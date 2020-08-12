БЕЗ ЦЕНЗУРЫ: Бацька - Сорос, Богдан, судья Вовк и рулетка в законе. ВИДЕО

В последние дни новостей много, поэтому сегодня в прямом эфире будем разбираться, куда несется мир.

В частности, поговорим про:

- свежие новости из революционной Беларуси;

- Джорджа Сороса и самые веселые страшилки, которые придумали хейтеры (поверьте, там есть чему удивиться);

- поджог "Теслы" Андрея Богдана;

- кто и как ищет судью Вовка, который сам говорит, что никуда не убегал;

- каким будет игорный бизнес в Украине и будет ли вообще?

Оставляйте свои вопросы в комментариях, а если вы впервые на канале - подписывайтесь на обновления и не забудьте нажать на звоночек, чтобы получать уведомления!