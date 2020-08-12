Судье, незаконно осудившему одного из лидеров Меджлиса, сообщено о подозрении в госизмене, - прокуратура АРК
Прокуратура автономии сообщила о подозрении бывшему судье Симферопольского районного суда АР Крым в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
По данным следствия, судья Симферопольского районного суда АР Крым, после оккупации полуострова в 2014 году перешел на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта.
Он способствовал становлению и укреплению оккупационной администрации, оказывая помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины. Понимая, что правосудие на временно оккупированном полуострове должно осуществляться в соответствии с законодательством Украины, осознавая незаконность уголовного преследования по законодательству РФ, подозреваемый незаконно приговорил к двум годам лишения свободы одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, который активно поддерживал проукраинскую позицию.
На данный момент подозреваемый объявлен в розыск.
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