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Новости Революция в Беларуси
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"Девушке запихивали в рот белый браслет", - родственники задержанных белорусов собрались под ИВС в Минске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возле ИВС на Окрестина (в Минске) 12 августа собрались многочисленные родственники тех, кого не могут дождаться дома с 9 по 12 августа. У входа за ними наблюдает ОМОН, с крыши в бинокли следят за обстановкой силовики в черном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания  TUT.BY.

"Вчера меня освободили, но там, возможно, остался мой сын, и я до сих пор не знаю, что с ним. Мне страшно от мысли, если он здесь. С женщинами еще не так жестоко обращались: нас было 36 в четырехместной камере, не били, но когда мы слышали, как избивают ребят, мы плакали навзрыд", — рассказала Елена, которую вчера выпустили со штрафом в 20 базовых величин.

Девушке запихивали в рот белый браслет, - родственники задержанных белорусов собрались под ИВС в Минске 01

За двое суток, которые она провела в ИВС, им не давали пищи и воды. Как люди ищут своих близких на Окрестина и какие, по их словам, там условия содержания — ниже.

В 10.00 на Окрестина женщины собрались в группу и прокричали хором "десять часов" — те, кто был ранее освобожден, просили сообщать время тем, кто остался в стенах ИВС. Родственники, чьи близкие попали сюда впервые (а такие тут почти все), в недоумении двинулись к окошку для передач, думая, что наконец-таки можно оставить передачу.

Елена с дочкой Софьей и девушкой сына тоже ждала вестей под стенами ИВС. Ее только вчера саму освободили со штрафом в 20 базовых величин. А вот что с сыном, она не знает до сих пор. Парень впервые проголосовал и вечером 9 августа вместе с девушкой, мамой Еленой и сестрой Софьей вышел к стеле. Когда на проспекте начали взрываться светошумовые гранаты, семья развернулась домой. В какой-то момент Елена с сыном остались одни, потеряв из виду остальных.

Девушке запихивали в рот белый браслет, - родственники задержанных белорусов собрались под ИВС в Минске 02

— Я обернулась и увидела, что сына задерживают, бросилась к нему — так мы оказались на полу автозака. Нас часа два возили по городу, потом пересаживали в другой автозак. И если женщин еще волокли мягко, то мужчин перебрасывали очень жестко, били постоянно. Сыну еще при аресте выбили зуб. Матерились и избивали со словами: "Мы вас научим, за кого голосовать. Мы вас научим, кого любить". Когда приехали на Окрестина, мужчин поставили под дождем на колени — так они стояли часа четыре. Мы слышали, как их избивали, и после — крики стояли страшные, мы в камере плакали. Нам было страшно это слышать.

Сначала, говорит Елена, 13 задержанных с нею женщин поместили в четырехместную камеру. Места хватало. Назавтра их перевели уже в шестиместную камеру, разместив там 36 женщин.

Девушке запихивали в рот белый браслет, - родственники задержанных белорусов собрались под ИВС в Минске 03

- Ни бумаги туалетной, ни средств гигиены, ни воды — ничего не дали. Сказали вытираться майками. Благо, когда мужчина-надзиратель сменился женщиной, то та была хорошая: отрывала кусочки бумаги и подавала в камеру. Воду, наловчившись, пили из-под крана. Еще было очень душно. В последний день, после суда, условия ухудшились: 52 человека поместили в четырехместную камеру. Там мы могли только стоять. Одна пожилая женщина расплакалась и обратилась к надзирателю со словами: "Давайте, запускайте нам газ". Мужчины тоже в камерах сидели по 40−60 человек.

Девушке запихивали в рот белый браслет, - родственники задержанных белорусов собрались под ИВС в Минске 04

По словам Елены, многим предлагали подписать какие-то бумаги не читая, с условием, что после подписи сразу отпустят. Женщина признается, что готова была подписать их, но все же дождалась суда. Ей с учетом того, что дома осталось двое несовершеннолетних детей (7 и 15 лет), дали штраф в 20 базовых и отпустили. У кого иждивенцев нет, говорит, тому давали сутки.

Девушке запихивали в рот белый браслет, - родственники задержанных белорусов собрались под ИВС в Минске 05

Про бумаги, которые можно было подписать без прочтения и выйти на свободу, рассказала нам и Валентина (имя изменено по просьбе героини). Вчера, 11 августа, ее с таким условием и освободили. И она не знает, что подписала.

— Нас с мужем задержали 9 августа. Оба мы работали независимыми наблюдателями на одном из участков в Партизанском районе. Сначала задержали мужа, пока я отлучилась домой покормить собаку, а после, уже у РУВД Партизанского района, — меня. Я пришла туда узнать о судьбе мужа, а меня затолкали в "бусик" и привезли в само РУВД, продержав там до двух ночи. Уже после перевезли сюда, на Окрестина.

