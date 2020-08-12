У нас существуют все предпосылки для создания высокотехнологичных вооруженных сил - Горбулин
Такое мнение высказал в ходе круглого стола в Укринформе председатель Наблюдательного совета Украинского института исследований безопасности, член наблюдательного совета ГК "Укроборонпром" Владимир Горбулин.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"Ведутся в Украине и разработки оружия на новых физических принципах - речь об электромагнитном оружии. Предпосылки для создания высокотехнологичных вооруженных сил в Украине существуют. Именно поэтому мы надеемся на реформу в оборонно-промышленном секторе, которая сейчас начинается", - сказал он.
Горбулин в этой связи поддержал создание профильного ведомства - министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
"Впервые за последние 20 лет возможно создание треугольника "наука-промышленность-ВСУ". Безусловно, под политическим руководством наших высших органов власти", - отметил он.
По словам Горбулина, важнейшей целью оборонно-промышленной реформы является усиление возможностей построения национальной обороны за счет активного, системного перевооружение и эффективного внедрения в этой сфере новейших технологий.
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