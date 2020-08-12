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Закон о территориальной обороне будет принят до конца года, - Данилов

Закон о территориальной обороне будет принят до конца года, - Данилов

Законопроект о территориальной обороне попадет в парламент в сентябре или октябре. До конца года он обязательно будет принят.

Об этом журналистам сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Закон о территориальной обороне готовится. Есть несколько редакций этого законопроекта. Я могу сказать, что в нашем понимании в сентябре или - самое долгое - это будет октябрь-месяц, он будет в Верховной Раде, и он будет обязательно в этом году принят", - пообещал Данилов.

Ранее секретарь СНБО отмечал, что для принятия закона о территориальной обороне нужно будет разработать нормативно-правовые акты, регламентирующие оборот оружия. Ведь для того, чтобы структурные подразделения территориальной обороны могли полноценно выполнять свои функции, они должны быть вооружены.

Также на Цензор.НЕТ: Украина будет развивать ракетостроение и авиацию, но, понимая, какие бюджеты есть у РФ, будем воевать "умом", - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) законопроект (3237) СНБО (4444) тероборона (346)


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Топ комментарии
+5
тероборона - это военные подразделения из местных жителей. Если этого до сих пор нет, то кто-то за это должен ответить. Да и вряд ли она будет : никто гражданским украинцам давать в руки боевое оружие не собирается.Иначе дали б еще в 2014-м.
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12.08.2020 19:49 Ответить
+3
Спасибо за это папереднику , Он боялся собственных граждан больше чем кацапов . А все упреки естессно достались наступникам , многие правда вполне заслуженно
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12.08.2020 20:04 Ответить
+2
А куда торопитись, правда?)
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12.08.2020 19:44 Ответить
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по типу Кайселіт ?
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12.08.2020 19:32 Ответить
он должен был принят еще в 2015-м... ну лучше уж поздно, да и не от вас зеленых упырей..
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12.08.2020 19:40 Ответить
Ты удивишься, но он был принят в 1991, а сами батальоны территориальной обороны были созданы согласно Закону «Про затвердження Указу Президента України "Про часткову мобілізацію"» весной 2014-го.
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12.08.2020 20:36 Ответить
А куда торопитись, правда?)
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12.08.2020 19:44 Ответить
Батальоны территориальной обороны сформированы еще Кровавым Пастором, поэтому зеленые могут не спешить.
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12.08.2020 20:38 Ответить
я помню интервью генерала Кривоноса, он зам пред СНБО, так вот он рассказывал, что Рашка через свою агентуру влияния - ОПЗЖ и прочих депитутов и ЛОМов (лидеры общест мнения), которые не вылазят со 112, НьюсВан и "Г+Г", пытаются или недопустить или затянуть, принятие этого стратегического для обороны Украины закона..
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12.08.2020 19:45 Ответить
тероборона - это военные подразделения из местных жителей. Если этого до сих пор нет, то кто-то за это должен ответить. Да и вряд ли она будет : никто гражданским украинцам давать в руки боевое оружие не собирается.Иначе дали б еще в 2014-м.
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12.08.2020 19:49 Ответить
Спасибо за это папереднику , Он боялся собственных граждан больше чем кацапов . А все упреки естессно достались наступникам , многие правда вполне заслуженно
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12.08.2020 20:04 Ответить
Так там, собсна, написано: "для принятия закона о территориальной обороне нужно будет разработать нормативно-правовые акты, регламентирующие оборот оружия".
У проклятого барыги было монобольшинство чтобы это всё натурборежимить? А Закон про тероборону существует с 90-х. В 16-м вносились правки в плане таки давать оружие, но под присмотром ВСУ и аваковцев, а так чтоб сами разобрали арсенал и вперёд - нет. И не надо.
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12.08.2020 20:37 Ответить
будет...,- Данилов/ 05.06.20 не будет, - Данилов, 12.08.20 17:30 будет , - Данилов/ циклит проффесионал в национальной безопасности из кодлана Коломойского.
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12.08.2020 20:00 Ответить
До конца года может нечего и некому оборонять будет...Вы ...лять в парламенте аки главные дубы в властелине колец долго думаете и далеко не тем...
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12.08.2020 20:01 Ответить
Хммм... Нам бы Закон об охране СВОЕЙ территории... Что бы если мочканул грабителя в своей хате, то что б тебя не судили за это. Шоб как в Европе и Америке...
И стрелялки народу надо разрешить, а то как то не гуманно дачного бандюгу долго табуреткой добивать...
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12.08.2020 20:13 Ответить
Надо выбросить на свалку понятие "превышение самообороны", чтобы законопослушный гражданин имел право добить табуреткой бандюка, а потом уже ношение оружия разрешать.
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12.08.2020 20:43 Ответить
Да, совершенно верно, но иначе, как через "Петицию президенту" по другому не получится выбросить на свалку понятие "превышение самообороны". Для включения рассмотрения этого предложения нужно собрать 25 000 подписей под петицией президенту. Это практически не возможно, ибо созданная петиция с каждым днем отодвигается всё дальше и дальше и её всё труднее и труднее увидать гражданам, которые заходят на этот сайт.
Второе препятствие создания петиции это то, что при вводе в поисковик твоей фамилии, имени и отчества люди сразу попадают на твою петицию! Я об этом жалею.
https://petition.president.gov.ua/archive

Так, что вывод напрашивается сам собой, - если пришиб падлюку, то тихо, без ментов, закопай или пусти в плавание по Днепру. Когда его выловят, то дактилоскопия расскажет криминальную историю трупа и соответственно никто разбираться не будет...
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12.08.2020 21:55 Ответить
Законы по обороне нашей страны от путинской нечисти подождут .... Хорошо, что быстро приняли закон по игорному бизнесу - во время войны без игромании нельзя.... Землю надо за копейки распродать, пока вражеская армия окружила наши границы....
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12.08.2020 20:16 Ответить
У них там войны нет.
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12.08.2020 20:23 Ответить
Оперативно.😂
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12.08.2020 21:02 Ответить
акупанты придут, а мы их в казино разденем до нитки
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12.08.2020 21:37 Ответить
Вот капитулянты!
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13.08.2020 03:49 Ответить
 
 