Девушке запихивали в рот белый браслет, - родственники задержанных белорусов собрались под ИВС в Минске 06

По словам Валентины, в камере, рассчитанной на четверых, содержалось 16 женщин.

- В обед, 10 августа, нас начали по одной выводить в коридор и предлагать подписать какой-то протокол не читая. Там было что-то о массовых мероприятиях. Я подписала не глядя, и меня выпустили со всеми вещами. Брат мужа, которого задержали вместе со мной, освободился только вчера, 11 августа, без вещей и документов. Он рассказал, что когда их привезли на Окрестина, то всех положили лицом в землю, избивали. Одному из задержанных, независимому наблюдателю, когда били, приговаривали: "Вот тебе демократия!".

Среди задержанных женщин, говорит Валентина, была также активистка из штаба Светланы Тихановской.

— Активистка отказывалась что-либо говорить и подписывать, ее несколько раз выводили из камеры, и нам казалось, что били. Но она говорила, что не били, а унижали: заставляли расставлять широко ноги, становиться на колени лицом в пол, хватали за волосы. Была еще в камере и гражданка России, которая просила позвонить в посольство, отказывалась раздеваться и выполнять их требования. Ее, рассказывала, пугали тем, что посадят на бутылку… Была еще женщина, бывшая "сиделица", говорила, что просто с подругой вышла за водкой и была задержана. Было много молодых девушек. Одна рассказала, что когда ее задерживали, то запихнули в рот белый браслет, душили и говорили: "Жри свой браслетик"…

Девушке запихивали в рот белый браслет, - родственники задержанных белорусов собрались под ИВС в Минске 07

Но самые жесткие условия, говорят те, кто вышел, были у мужчин. В камерах содержится иногда в десять раз больше людей, чем положено. Можно только стоять. Дышать (а на улице стояла жара) просто невозможно. Чтобы как-то циркулировал воздух, ребята просили не закрывать "кормушку" - дверцу в двери камеры.

— Чтобы хоть как-то дышать и не терять сознания, ребята махали майками над головой. Самое страшное, когда надзиратель грозился закрыть "кормушку", если кто-то из задержанных возмущался или задавал какой-нибудь вопрос, — говорит Маша, ждущая вестей о своем парне под стенами ИВС. - Еще рассказывали, что мужчин очень избивают. Сюда и правда, особенно вчера, подъезжало много скорых.

Девушке запихивали в рот белый браслет, - родственники задержанных белорусов собрались под ИВС в Минске 08

В сложной ситуации, как уже было не раз, белорусы сами организовываются и решают вопросы, которые должна решать власть. Так было с помощью медикам во время пандемии, так вот и сейчас, под стенами ИВС, волонтеры составляют списки пропавших и передают их силовикам. Через некоторое время списки возвращаются с пометками напротив имен и фамилий — так родные могут узнать, есть ли их близкий в стенах Окрестина или нет.

Девушке запихивали в рот белый браслет, - родственники задержанных белорусов собрались под ИВС в Минске 09

За утро, пока мы дежурили у ИВС, списки зачитали дважды. Люди брали волонтера в плотное кольцо и, замерев, вслушивались в фамилии и имена. У всех были глаза на мокром месте, независимо от того, слышали фамилию родных или нет. Многие признавались, что уже успели съездить в Жодино, куда, говорят, тоже пачками отвозят задержанных. Но там, по словам людей, вообще ничего не сообщают, отвечая, что списков еще нет.

В списках, озвученных волонтером, сына Ольги не оказалось. Но она, признается, уверена, что ее сын именно на Окрестина. Узнала, говорит, об этом неожиданно.

- На мобильный телефон позвонила незнакомая женщина, возможно сотрудница. Говорила со мной очень деликатно, пыталась успокоить, сказала, что с сыном все в порядке, хотя он очень подавлен. Я спросила про условия, она ответила: "Поймите, тут не санаторий". Еще добавила, что в камере содержится больше людей, чем положено.

Девушке запихивали в рот белый браслет, - родственники задержанных белорусов собрались под ИВС в Минске 10


Сына Ольги задержали в день выборов, 9 августа. Живут они на Байкальской, рядом с 109-й школой. Парень вышел во двор в шесть часов вечера, чтобы встретиться с одноклассником. Ни документов, ни прав на машину, ни денег он с собой не взял, говорит мать.

