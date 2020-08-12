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Рада не будет проводить заседание в День Независимости, повестка на внеочередную сессию 25 августа еще формируется, - "слуга народа" Корниенко

Рада не будет проводить заседание в День Независимости, повестка на внеочередную сессию 25 августа еще формируется, -

Верховная Рада не будет проводить заседание в День Независимости, 24 августа, а повестка дня на внеочередную сессию 25 августа еще формируется.

Об этом журналистам сказал председатель партии "Слуга народа" и первый заместитель председателя ее парламентской фракции Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"24 августа нет никаких заседаний. Есть просто торжественная церемония, празднование Дня Независимости. Она будет проходить где-то в центре города. Мы скоро все узнаем, я не буду открывать пока карты - где это будет, в каком формате. Все киевляне, гости столицы смогут принять участие в соответствии с карантинными огрничениями, в соответствии с правилами самоизоляции и так далее", - сказал Корниенко.

Политик добавил, что на празднование приглашены народные депутаты, а также все должностные лица в государстве.

"Была идея делать именно заседание Верховной Рады еще 24 августа. Но, скажем так, определенное есть наслоение тогда мероприятий, и оно не будет таким качественным. Поэтому мы остановились на том, чтобы обсудить проведение внеочередной сессии на 25", - добавил Корниенко.

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Глава партии СН отметил, что перечень законопроектов для рассмотрения на внеочередной сессии 25 августа пока обсуждается.

"Наша позиция - что это должны быть максимально объединяющие законопроекты, которые могут дать положительные сигналы обществу о том, что Верховная Рада может работать вместе и что различные фракции объединяются вокруг каких-то очень полезных вещей", - отметил Корниенко.

По его словам, ожидается, что такую ​​сессию инициирует Президент.

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Ранее, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что Верховная Рада может собраться на внеочередную сессии 25 августа для принятия ряда законопроектов, в частности относительно увеличения минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.

Автор: 

ВР (29302) внеочередное заседание (262) Слуга народа (2638) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+6
от как не сбрешут ...так и день не задался))))
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12.08.2020 20:18 Ответить
+6
"Баба - да! Баба - да! Корабельная сосна!"
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12.08.2020 20:21 Ответить
+5
Ну да для большинства в нашей Зраде день независимости не праздник! Наголосовали!
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12.08.2020 20:22 Ответить
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от как не сбрешут ...так и день не задался))))
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12.08.2020 20:18 Ответить
А шо у зебилов на День Независимости, баба да ?
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12.08.2020 20:30 Ответить
даже не могу придумать...чем бы они могли меня еще удивить (после прошлогоднего пафосно-примитивного бордельеро)))) на день Независимости...
(а сейчас...оне хотели 24 в зраде провести праздничное заседание (по теме - как я провел летние каникулы)))... но видимо...еще не все с закордонья подтянулись ))))
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12.08.2020 20:37 Ответить
"Баба - да! Баба - да! Корабельная сосна!"
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12.08.2020 20:21 Ответить
Ну да для большинства в нашей Зраде день независимости не праздник! Наголосовали!
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12.08.2020 20:22 Ответить
А що там формувати--Дайошь Донбасу особий статус!! Дайошь Криму Дніпровскую воду !!!Украина с Россиею вместе !!! ))))
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12.08.2020 20:22 Ответить
А нахрена, чи не праздник. Малоросы и вата гребанная.
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12.08.2020 20:25 Ответить
Этот зеленый🤢💩 калоподмойный опарыш первым от слуг ***** поздравил. Луку с победой
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12.08.2020 20:27 Ответить
"ВЄЛЮР"-готуйся!!
Повєстка..тьху..МЕНЮ -хамони, краби, омари, суші, текіли, ввіскі ітп..
🤣🤣
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12.08.2020 20:29 Ответить
И пилотка Мендель!
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12.08.2020 20:37 Ответить
Думаю-нє...
Лучче пилотки найдутца..
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12.08.2020 20:40 Ответить
- Есть просто торжественная церемония, празднование Дня Независимости. Она будет проходить где-то в центре города. Мы скоро все узнаем, я не буду открывать пока карты - где это будет, в каком формате.

К мене залишається все менше літературних слів, щоб виказати ставлення до цієї цинічної, упоротої, антиукраїнської, антинародної влади.
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12.08.2020 20:38 Ответить
Може януковича вернут на День Независимости,жабеня каже шо у ригоаналов остались "порядочные" такие как и само жабеня.
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12.08.2020 20:43 Ответить
Хорошая новость из Берлина.Ангела Меркель приказала списать 10 миллиардов евро вложенные в Северный поток как невозвратные...это означает окончательно... Потоку здепец...
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12.08.2020 20:47 Ответить
Корниенко Дуб-бинский Ермак-мудак Ара-Хамская...
сколько их все нам рассказывает какаю-то херню
А поцЗедент сбежал в Оман??
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12.08.2020 21:20 Ответить
 
 