РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4067 посетителей онлайн
Новости Оборона
5 740 33

У нас существуют все предпосылки для создания высокотехнологичных вооруженных сил - Горбулин

У нас существуют все предпосылки для создания высокотехнологичных вооруженных сил - Горбулин

Такое мнение высказал в ходе круглого стола в Укринформе председатель Наблюдательного совета Украинского института исследований безопасности, член наблюдательного совета ГК "Укроборонпром" Владимир Горбулин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Ведутся в Украине и разработки оружия на новых физических принципах - речь об электромагнитном оружии. Предпосылки для создания высокотехнологичных вооруженных сил в Украине существуют. Именно поэтому мы надеемся на реформу в оборонно-промышленном секторе, которая сейчас начинается", - сказал он.

Горбулин в этой связи поддержал создание профильного ведомства - министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Впервые за последние 20 лет возможно создание треугольника "наука-промышленность-ВСУ". Безусловно, под политическим руководством наших высших органов власти", - отметил он.

По словам Горбулина, важнейшей целью оборонно-промышленной реформы является усиление возможностей построения национальной обороны за счет активного, системного перевооружение и эффективного внедрения в этой сфере новейших технологий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбулин стал членом набсовета "Укроборонпрома" вместо Ермака, - указ президента

Автор: 

Горбулин Владимир (66) оборона (5252) оружие (10281)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Залишилось замінити гавнокомандуючого.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:47 Ответить
+4
Потенціал є,але в керманичів потенціі нема !!)))
показать весь комментарий
12.08.2020 19:04 Ответить
+3
Коли українці оберут українську владу, а не кубло досвідченних шахраїв !!))
показать весь комментарий
12.08.2020 19:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Залишилось замінити гавнокомандуючого.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:47 Ответить
Потенціал є,але в керманичів потенціі нема !!)))
показать весь комментарий
12.08.2020 19:04 Ответить
Для того щоб задіяти потенціал ,потрібно мати українського преза,українську раду і український уряд !!))
показать весь комментарий
12.08.2020 19:08 Ответить
У нас существуют все предпосылки для создания высококачественного контета для кварталла 95. 73% проголосовало за цирк. Оно его и получило. Как говорил нынешний президент Украины: "Украина - это проститутка"
показать весь комментарий
12.08.2020 18:47 Ответить
Плебс вимогає хліба та видивищ!!73% українського плебса обрали видовища !!))
показать весь комментарий
12.08.2020 19:13 Ответить
Только для этого обязательно надо ввести RAB-тарифы на электроенергию.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:47 Ответить
РАБ-таріфи, це що ,таріфи для рабів ??))
показать весь комментарий
12.08.2020 19:11 Ответить
Ты уже с Кучмой насоздавал, старый петух.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:47 Ответить
Кучма дійсно створив,привів до влади олігархів,створив олігархат !!))
показать весь комментарий
12.08.2020 19:14 Ответить
Горбулин,ты шо-Омелян?
показать весь комментарий
12.08.2020 18:50 Ответить
Зрівняв,та Омелян ,це хлопчисько з брудною попкою !!))
показать весь комментарий
12.08.2020 19:16 Ответить
6 лет создают,и.еще нужно лет 10,правда дедушка )
показать весь комментарий
12.08.2020 18:51 Ответить
Шесть лет создают? Насмешил... По моему 30 лет воруют и воруют, а оно всё никак не кончается и не кончается.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:54 Ответить
При осле и зеленом стаде у власти ??? Это фантастика..
показать весь комментарий
12.08.2020 18:51 Ответить
предпосилки в нас завжди є, от тільки результат, як завжди. Маємо те, що маємо......
показать весь комментарий
12.08.2020 18:53 Ответить
Тада. Сокращение финансирования и расформирование именно этому и способствуют.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:56 Ответить
Так красти,то ніякого фінансування не вистачить!!))
показать весь комментарий
12.08.2020 19:22 Ответить
Это говорит тот,кто не возражал против сдачи ядерного вооружения кацапам,лепший друг Кучмы.
показать весь комментарий
12.08.2020 19:04 Ответить
все предпосылки для создания / Слово:Сейчас есть все, чтобы экономика Украины стремительно росла в ближайшие несколько лет, - Гончарук. Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин/ И дело: украинская экономика входит в затяжной кризис, 12.06.20 12:57
показать весь комментарий
12.08.2020 19:07 Ответить
Українська економіка вже 29 років в кризі !!))
показать весь комментарий
12.08.2020 19:10 Ответить
ще одне трухляве нквдшне чючєло виповзло.
показать весь комментарий
12.08.2020 19:10 Ответить
Когда уже эти бесконечные предпосылки таки закончатся и начнется создание нормального современного оружия?
показать весь комментарий
12.08.2020 19:10 Ответить
Коли українці оберут українську владу, а не кубло досвідченних шахраїв !!))
показать весь комментарий
12.08.2020 19:18 Ответить
То есть никогда, понял.
показать весь комментарий
12.08.2020 19:29 Ответить
А предпосылки построить патронный завод там не видно? Нету ли у олигархов 50-60 миллионов баксов? а потом можно поговорить и об остальном.
показать весь комментарий
12.08.2020 19:52 Ответить
Вооруженных сил в СМАРТФОНЕ?
показать весь комментарий
12.08.2020 19:55 Ответить
пусть горбулин занимается своим делом-высокотехнологичными вооружениями.а задача народа Украины-подобрать нам вменяемого головнокомандувача
показать весь комментарий
12.08.2020 20:03 Ответить
Ты гля, дошло, на 6 год войны.
показать весь комментарий
12.08.2020 20:28 Ответить
При такiй полiтичнiй системi,тобто,полiтичному лохотронi,коли кого не вибирай все одно олiгархи та латифундiсти вигравают,немоливо щось добре.Треба систему мiняти!
показать весь комментарий
12.08.2020 21:14 Ответить
этот дядька знает что говорит
показать весь комментарий
12.08.2020 21:21 Ответить
Зла немає, а одні нецензурні висловлювання на адресу "гарантів" Кравчука і Кучму які бездарно "профукали" третій в світі ядерний потенціал. А по суті роззброїли державу і поставили під загрозу суверенітет України. І їх не судили! А ТРЕБА !!!!! Вони і їх сімї розграбували Україну і комфортно себе собі почувають. ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. А Сьогодні УКРАЇНІ нічого не залишається як треба відновлювати ЯДЕРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ створювати нове ******* технологічне озброєння і ЗАХИЩАТИСЬ. Агресивно захищатись.
показать весь комментарий
12.08.2020 21:25 Ответить
ТОЛЬКО НЕОБХОДИМО ДЛЯ НАЧАЛА ОЛИГАРХОВ РАССТРЕЛЯТЬ !!!
показать весь комментарий
12.08.2020 22:22 Ответить
 
 