- Сегодня обещали взять передачу, но так и не приняли. На сколько сына задержали, я тоже не знаю. Очень переживаю за то, в каком он там состоянии и все ли так на самом деле, как мне сказали по телефону.

Около 12 часов дня от изолятора на Окрестина отъехало несколько автозаков в сопровождении военных. Родные и близкие задержанных бросались к машинам, кричали "мы здесь" своим детям и "позор!" в адрес сопровождающих.

- Там девочки, там только девочки! - кричала женщина, рассматривая лица в проезжающем мимо автозаке.



Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) пытки (850) пытки в милиции (264) репрессии (2771) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+33
Лука, сволочь вонючая!
Засунут тебе Каддафи по самое Чаушеску!
Уже скоро!
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12.08.2020 19:29 Ответить
+23
бацькины бройлеры по жестокости - превзошли беркутов
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12.08.2020 19:29 Ответить
+23
В Киеве такой ОМОН мы бы уже отстреливали как бешеных собак. 14-й год научил достаточно.
1,5 миллионов легальных владельцев оружия и 250 000 с УБД.
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12.08.2020 19:34 Ответить
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фууу, слава богу, что браслет
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12.08.2020 19:20 Ответить
Тобі, в задницю? Ну і як, сподобалось?
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12.08.2020 19:23 Ответить
та он на бутилке сидит
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12.08.2020 19:53 Ответить
Так, тобі непощастило більше. Але ти не думай. Жени від себе ці думки
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12.08.2020 19:35 Ответить
Даст Бог и вам и вашей маме с папой, и жене с детками если они у вас конечно есть, и браслет и то, что ті, дебил от рождения, засунут и в рот и в ж....
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12.08.2020 19:39 Ответить
Ну вот что мне им сказать...Мне действительно их жаль,я считаю,что они стали заложниками политических игр Луки и х-ла...
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12.08.2020 19:28 Ответить
Передать всем. Аудиозапись как Лукашенко воровал голоса у Тихновской.
https://www.facebook.com/watch/?v=3092127241017133
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12.08.2020 19:28 Ответить
Лука, сволочь вонючая!
Засунут тебе Каддафи по самое Чаушеску!
Уже скоро!
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12.08.2020 19:29 Ответить
бацькины бройлеры по жестокости - превзошли беркутов
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12.08.2020 19:29 Ответить
это они и есть
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12.08.2020 19:31 Ответить
https://twitter.com/imdominofoxy Лис, as it is. @imdominofoxy

https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь

Беларусы! Примите опыт, впитанный на Майдане:

1. Менты перепуганны в дупель: они в темном помещении, без нормальной связи с семьями несколько часов (дней) получали только прессинг от командира и обещания, что толпа их убьет. Эти люди могут убивать из страха.

2. Можете успокоить и обещать коридор - возможно уйдут.
3. Их больше? Не ждите пощады и мягкости, просто не дайте им убить вас. Отступите к своим. Не становитесь жертвами - лучше поманеврировать. Доберётесь туда, где своих больше - там будет безопаснее. У вас перевес.

4. Медикаменты! Перевязочные материалы. Средства для сердечников. Перекись, йод, вотэтовотвсё для обработки ран. Методичка первой помощи на телефоне. Хоть пофоткайте с бумажных носителей, но пусть будет с собой.

5. Не надо носить нож. Вы НАВЕРНЯКА не умеете технично драться ножом против 100кг омоновца, который умеет драться против ножа. Лучше удобная обувь. Проще на бегу держаться в группе, бежите вы "от" или "к". И да, так проще пробить в щи, чем в туфлях.

6. Юридическая поддержка. Найдите, что можете, по бесплатным -> недорогим -> всем остальным адвокатам в вашем городе. https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь

