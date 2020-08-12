В зоне ООС в результате неосторожного обращения с оружием погиб боец разведбата, - ОТГ "Север"
В зоне проведения ООС во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский военнослужащий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ОТГ "Север".
"Во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью умер военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины смерти воина выясняются представителями Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка в ВСУ.
Топ комментарии
+56 Scorpman Y
показать весь комментарий12.08.2020 22:11 Ответить Ссылка
+51 (unknown) #146542
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+26 Ksenia VB
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І на кого такі формулювання розраховані, не зрозуміло.
Им веры нет..брешут как дышат...
Скалистая местность, знаете ли...
вы себя хоть слышите???? во время выполнения боевого задания....и неосторожное обращение с оружием???? военнослужащий отдельного разведывательного батальона ???
это шо за лапша километровая???? инсульт не подтвердился (ибо видимо ранения серьезные)
...............................................................................................(не переводимая игра слов (матюки)
Вечная и светлая память погибшему......Пусть покоится с миром.....
Родным и близким искренние соболезнования......
...
/А Аваков/