В зоне ООС в результате неосторожного обращения с оружием погиб боец разведбата, - ОТГ "Север"

В зоне проведения ООС во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ОТГ "Север".

"Во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью умер военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины смерти воина выясняются представителями Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка в ВСУ.

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