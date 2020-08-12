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Офис президента в рамках "Большой стройки" презентовал проект новой кольцевой дороги вокруг Киева

Проект строительства новой Киевской окружной дороги, которая будет проходить вокруг столицы планируют реализовать до 2025 года в рамках программы "Большая стройка".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

План предусматривает сооружение Киевской окружной дороги так называемым полукольцом общей протяженностью почти 150 км. Она будет состоять из шесть участков и сочетает трассы М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса, Н-01 Киев - Знаменка, Н-08 Борисполь - Мариуполь, М-03 Киев - Харьков и М-01 Киев - Чернигов.

Также строители возведут мост с подходами протяженностью более 25 км через р. Днепр.

По расчетам, "полукольцо" сконцентрирует на себе до 70% грузового транспорта. КОД поможет водителям сократить время поездки на 40-60 мин.

КОД соединит между собой крупнейшие города киевской агломерации: Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинку, Борисполь и Бровары. Кроме того, водителям не придется ехать на левый берег столицы с правой через центр города".

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Офис президента в рамках Большой стройки презентовал проект новой кольцевой дороги вокруг Киева 01

Автор: 

дороги (2512) Киев (25791) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+15
похлеще Нью-Васюков)
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12.08.2020 21:03 Ответить
+14
Офис президента в рамках "Большой стройки" презентовал проект новой кольцевой дороги вокруг Киева - Цензор.НЕТ 5550
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12.08.2020 21:04 Ответить
+14
Не вистачає лише космопорта !!))
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12.08.2020 21:04 Ответить
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похлеще Нью-Васюков)
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12.08.2020 21:03 Ответить
Не вистачає лише космопорта !!))
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12.08.2020 21:04 Ответить
Офіс президента в рамках "Великого будівництва" презентував проєкт нової кільцевої дороги навколо Києва - Цензор.НЕТ 1382
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12.08.2020 21:55 Ответить
ЧЕ ????

строители возведут мост с подходами протяженностью более 25 км через р. Днепр???

длина Керченского моста 19 км, он стоит приблизно $4 млрд !!!
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13.08.2020 00:06 Ответить
Ну так разорити країну мега-проектами - це ж фішка відомо кого.
Краще б київську напів-кільцеву зробили хоча б справжньою кільцевою.
Там і мости коротші і вони більш затребувані будуть
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13.08.2020 18:54 Ответить
Офис президента в рамках "Большой стройки" презентовал проект новой кольцевой дороги вокруг Киева - Цензор.НЕТ 7473
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12.08.2020 21:05 Ответить
*Пиджак с отливом и в Ялту "!!)))
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12.08.2020 21:10 Ответить
с одной стороны давно пора, но с другой свора зеленых клептократов вмиг оприходует бюджет по карманам...
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12.08.2020 21:03 Ответить
Це як Кирпа Е-95 реконструював !!)))
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12.08.2020 21:08 Ответить
да там не только Кирпа - сколько по ней не езжу все время ремонтируют и так больше 20 лет
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12.08.2020 21:14 Ответить
Я з Умані ,зараз вже років з 5 як баранку покинув,а так намотав на кардан чимало !!))
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12.08.2020 21:18 Ответить
а до этого все белые и пушистые были и ни разу не воровали - да только на одной одесской трассе озолотилось ни одно поколение "строителей"
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12.08.2020 21:08 Ответить
"Трасса Е-95" !!))
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12.08.2020 21:11 Ответить
Це тому що місцеві рукожопи-профі будували. Ділянки, що будували іноземці і досі в гарному стані без всяких ремонтів
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13.08.2020 18:56 Ответить
дело не в рукожопых - у нас есть много професионалов да и просто толковых работников - дело в воровстве и приеме сделанной работы за "курлы - курлы"
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13.08.2020 19:50 Ответить
Ответим МКАДу ККАДом, а кацапскому Замкадью своим Заккадьем
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12.08.2020 21:03 Ответить
Тут креативнее придумали КОДло....
Ну а **** полукольцо, мост хренячте- ещё один...
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12.08.2020 21:06 Ответить
Ну как же, мост на Зеленой Гатке исходно лланироваося. Его и начали строить, каждій, кто проезжает,может заиетить.
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12.08.2020 21:49 Ответить
Офис президента в рамках "Большой стройки" презентовал проект новой кольцевой дороги вокруг Киева - Цензор.НЕТ 5550
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12.08.2020 21:04 Ответить
Шо характерно, никто до них ее не планировал ага. Сами придумали. 😁

