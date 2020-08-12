РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4643 посетителя онлайн
Новости Оккупация Крыма
1 159 4

Судье, незаконно осудившему одного из лидеров Меджлиса, сообщено о подозрении в госизмене, - прокуратура АРК

Судье, незаконно осудившему одного из лидеров Меджлиса, сообщено о подозрении в госизмене, - прокуратура АРК

Прокуратура автономии сообщила о подозрении бывшему судье Симферопольского районного суда АР Крым в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По данным следствия, судья Симферопольского районного суда АР Крым, после оккупации полуострова в 2014 году перешел на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта.

Он способствовал становлению и укреплению оккупационной администрации, оказывая помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины. Понимая, что правосудие на временно оккупированном полуострове должно осуществляться в соответствии с законодательством Украины, осознавая незаконность уголовного преследования по законодательству РФ, подозреваемый незаконно приговорил к двум годам лишения свободы одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, который активно поддерживал проукраинскую позицию.

На данный момент подозреваемый объявлен в розыск.

Также читайте: Майор СБУ и полковник запаса в конфетах передавали секретные данные российским спецслужбам, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: 

Крым (26434) Меджлис (811) прокуратура (5039) судья (2653) государственная измена (1582)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=SFmmAqfD5Ps поддержите посмотрами
показать весь комментарий
12.08.2020 17:57 Ответить
а в зенки бенедиктовой прокуратура автономии не пробовала заглянуть?
показать весь комментарий
12.08.2020 17:59 Ответить
Госизмена произошла в 2014-м году . Опомнились ?
показать весь комментарий
12.08.2020 18:08 Ответить
Яка інформативна стаття! Жодного імені, жодного прізвища.
"Кто-то коє-хдє у нас порой..."
Місцеві новини від бабульок на лавочці біля під'їзду бувають достовірнішими...
показать весь комментарий
13.08.2020 05:13 Ответить
 
 