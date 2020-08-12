Закон о территориальной обороне будет принят до конца года, - Данилов

Законопроект о территориальной обороне попадет в парламент в сентябре или октябре. До конца года он обязательно будет принят.

Об этом журналистам сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Закон о территориальной обороне готовится. Есть несколько редакций этого законопроекта. Я могу сказать, что в нашем понимании в сентябре или - самое долгое - это будет октябрь-месяц, он будет в Верховной Раде, и он будет обязательно в этом году принят", - пообещал Данилов.

Ранее секретарь СНБО отмечал, что для принятия закона о территориальной обороне нужно будет разработать нормативно-правовые акты, регламентирующие оборот оружия. Ведь для того, чтобы структурные подразделения территориальной обороны могли полноценно выполнять свои функции, они должны быть вооружены.

Также на Цензор.НЕТ: Украина будет развивать ракетостроение и авиацию, но, понимая, какие бюджеты есть у РФ, будем воевать "умом", - Данилов