Офис президента в рамках "Большой стройки" презентовал проект новой кольцевой дороги вокруг Киева
Проект строительства новой Киевской окружной дороги, которая будет проходить вокруг столицы планируют реализовать до 2025 года в рамках программы "Большая стройка".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
План предусматривает сооружение Киевской окружной дороги так называемым полукольцом общей протяженностью почти 150 км. Она будет состоять из шесть участков и сочетает трассы М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса, Н-01 Киев - Знаменка, Н-08 Борисполь - Мариуполь, М-03 Киев - Харьков и М-01 Киев - Чернигов.
Также строители возведут мост с подходами протяженностью более 25 км через р. Днепр.
По расчетам, "полукольцо" сконцентрирует на себе до 70% грузового транспорта. КОД поможет водителям сократить время поездки на 40-60 мин.
КОД соединит между собой крупнейшие города киевской агломерации: Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинку, Борисполь и Бровары. Кроме того, водителям не придется ехать на левый берег столицы с правой через центр города".
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строители возведут мост с подходами протяженностью более 25 км через р. Днепр???
длина Керченского моста 19 км, он стоит приблизно $4 млрд !!!
Краще б київську напів-кільцеву зробили хоча б справжньою кільцевою.
Там і мости коротші і вони більш затребувані будуть
Ну а **** полукольцо, мост хренячте- ещё один...
Строители хреновы...
с выходом по левому берегу на полтаву и днепр...
это разгрузит и киев и днепр с их мостами
Дарницкий мост строили 7 лет.
А мост в районе Украинки за 5 лет хотят построить (за дорогу я вообще молчу)?
Поверьте есть множество людей которые считают Зеленского отличным президентом.
Аргументы достаточно простые:
- сам он супер, но на него плохо влияет окружение
- он молод и растерялся в сложной ситуации (те ему нужно время)
- он не олигарх
ну и тд
Короче, даже не смотря на то, что его рейтинг упал, сторонников у него хватает...
З чого все починалося?
Проектування було розпочато у 2005 році, вже в 2007 було розроблено й погоджено передпроектну документацію, яка визначала генеральний напрямок із проходженням вісьмома районами Київської області на відстані від 27 до 43 км до Києва: Броварський, Бориспільський, Обухівський, Васильківський, Києво-Святошинський, Макарівський, Бородянський, Вишгородський.
У 2008 році ми вже мали погодження Кабміну на цей проект. На тому ж етапі ВКАД було включено до переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватись у концесію. Це дуже важливо для нас, адже про концесійні дороги ми говоримо давно, але поки що безрезультатно.
На той період будівництво ВКАД ще входило до Транспортної стратегії України до 2020 року, яка визначала концептуальні засади формування та реалізації державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі тощо. Зараз у нас нова стратегія до 2030 року, основою якої є переоріентація транспортної системи під євростандарти, і туди цей проект, як на мене, ще краще "ляже", адже дорога поєднає три міжнародні та чотири національні транспортні коридори.
Размаха шаги саженья.
Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья
Братья Ермаки начали копать подземный бункер для хранения откатов!
- https://biz.censor.net/news/3182421/ukrtatnafta_kolomoyiskogo_rezko_povysila_natsenku_na_bitum_dlya_stroitelstva_dorog_smi.
- https://biz.censor.net/news/3206975/zavod_kolomoyiskogo_uvelichil_proizvodstvo_bituma_dlya_remonta_dorog_na_42
- https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/3/7233742/ Тесть Зеленского работает помощником ''слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие.
Кому не нравится, можете валить на казластанию
все кто был хотели построить но никто не строит))
"Кроме того, водителям не придется ехать на левый берег столицы с правой через центр города".
Хотите переехать через Днепр? Добро пожаловать на Обухов ))) 120 км для бешеной собаки не крюк ))
везет же Киеву! ))) все большое строительство у них (ну хотя бы ..планы...громадьё)))))
https://www.youtube.com/watch?v=qy11I98FHt4
В этом году машины поедут по мосту.
Что на правом (Конча-заспа), что на левом берегу (Золоче) стоят сиротские домики
Замість своїх обов'язків по захисту країни, Конституції, він годує лохів обіцянкамі та проектами «величного будівництва», на якому тупо розпилює, разом з **********, кошти платників податків...
Нахрєна потрібен сцикливий брехун та нероба, на посту президента???
От Киева, до Остера, нет ни одного моста через Десну! Позорище!
Але ніт!
Їм головне - піар та розбазарювання бюджету!
Саме тому я голосуватиму за Кличка - його результати роботи видно неозброєнним оком!