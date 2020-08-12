РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4643 посетителя онлайн
Новости
2 696 38

В Украине наблюдается натиск дезинформации для подрыва реформ и отношений с Западом, - временный поверенный в делах США в Украине Квин

В Украине наблюдается натиск дезинформации для подрыва реформ и отношений с Западом, - временный поверенный в делах США в Украине Квин

В Украине наблюдается наплыв дезинформации, направленной на подрыв важных и успешных реформ, которые проводились в стране со времен Революции достоинства, и над выполнением которых сейчас работает президент Владимир Зеленский.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США.

"Для защиты своих экономических интересов злонамеренные субъекты атакуют правоохранительные и регулятивные органы и ослабляют корпоративное управление, одновременно пытаясь сохранить коррупционные схемы, которые высасывают деньги из государственного бюджета в пользу нескольких лиц", - говорится в статье Квин.

По ее словам, сегодня дезинформация является вызовом, с которым сталкиваются все демократии и их граждане. "Когда демократические правительства поддерживают свободу слова, некоторые злонамеренные субъекты - внутренние и иностранные - распространяют откровенную ложь или сильно искажают информацию для продвижения своих личных целей. В то время как украинцы отважно защищают суверенитет и территориальную целостность своей страны на передовой на Донбассе, Украина не может позволить распространение информационной агрессии", - отмечает дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине продолжается мощная российская информационная агрессия, - Данилов

Квин также пишет о попытках ряда сил вогнать клин между Украиной и ее демократическими союзниками. Она опровергла тезис о том, что Запад стремится управлять Украиной или преследует собственные интересы. "Это лживая теория, распространяемая теми, кто не хочет, чтобы Украина реализовала свой полный потенциал как богатая, преуспевающая демократия, которая в полной мере использует талант и творчество своего народа. Поддержка Соединенными Штатами стремления Украины быть сильной, независимой, богатой и выносливой обусловлена нашим убеждением, что целостная Европа, свободная и мирная, отвечает интересам всех нас", - подчеркнула она.

Временный поверенный в делах США также отмечает, что значительная часть таких материалов исходят непосредственно из российских источников. "Мы недавно видели, как давняя российская дезинформация и откровенная ложь о тайных американских биолабораториях вновь была запущена одновременно в Грузии и Украине - в двух демократических странах, которые проводят реформы и развивают тесные связи с Западом. Мы также видели, как некоторые известные украинцы и украинские СМИ ложно обвиняли реформаторских партнеров Запада в нецелевом использовании средств помощи", - отметила дипломат.

Также читайте: Россияне распространяют 260 разных фейков о катастрофе MH17, - аналитики

Представитель США отметила важность того, чтобы все граждане могли различать обоснованную критическую журналистику от необоснованной лжи. "Граждане также могут принять меры в защиту себя и своей демократии от дезинформации путем критического мышления, использования разнообразного спектра СМИ и поиска этических и беспристрастных источников информации. Сегодня в Украине работает много таких уважаемых журналистов и СМИ. Не позволяйте, чтобы их голоса были заглушены теми, кто имеет больше денег, больше политического влияния, или теми, кого поддерживают недружественные внешние силы", - резюмировала Квин.

Автор: 

