В камере на 6 сидит 50 человек. Мужчин раздевают догола и избивают, законы в стране не действуют, - очевидцы о ситуации в минских СИЗО
Пострадавшие от рук белорусской милиции граждане рассказывают об условиях пребывания в СИЗО и пытках по отношению к задержанным со стороны силовиков.
Как передает Цензор.НЕТ об этом написал пользователь Фейсбуке Илья Дабратвор.
Он отметил: "Жену вчера выпустили. Штраф 20 базовых. В камере на 6 человек сидит 37, у мужчин - 50 человек. Спят по очереди. Не кормят, вода из-под крана. Средств гигиены нет. Всем дают сутки, от 7 до 15. Протоколы составлены абы как. Жену задержали возле Заводского исполкома, по протоколу - на Машерова.
Мужчин по утрам раздевают догола, ставят в коридоре на четвереньки и избивают. Медицинскую помощь сотрудники милиции оказывать отказываются, мужчину со сломанной ногой избивали специально.
То, что делают сейчас сотрудники МВД можно сравнить с действиями СС. Фактически законы на территории Беларуси не действуют".
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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Находки вчерашнего дня после стрельбы ментов.
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Так кто же с этим спорит? Вот, год назад Порошенко проиграл клоуну, боящемуся произнести слово "агрессор" по отношению к расее. Разве тысячи и тысячи погибших защитников Украины от расейских агрессоров могли себе такое представить? А оказывается и так иногда бывает.
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Ну, значит и так иногда бывает... Надеюсь, они на сегодня довольны своим выбором, ведь в них теперь стреляет неагрессор...
А у нас уже 15 суток нет погибших и раненных и это хорошо, пани Марыся.
А Порошенко? Так он врагом был, врагом и остался. Прошел бы на второй срок и стал бы вторым Лукашенко и мы это понимали год назад, потому за любого другого во втором туре, как вы за Тихоновскую.
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Хочешь быть свободным - действуй. Если не у тебя, то у детей будет шанс.
Зараз - явно недоречний.
Хоча білорусам відніше
118-го полицейского батальона, сформированного из офицеров и рядовых Красной
Армии, которых захватили в плен в первые месяцы войны. Среди полицаев были
бывшие советские военнослужащие, как украинцы, так и русские - Скрипка,
Варламов, Хренов, Егоров, Субботин, осетин Искандеров, армянин Хачатурян и др.
Приказ о сожжении Хатыни был отдан летувисом Антанасом Импулявичусом. Хатынь
уничтожал весь советский по национальностям интернационал, все бывшие
красноармейцы.
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но Лука про УПА рассказывал..
я слушал этот бред и охреневал..
тогда то я и осознал, что Лука окончательно поехавший мозгами совок..
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То есть, эта мразь всю жизнь врёт, как дышит: это профессия.
в Хатыни командовал ротой карателей воспитанник ленинского комсомола, бывший кадровый командир Красной армии, член КПСС Григорий Васюра.
Біля 1, 5 мільонів расєян воювали за Третій Рейх як у військах СС, так і у Вермахті.
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Зовсім не кацапський заклик )
Они себя реанимировали в Марике...Коломойский даже бабло командиру части перечислил за дохлых зеленых человечков и зачистку рерритории перед воинской частью, как тогда и обещал
https://www.facebook.com/watch/?v=3092127241017133
ЩОСЬ МЕНІ ПІДКАЗУЄ ЩО МОСКОВІЯ У ЦІЙ СИТУАЦІЇ МОЖЕ ВІДРЯДИТИ ПАРУ ДИВІЗІЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ РУЗКАЯЗИЧНІХ ГРОМАДЯН
Новые подробности о том, как в Минске обращаются с задержанными, https://www.znak.com/2020-08-12/prprpl рассказал журналист Znak.com Никита Телиженко. Его самого задержали вечером 10 августа, а отпустили только спустя сутки.
Вот так:Парня передо мной специально головой о дверной косяк входа в РУВД ударили. Он закричал от боли. В ответ на это его начали бить по голове и орать: "Заткнись, ****!"Первый раз меня ударили, именно когда выводили из автозака, я просто недостаточно низко нагнулся и получил удар рукой по голове, а потом коленом в лицо.Люди там [в РОВД] лежали прямо на полу живым ковром, и нам пришлось идти прямо по ним. Мне было очень неудобно, что я все-таки наступил кому-то на руку, но я совсем не видел, куда шел, потому что голова была наклонена сильно в пол. "Все на пол, лицом вниз", - орали нам. А я понимаю, что лечь некуда, кругом в лужах крови лежат люди.А вокруг шли жесточайшие избиения: отовсюду были слышны удары, крики, вопли. Мне показалось, что у некоторых задержанных были сломаны - у кого руки, у кого ноги, у кого позвоночник, потому что при малейшем движении они орали от боли.Около двух часов ночи в РУВД привели новых задержанных. И вот тут началась лютая жесть. Милиционеры заставляли задержанных молиться, читать "Отче наш…". Кто отказывался - избивали всеми подручными средствами. Сидя в актовом зале, мы слышали, как избивают людей на этажах под нами и над нами. Ощущение было такое, что людей практически втаптывали в бетон.
https://zona.media/article/2020/08/12/medics
И что за маргинально-гопнические привычки тыкать незнакомым людям?
А ви впевнені що перемогли фашизм у 1945???