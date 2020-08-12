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БЕЗ ЦЕНЗУРЫ: Бацька - Сорос, Богдан, судья Вовк и рулетка в законе. ВИДЕО

В последние дни новостей много, поэтому сегодня в прямом эфире будем разбираться, куда несется мир.

В частности, поговорим про:

- свежие новости из революционной Беларуси;
- Джорджа Сороса и самые веселые страшилки, которые придумали хейтеры (поверьте, там есть чему удивиться);
- поджог "Теслы" Андрея Богдана;
- кто и как ищет судью Вовка, который сам говорит, что никуда не убегал;
- каким будет игорный бизнес в Украине и будет ли вообще?

Оставляйте свои вопросы в комментариях, а если вы впервые на канале - подписывайтесь на обновления и не забудьте нажать на звоночек, чтобы получать уведомления!

Автор: 

Богдан (75) Лукашенко Александр (3625) Сорос Джордж (136) игра (74) азартные игры (129) Вовк Павел (260) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Окружной админсуд Киева (399) Буткевич Богдан (434)


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Менськ. Зараз

БЕЗ ЦЕНЗУРЫ: Бацька - Сорос, Богдан, судья Вовк и рулетка в законе - Цензор.НЕТ 7942
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12.08.2020 21:03 Ответить
БЕЗ ЦЕНЗУРЫ: Бацька - Сорос, Богдан, судья Вовк и рулетка в законе - Цензор.НЕТ 4485
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12.08.2020 21:04 Ответить
БЕЗ ЦЕНЗУРЫ: Бацька - Сорос, Богдан, судья Вовк и рулетка в законе - Цензор.НЕТ 2031
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12.08.2020 21:05 Ответить
Мне такое больше нравится)
БЕЗ ЦЕНЗУРИ: Бацька - Сорос, Богдан, суддя Вовк і рулетка в законі - Цензор.НЕТ 7436
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12.08.2020 23:02 Ответить
Смешалісь:Сорос, Тесла, Прєдсєдатєль....
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12.08.2020 21:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vaaAaN-ckQE&feature=emb_rel_pause - очень полезно белорусам
ознакомиться а нам не забывать.
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13.08.2020 06:45 Ответить
Все таки беларусы проснулись, и бороться будут до конца. Висеть таракану шкловскому на суку - такая традиция у партизан работы с гауляйтерами.
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13.08.2020 09:34 Ответить
умнякагоняние... чем дальше - тем больше... без цензуры превращается в сливной бачок типа оскопеевой...
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13.08.2020 10:04 Ответить
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17.12.2021 23:02 Ответить
 
 