Строители хреновы...
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12.08.2020 21:05 Ответить
У рибок гупі все так
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12.08.2020 21:26 Ответить
Не ображай гупьошек,вони розумніші за зебобіків та 73%-овий лохторат !!))
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12.08.2020 21:29 Ответить
уже давно просится дорога мимо киева через белую церковь и мостом в каневе...
с выходом по левому берегу на полтаву и днепр...
это разгрузит и киев и днепр с их мостами
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12.08.2020 21:27 Ответить
Да не зепедопрезентатель ЛУКАвит,это муляж-отмазка,все обьездные дороги давно проложены...и они ведут кудато там в ростов..
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12.08.2020 21:08 Ответить
Кiльцьова дорога навкруг Киiва? Ну що, наголосували, зебiли. При Пэтрi такого не було.
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12.08.2020 21:08 Ответить
Что в окружной плохого?
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12.08.2020 22:23 Ответить
Подольско-Воскресенский мост начали строить в 1993 году и до сих пор не построили.
Дарницкий мост строили 7 лет.
А мост в районе Украинки за 5 лет хотят построить (за дорогу я вообще молчу)?
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12.08.2020 21:08 Ответить
А хто їм дасть 5 років?
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12.08.2020 21:12 Ответить
Думаете у Зеленского мало сторонников готовых "дать ему еще один шанс"?
Поверьте есть множество людей которые считают Зеленского отличным президентом.
Аргументы достаточно простые:
- сам он супер, но на него плохо влияет окружение
- он молод и растерялся в сложной ситуации (те ему нужно время)
- он не олигарх
ну и тд
Короче, даже не смотря на то, что его рейтинг упал, сторонников у него хватает...
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12.08.2020 21:21 Ответить
Пропустили ще "Імуууумішааают"
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12.08.2020 21:27 Ответить
Да, как и кое-что мешает плохому танцору...
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12.08.2020 21:31 Ответить
Піананісту, ізвініте...
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12.08.2020 21:33 Ответить
Суд. І це - як мінімум. За співпрацю зі слідчими органами.
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12.08.2020 21:57 Ответить
Дарницкий так и не достроили. Нет одной эстакады на набережную и за светофором дорога г..но. Впрочем Азиров его и ту дорогу раз 5 открывал.
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12.08.2020 21:54 Ответить
Этому проекту сто лет в обед. Сама статья за 2018 год https://nv.ua/ukr/biz/experts/budivnictvo-vkad-2443587.html

З чого все починалося?
Проектування було розпочато у 2005 році, вже в 2007 було розроблено й погоджено передпроектну документацію, яка визначала генеральний напрямок із проходженням вісьмома районами Київської області на відстані від 27 до 43 км до Києва: Броварський, Бориспільський, Обухівський, Васильківський, Києво-Святошинський, Макарівський, Бородянський, Вишгородський.
У 2008 році ми вже мали погодження Кабміну на цей проект. На тому ж етапі ВКАД було включено до переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватись у концесію. Це дуже важливо для нас, адже про концесійні дороги ми говоримо давно, але поки що безрезультатно.
На той період будівництво ВКАД ще входило до Транспортної стратегії України до 2020 року, яка визначала концептуальні засади формування та реалізації державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі тощо. Зараз у нас нова стратегія до 2030 року, основою якої є переоріентація транспортної системи під євростандарти, і туди цей проект, як на мене, ще краще "ляже", адже дорога поєднає три міжнародні та чотири національні транспортні коридори.
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12.08.2020 21:09 Ответить
Ну не 100 но лет 30 есть
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12.08.2020 21:23 Ответить
Я Зепланов люблю громадье,

Размаха шаги саженья.

Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья
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12.08.2020 21:11 Ответить
Маяковський , він і про мову непогано написав !!))
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12.08.2020 21:20 Ответить
Короче, стройкой уже не занимается кабмин и профильное министерство - рубать бабло преЗедент поручил своему охфису!
Братья Ермаки начали копать подземный бункер для хранения откатов!
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12.08.2020 21:11 Ответить
Ага, чічас. В очередь, сукины дети, в очередь.