дезинформация (346) информационная война (680) США (27316) фейк (685) Квин Кристина (100)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
В Украине наблюдается натиск дезинформации для подрыва реформ и отношений с Западом, - временный поверенный в делах США в Украине Квин - Цензор.НЕТ 1418
показать весь комментарий
12.08.2020 18:21 Ответить
+2
Угу. началось это аж с самого начала президентства актеришки, когда Дерьмака за наглое вранье двум Конгрессменам США плюс Волкеру с Тейлором шедро наградили.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:31 Ответить
+1
Знаешь чем информация на советском ТВ отличалась от информации, скажем на BBC или CNN?
показать весь комментарий
12.08.2020 18:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Украине наблюдается натиск дезинформации для подрыва реформ и отношений с Западом, - временный поверенный в делах США в Украине Квин - Цензор.НЕТ 1418
показать весь комментарий
12.08.2020 18:21 Ответить
Знаешь чем информация на советском ТВ отличалась от информации, скажем на BBC или CNN?
показать весь комментарий
12.08.2020 18:29 Ответить
Тем, что ее нельзя было сравнить с информацией BBC или CNN. А кто пробовал уже рассказать не может.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:45 Ответить
В Україні спостерігається натиск дезінформації для підриву реформ і відносин із Заходом, - тимчасовий повірений у справах США в Україні Квін - Цензор.НЕТ 1287
показать весь комментарий
12.08.2020 19:37 Ответить
В Україні спостерігається натиск дезінформації для підриву реформ і відносин із Заходом, - тимчасовий повірений у справах США в Україні Квін - Цензор.НЕТ 5953
показать весь комментарий
12.08.2020 19:38 Ответить
В Україні спостерігається натиск дезінформації для підриву реформ і відносин із Заходом, - тимчасовий повірений у справах США в Україні Квін - Цензор.НЕТ 9443
показать весь комментарий
12.08.2020 19:39 Ответить
В Україні спостерігається натиск дезінформації для підриву реформ і відносин із Заходом, - тимчасовий повірений у справах США в Україні Квін - Цензор.НЕТ 2491
показать весь комментарий
12.08.2020 19:45 Ответить
В Україні спостерігається натиск дезінформації для підриву реформ і відносин із Заходом, - тимчасовий повірений у справах США в Україні Квін - Цензор.НЕТ 5018
показать весь комментарий
12.08.2020 19:40 Ответить
В Україні спостерігається натиск дезінформації для підриву реформ і відносин із Заходом, - тимчасовий повірений у справах США в Україні Квін - Цензор.НЕТ 3755
показать весь комментарий
12.08.2020 19:41 Ответить
В Україні спостерігається натиск дезінформації для підриву реформ і відносин із Заходом, - тимчасовий повірений у справах США в Україні Квін - Цензор.НЕТ 4600
показать весь комментарий
12.08.2020 19:42 Ответить
В Україні спостерігається натиск дезінформації для підриву реформ і відносин із Заходом, - тимчасовий повірений у справах США в Україні Квін - Цензор.НЕТ 4811
показать весь комментарий
12.08.2020 19:42 Ответить
Россосята!
показать весь комментарий
12.08.2020 21:07 Ответить
Медведчук пойдёт вслед за Лазаренком и Коломойским - вот что надо обсуждать.
показать весь комментарий
13.08.2020 00:57 Ответить
а куда ушел Беня?
показать весь комментарий
13.08.2020 10:05 Ответить
Нет людей во власти способных и желающих защитить страну от врагов .
показать весь комментарий
12.08.2020 18:26 Ответить
Угу. началось это аж с самого начала президентства актеришки, когда Дерьмака за наглое вранье двум Конгрессменам США плюс Волкеру с Тейлором шедро наградили.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:31 Ответить
Та ти шо?!!!! А чому так?
показать весь комментарий
12.08.2020 18:31 Ответить
А мы не знали!
показать весь комментарий
12.08.2020 18:33 Ответить
...реформы проводит преЗИк ЗЕленский

О чем это она ?
показать весь комментарий
12.08.2020 18:37 Ответить
Складається таке враження що ця пані "з дуба впала"! Про які реформи шановна пані Ви говорите? Назвати реформами те що твориться в Україні вже не перший рік може тільки повністю неадекватна людина.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:44 Ответить
ну,неадекватные в упор не видят реформ...зато видят несравненные успехи игрока на рояле без рук
показать весь комментарий
12.08.2020 18:51 Ответить
Вже років три. Роздуплилися
показать весь комментарий
12.08.2020 18:45 Ответить
Всё понял, больше не буду!
показать весь комментарий
12.08.2020 19:00 Ответить
Пусть еще зеленый придурок признает выборы в Белорусии как китай и кацапня .и все будет по феншую
показать весь комментарий
12.08.2020 19:13 Ответить
Граждане могут принять меры в защиту себя и своей демократии от дезинформации только одним путем прогнать к чертям нынешнюю власть, вместе с своими пособниками из опзж, агентами кремля Ермаком (вместе с Татаровым), Коломойским (и его депутатами Дубинским и прочими), Медведчуком и его гавносми: 112, zik, news one, наш, киев live и прочие.
показать весь комментарий
12.08.2020 19:38 Ответить
Еще бы, зеленые ботоводят. Вал говна такой, что пойди правды сыщи, а все из за расеянской говени, кругом и повсюду.
показать весь комментарий
12.08.2020 19:39 Ответить
''важных и успешных реформ, которые проводились в стране со времен Революции достоинства, и над выполнением которых сейчас работает президент Владимир Зеленский'' Що мається на увазі? Здається, йде повний відкат по всіх тих реформах, що проводились за Порошенка.
показать весь комментарий
12.08.2020 19:43 Ответить
Не удивлен! Подлость и брехня рашистов уже привычна. Другого от них не ожидать.
показать весь комментарий
12.08.2020 19:45 Ответить
Пока в стране существуют кацапского направления каналы, такое будет всегда.
показать весь комментарий
12.08.2020 19:51 Ответить
https://censor.net/user/211128 ПНХ со своим медведчуком!!!
показать весь комментарий
12.08.2020 20:48 Ответить
"Распространяют ложь и дезинформацию для достижения личньіх целей" - єто явно не про пропаганду РФ и Медведчука с Рабиновичем , там цели понятньі и они не "личньіе". Про кого сказала американский дипломат , которая отлично знает ситуацию в СМИ Украиньі? Неужели , про потуги Петра Алексеевича добиться реванша ?
показать весь комментарий
12.08.2020 21:30 Ответить
 
 