Закон о территориальной обороне будет принят до конца года, - Данилов
Законопроект о территориальной обороне попадет в парламент в сентябре или октябре. До конца года он обязательно будет принят.
Об этом журналистам сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Закон о территориальной обороне готовится. Есть несколько редакций этого законопроекта. Я могу сказать, что в нашем понимании в сентябре или - самое долгое - это будет октябрь-месяц, он будет в Верховной Раде, и он будет обязательно в этом году принят", - пообещал Данилов.
Ранее секретарь СНБО отмечал, что для принятия закона о территориальной обороне нужно будет разработать нормативно-правовые акты, регламентирующие оборот оружия. Ведь для того, чтобы структурные подразделения территориальной обороны могли полноценно выполнять свои функции, они должны быть вооружены.
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У проклятого барыги было монобольшинство чтобы это всё натурборежимить? А Закон про тероборону существует с 90-х. В 16-м вносились правки в плане таки давать оружие, но под присмотром ВСУ и аваковцев, а так чтоб сами разобрали арсенал и вперёд - нет. И не надо.
И стрелялки народу надо разрешить, а то как то не гуманно дачного бандюгу долго табуреткой добивать...
Второе препятствие создания петиции это то, что при вводе в поисковик твоей фамилии, имени и отчества люди сразу попадают на твою петицию! Я об этом жалею.
https://petition.president.gov.ua/archive
Так, что вывод напрашивается сам собой, - если пришиб падлюку, то тихо, без ментов, закопай или пусти в плавание по Днепру. Когда его выловят, то дактилоскопия расскажет криминальную историю трупа и соответственно никто разбираться не будет...