- https://biz.censor.net/news/3182421/ukrtatnafta_kolomoyiskogo_rezko_povysila_natsenku_na_bitum_dlya_stroitelstva_dorog_smi.
- https://biz.censor.net/news/3206975/zavod_kolomoyiskogo_uvelichil_proizvodstvo_bituma_dlya_remonta_dorog_na_42

- https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/3/7233742/ Тесть Зеленского работает помощником ''слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие.
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12.08.2020 22:21 Ответить
Наша столица должна быть и будет одним лучших и современнейшим городом в Европе
Кому не нравится, можете валить на казластанию
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12.08.2020 21:13 Ответить
Притримуй коня ,бо вже вудила закусив та піна з рота !!))
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12.08.2020 21:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_PWmLE01kF0 КИЕВ и МОСКВА. Сравнение улиц и транспорта 2019. https://www.youtube.com/watch?v=_PWmLE01kF0
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12.08.2020 21:42 Ответить
розміщення мордвинських пропагандонських роликів - це мега-зашквар!
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13.08.2020 19:00 Ответить
Така дорога проситься давно, питання у фінансуванні, добре що Зеленський вивів бюджет у профіцит і з'явились кошти.
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12.08.2020 21:18 Ответить
гумор гідний Кварталу!
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13.08.2020 19:07 Ответить
Этому проекту уже лет 15 )))

все кто был хотели построить но никто не строит))
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12.08.2020 21:24 Ответить
Поржал с предложения:

"Кроме того, водителям не придется ехать на левый берег столицы с правой через центр города".

Хотите переехать через Днепр? Добро пожаловать на Обухов ))) 120 км для бешеной собаки не крюк ))
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12.08.2020 21:26 Ответить
так клоуни же ж!
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13.08.2020 19:08 Ответить
ну не кольцо скажем так...а подковка )))
везет же Киеву! ))) все большое строительство у них (ну хотя бы ..планы...громадьё)))))
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12.08.2020 21:28 Ответить
Головне--прокукурікати,а там нехай і не світає!!!))
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12.08.2020 21:34 Ответить
початковий план 2005 року був кільцем - зелепухи зробили йому обрізання
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12.08.2020 21:48 Ответить
Все має бути кашерно!!))
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12.08.2020 22:11 Ответить
Недостроили метро на Троещину, не достроили мосты в Киеве. Теперь в порядке ещё большего строительства не построим окружную вокруг Киева 🤡
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12.08.2020 21:29 Ответить
даешь кольцевую 1000 км вокруг киева
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12.08.2020 21:39 Ответить
А ЧТО ТАМ С ПОДОЛЬСКО-ВОСКРЕСЕНСКИМ МОСТОМ !!!??????????????
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12.08.2020 21:45 Ответить
Тут много информации:
https://www.youtube.com/watch?v=qy11I98FHt4

В этом году машины поедут по мосту.
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12.08.2020 22:46 Ответить
Только одна маленькая прблемка)
Что на правом (Конча-заспа), что на левом берегу (Золоче) стоят сиротские домики
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12.08.2020 22:00 Ответить
Уже не знают шо еще перед выборами спи**ть зетипиллам.
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12.08.2020 22:14 Ответить
ідея класна..але якщо враховувати скільки років будували міст "кірпи", то проект виглядає фантастикою..може років через 50 і побудують..
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12.08.2020 22:37 Ответить
Давно треба, не може столиця європейської країни не мати об'їзної дороги.
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12.08.2020 23:04 Ответить
Не смешите 3,14 зду, она и так смешная! Мост подольский и метро на троещину лет 20 строят-не построят, а здесь 150 км дорог с мостом за 4 года!
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12.08.2020 23:48 Ответить
масква грошей підкине або зберуть із зелєбобиків
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13.08.2020 19:32 Ответить
Чим займається припіздєнт???
Замість своїх обов'язків по захисту країни, Конституції, він годує лохів обіцянкамі та проектами «величного будівництва», на якому тупо розпилює, разом з **********, кошти платників податків...
Нахрєна потрібен сцикливий брехун та нероба, на посту президента???
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13.08.2020 00:24 Ответить
Да хоть первое кольцо дострой, олухи!
От Киева, до Остера, нет ни одного моста через Десну! Позорище!
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13.08.2020 00:49 Ответить
ви помилково вважаєте, що їм головне - зробити нам краще.
Але ніт!
Їм головне - піар та розбазарювання бюджету!
Саме тому я голосуватиму за Кличка - його результати роботи видно неозброєнним оком!
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13.08.2020 19:42 Ответить
НЕ ВЕРЮ!!!
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13.08.2020 10:55 Ответить
 
 