(читай тред)
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12.08.2020 20:05 Ответить
Не,только путем чаушеску,и путю какбэ ээ и одно...
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12.08.2020 19:30 Ответить
Составляют списки задержанных, а по мне практичней составлять списки силовиков и членов семей с адресами.
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12.08.2020 19:32 Ответить
Сейчас бы короткое замыкание проводки от бутылки с коктейлем молотова в доме хоть одного из силовиков сильно отрезвило бы пыл лукашенковских пуесосов.
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12.08.2020 20:12 Ответить
Ничего бы не отрезвило. Их выращивали 26 лет. Только полное уничтожение пока они служат и длительные тюремные сроки если власть смениться.
Кстати менты это прекрасно осознают, а командиры им это постоянно вдалбливают в голову.
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12.08.2020 20:19 Ответить
Ничего, в Москву поедут или в Хабаровск.
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12.08.2020 20:51 Ответить
В средневековой Европе во многих городах, палачи никогда не казнили своих земляков. Города обменивались палачами для исполнения приговоров.
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12.08.2020 20:57 Ответить
Дубинский вместе с ЗЕпредателем наверное сидят сейчас в ОП и слюни роняют смотря видео из Беларуси ,"Ех нам бы так украинцев поганять !".Как там сказал Дубинский -"не нужно бояться улицы..". А зря .
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12.08.2020 19:32 Ответить
Один уже пытался.
Чем раньше попообуют ЗЕблюдки, тем лучше.
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12.08.2020 19:45 Ответить
я думаю що сьогодні хтось з мусаров здохне бо терпіння має межу ...
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12.08.2020 19:33 Ответить
В Киеве такой ОМОН мы бы уже отстреливали как бешеных собак. 14-й год научил достаточно.
1,5 миллионов легальных владельцев оружия и 250 000 с УБД.
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12.08.2020 19:34 Ответить
Це дуже, дуже важко розпочати
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12.08.2020 19:41 Ответить
"250 000" с УБД.
Из которых, заслужено - 50 000. Остальные либо вообще не воевав замутили, либо подавали бутерброды воевавшим - получили. Т.е. по-сути - такие же казнокрады ( а обеспечение УБД ложится на бюджет и на каждого украинца!) и этим они похожи на "мусоро в". Вот поэтому не стоит быть таким наивным. Люди привыкли НЕ работать и ЖИТЬ хотят качественно (по европейским меркам)
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12.08.2020 20:05 Ответить
Більше народу треба на вулицях..Інакше в крові втоплять протести Вчора хтось вірно написав-вичисляти хто і де з ментів живе-палити їхні домівки автівки .Робити те ж саме з ними що вони роблять з людьми.
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12.08.2020 19:35 Ответить
Уже пора бы Белорусам проснуться и брать штурмом эти изоляторы , а они стоят все сопли жуют , списки составляют
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12.08.2020 19:35 Ответить
Люди намагаються з усіх сил мітингувати мирно.
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12.08.2020 19:37 Ответить
Чим брати?
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12.08.2020 19:42 Ответить
Верно. Оружия на руках минимум. А менты экипированы как новогодняя елка. За счет избиваемых кстати.
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12.08.2020 23:16 Ответить
Ты тупой или просто идиёт? Наверное часто голой сракой ежика пугаешь? Сам вертухаев уева туча с оружием и снайперы на крыше. Молчи лучше, может и не сойдёшь за того, кто ты есть. Шолом табе у хату!
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13.08.2020 04:43 Ответить
"Надо мужественно переносить лишения. " - Путин.
Бульбаши хотели на шару газ и нефть от Ху. ?
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12.08.2020 19:38 Ответить
С какого это? Это сипатый хотел, а население платит за газ больше чем в Украине, предприятия вообще пистец , от 400 баксов, маржу сипатое сабе у кiшеню кладзе.
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13.08.2020 04:47 Ответить
Я тоже не понимаю десяток мужиков в брониках с дробовиками , разогнали бы этих мусаров , так шо ни бы обосрались от счастья
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12.08.2020 19:40 Ответить
Тогда бы Лукашенко пообещал бы премию и выпустил на них пару прикормленных подразделений. Лукашенко на самом деле оружейный барон ко всему прочему.
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12.08.2020 23:17 Ответить
Единственное о чём он жалел в слух, что Шушкевич успел спихнуть ядерку русским. Кто то из мусульман большие деньги предлагал за атом.
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12.08.2020 23:18 Ответить
А где же Коленька? в ОАЄ отсижівается или в первіх радях карателей папочку защишает, байстрю нагулянней?
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12.08.2020 19:40 Ответить
Prosipajetsia liudi i Belorus.Nadejus diktator budet ubran,a sleduci budet takoj ze diktator raske.Tam toze Chabarovk uze nacial buntovat
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12.08.2020 19:41 Ответить
Нічого не буде в Білорусі.Через декілька років можливо,але не зараз.Недостатня кількість людей протестує,та й міліціянтів там більше до кількості населення,ніж у нас.
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12.08.2020 19:42 Ответить
