела со стороны противника.

В то же время, у населенных пунктов Марьинка и Южное отмечено несколько неприцельных автоматических очередей врага из стрелкового оружия. Еще один факт провокации со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано неподалеку Красногоровки. На этом участке с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

В целом, с начала сегодняшних суток, украинские военнослужащие задокументировали 3 нарушения провозглашенного режима прекращения огня противником. Эти вражеские огневые провокации не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет".

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