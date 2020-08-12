БЕЗ ЦЕНЗУРЫ: Бацька - Сорос, Богдан, судья Вовк и рулетка в законе. ВИДЕО
В последние дни новостей много, поэтому сегодня в прямом эфире будем разбираться, куда несется мир.
В частности, поговорим про:
- свежие новости из революционной Беларуси;
- Джорджа Сороса и самые веселые страшилки, которые придумали хейтеры (поверьте, там есть чему удивиться);
- поджог "Теслы" Андрея Богдана;
- кто и как ищет судью Вовка, который сам говорит, что никуда не убегал;
- каким будет игорный бизнес в Украине и будет ли вообще?
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