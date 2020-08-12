Офис президента в рамках "Большой стройки" презентовал проект новой кольцевой дороги вокруг Киева

Проект строительства новой Киевской окружной дороги, которая будет проходить вокруг столицы планируют реализовать до 2025 года в рамках программы "Большая стройка".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

План предусматривает сооружение Киевской окружной дороги так называемым полукольцом общей протяженностью почти 150 км. Она будет состоять из шесть участков и сочетает трассы М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса, Н-01 Киев - Знаменка, Н-08 Борисполь - Мариуполь, М-03 Киев - Харьков и М-01 Киев - Чернигов.

Также строители возведут мост с подходами протяженностью более 25 км через р. Днепр.

По расчетам, "полукольцо" сконцентрирует на себе до 70% грузового транспорта. КОД поможет водителям сократить время поездки на 40-60 мин.

КОД соединит между собой крупнейшие города киевской агломерации: Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинку, Борисполь и Бровары. Кроме того, водителям не придется ехать на левый берег столицы с правой через центр города".

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