Как в фильмах про войну,или репресии.это все.жаль бедных людей.Фашизм чистой воды в центре Европы.Моя думка без "ихтамнетов"не обходится.
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12.08.2020 19:44 Ответить
Вот и вся суть режима Луки - диктатура. Иначе и быть не может, если один и тот же человек более 25 лет у власти.
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12.08.2020 19:48 Ответить
А я не знаю что сказать .Лукашенко диктатор и слуга который ослушался путина .Путин спонсирует эту кампанию чтобы скинуть взбесившегося вассала .На волне революции придет скрытый зеля .И постепенно ка и Украина пойдет процес колонизации рашкой .Думайте .
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12.08.2020 19:49 Ответить
Какой еще скрытый Зеля? Все оппозиционеры открыто обращаются за помощью в рашку, ездят туда... Никто и не думает шифроваться. Лука держит пуйла за ноздри уточками, которых он наловил пару недель назад. Почему то никто уже об этом не вспоминает. А ведь уточек вполне могут кинуть в суп, если что. А это значит что другие уточки будут криво смотреть на своего пастуха
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12.08.2020 20:45 Ответить
Їх ще кожний день катувати будуть всіх.
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12.08.2020 19:49 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.08.2020 19:53 Ответить
"Дівчині запихали в рот білий браслет", - родичі затриманих білорусів зібралися під ІТТ у Мінську - Цензор.НЕТ 2018
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12.08.2020 19:54 Ответить
один ефрейтор, другой колхозник..."голубая" кровь, ****....
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12.08.2020 20:24 Ответить
путино-раша расшатывает ситуацию.
Потеряете Луку - потеряете страну, станет рашкованской областью или "Украиной".
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12.08.2020 20:14 Ответить
Я не могу на это смотреть как вас унижают эти гопники милициянты омон бандиты в погонах и вы ничего не делаете чего уже дальше боятся после всех этих дней почему не выходите большинство в городе в Минске 2 миллиона соберитесь 100 или 200 тысяч терять нечего никаких омона на такое число людей не найдется майдан показал и елку оставили и удрали как идет колонна с бессарабки а хвост в парке Шевченко блокируйте дороги полностью никакой работы забастовка везде а не хлопая в ладоши Лука не уйдет а жертв будет больше
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12.08.2020 20:38 Ответить
Именно таков план пуйла. Лучше злой на рашку Лука, чем эти не пойми кто - типа оппозиция
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12.08.2020 20:47 Ответить
столько народу...
развалили бы ту кантору. дали бы ***** ментам.
узнайте де менты живут. вы то видели кто избивал, кто там работает. спалите к **** дома. особо жестоких завалить...
как бараны...
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12.08.2020 20:39 Ответить
Ну что, какой диктатор победит? Лука или ****? Кто будет дальше белорусов гнобить?
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12.08.2020 20:40 Ответить
Белорусы добровольно отдали себя и своих детей в рабство в обмен на свободу, за корыто со скудными харчами, и за отказ от своей индивидуальности, за мифическое комуняцкое равенство, и во что они превратились, зрелище не для слабонервных, стоят здоровые мужики амбалы с просящими глазами, на полусогнутых перед теми, кого они кормили, просят милостыни, позор, а надо всего лишь, комуняку на гиляку.
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12.08.2020 20:49 Ответить
Они уже давно православные просто живут среди коммунистического наследия
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12.08.2020 23:20 Ответить
Обыкновенный рашизм
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12.08.2020 21:35 Ответить
У такій ситуації народ без зброї - жалюгідне видовище. А добре було б цих ментів постріляти, підпалити, топірцем порубити.
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12.08.2020 21:43 Ответить
любопытно узнать, построил ли Лука концлагеря, ведь судя во всему в ИВС все не помещаются. И теперь ему приходится отпускать через сутки-двое задержанных, чтобы новые задержанные помещались.
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12.08.2020 21:57 Ответить
Цветочки несите, в дудки дудите. Может поможет.
Сначала они будут бить ваших соседей, вы молчите
Затем нетрусливых, вы дудите в дудки
..................................................................
Завтра будут бить вас, насиловать ваших жен и дочерей, убивать ваших родителей.
Цветочки говорите, хех
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12.08.2020 22:02 Ответить
ЭТО Ж КАКОЙ МИРОВОЙ ДЕБИЛИЗМ !!! ЧТО ЗА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ - НАРОДАМ ДЕЛАЮТ АВТОЗАКИ И ПЛАТЯТ ЗА НАСИЛИЕ НАД НАРОДАМИ !!!
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12.08.2020 22:16 Ответить
ТОЛЬКО ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ САМООБОРОНА !!!
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12.08.2020 22:17 Ответить
Белорусы сами виноваты.Народа больше.Давите их.Их давят милиция они не реагируют.Если бы бы в маштабе начали по другому реагировать совсем бы был другой результат.А так милиция псы цепные.Это зверьё то что они творят.Хотя народ знает где они обитают.
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13.08.2020 03:41 Ответить
Блин, было такое у нас, уже бы штурмом брали эти мусарни и валили мусоров без предупреждения на поражение. Что за добрый терпеливый народ...
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13.08.2020 10:12 Ответить
 
 