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Новости Агрессия России против Украины
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В зоне ООС в результате неосторожного обращения с оружием погиб боец разведбата, - ОТГ "Север"

В зоне ООС в результате неосторожного обращения с оружием погиб боец разведбата, - ОТГ

В зоне проведения ООС во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ОТГ "Север".

"Во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью умер военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины смерти воина выясняются представителями Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка в ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала недели трое военнослужащих умерли "вследствие резкого ухудшения состояния здоровья", - пресс-центр ОС

В зоне ООС в результате неосторожного обращения с оружием погиб боец разведбата, - ОТГ Север 01

Автор: 

армия (8506) смерть (9259) Донбасс (26958) потери (4464) Ян Осока (1501) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+56
то "неожиданная болезнь", то "неосторожное обращение с оружием".. списывают боевые потери под любым поводом - лишь бы не посорить ссыкла с фуйлом..
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12.08.2020 22:11 Ответить
+51
Ето что,разведчики(sig!)не умеют обращаться с оружием!?
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12.08.2020 22:10 Ответить
+26
Певно снайпер. А наші брехуни все обставили як нещасний випадок.
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12.08.2020 22:19 Ответить
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Ето что,разведчики(sig!)не умеют обращаться с оружием!?
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12.08.2020 22:10 Ответить
Ви вдумайтесь що вони пишуть: «Обстоятельства и причины смерти воина выясняются представителями Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка в ВСУ.Источник: https://censor.net/n3213442»
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12.08.2020 22:18 Ответить
З початком Земирення це має назву необережне поводження зі зброєю !!!))
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12.08.2020 22:29 Ответить
Я про те, як «в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский военнослужащий.Источник: https://censor.net/n3213442» кореспондується з ««Обстоятельства и причины смерти воина выясняются» ????
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12.08.2020 22:40 Ответить
Це розраховано на 73%-овий лохторат !! Людина з логічним мишленням цього не зрозуміє!!))
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12.08.2020 22:48 Ответить
Так. У них буйна фантазія. А мені цієї самої фантазії не вистачає, щоб уявити, як розвідник!!! під час виконання бойового!!! завдання отримав кульове поранення зі своєї!!!!! зброї внаслідок необережного!!!!!! поводження з нею!. Я не розумію. І уявити не можу. Це ж не кашовар, це розвідник на бойовому завданні. Тобто на виході. Це коли йдеш так, наче по канату.
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13.08.2020 00:00 Ответить
Ах какой ты удивленный порохобратик Комарницкий.Что ж ты не удивлялся когда автомобиль со старшинами рот и всей документацией заехал на блок пост бандюков из ОРДЛО?На войне все бывает.Семье погибшего,после его гибели,надо на что то жить?А так при выполнении боевого задания и точка...
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13.08.2020 07:26 Ответить
Ну, по-перше, ти мені не брат. По-друге не тобі мені про війну писати, бо ти навіть не бачиш різниці між розвідником на бойовому виході і автомобілем з тиловими писарямиі водієм - мобілізованим по рознарядці. І ще. За цей випадок я писав так само. І мені без різниці. А тобі, бачу ні.
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13.08.2020 09:01 Ответить
ЗєБОТіку про це на ЛайфНюс писали?
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13.08.2020 09:02 Ответить
Да уж, дивно, коли розвідники не "вміють" тримати зброю...
І на кого такі формулювання розраховані, не зрозуміло.
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12.08.2020 22:21 Ответить
На 73%-овий лохторат !!))
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12.08.2020 22:30 Ответить
Люди, превосходно владеющие оружием, гибнут от неосторожного обращения с ним постоянно. И всегда гибли. Потому что, увы, никакие навыки и никакой опыт не делают человека роботом. А иногда даже наоборот, расслабляют, усыпляют бдительность и придают излишней самоуверенности.
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12.08.2020 22:59 Ответить
то "неожиданная болезнь", то "неосторожное обращение с оружием".. списывают боевые потери под любым поводом - лишь бы не посорить ссыкла с фуйлом..
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12.08.2020 22:11 Ответить
ты само хоть служило?
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12.08.2020 22:14 Ответить
своих ищешь, зебил, четыреждыуклонистов?)) так беги к шмаркле
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12.08.2020 22:27 Ответить
вєрім, сукі, вєрім....
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12.08.2020 22:12 Ответить
тепер будуть гинути від чого завгодно тільки не від ворожих обстрілів патамушта у бубачкі може рейтинг рухнуть
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12.08.2020 22:13 Ответить
Сегодня в районе Красногоровки 27 взрывов...а зеленое стадо обьявило что обдраченцы одну там из гранатомета мину закинули и все..
Им веры нет..брешут как дышат...
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12.08.2020 22:18 Ответить
Это эхо.
Скалистая местность, знаете ли...
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12.08.2020 22:24 Ответить
Готуймося восени гнати агентів москви до ростову.
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13.08.2020 07:24 Ответить
Певно снайпер. А наші брехуни все обставили як нещасний випадок.
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12.08.2020 22:19 Ответить
Ну да, решили не уточнять, кто именно неосторожно обращался.
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12.08.2020 22:39 Ответить
В зоне проведения ООС во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский военнослужащий. - цитата

вы себя хоть слышите???? во время выполнения боевого задания....и неосторожное обращение с оружием???? военнослужащий отдельного разведывательного батальона ???
это шо за лапша километровая???? инсульт не подтвердился (ибо видимо ранения серьезные)
...............................................................................................(не переводимая игра слов (матюки)
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12.08.2020 22:22 Ответить
Або у нас развєдчікі хренові, або як завжди брешуть нагорі, нагло і особо нєстісняясь. Думаю що друге.
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12.08.2020 22:22 Ответить
Подача информации рассчитана на зебилов.
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12.08.2020 22:24 Ответить
Не верю этой(!!!) «диагностике».......😡

Вечная и светлая память погибшему......Пусть покоится с миром.....
Родным и близким искренние соболезнования......
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12.08.2020 22:24 Ответить
Лживость и цинизм ЗЕ-мразей уже зашкаливает!!!
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12.08.2020 22:24 Ответить
У зоні ООС унаслідок необережного поводження зі зброєю загинув боєць розвідбату, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 5801

...
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12.08.2020 22:25 Ответить
какао методичка "вы фсё врётиии".
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12.08.2020 22:25 Ответить
Так разведчиков вместе с дронами, вроде, вывели....
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12.08.2020 22:25 Ответить
Теперь это так называется? Неосторожное обращение с оружием?
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12.08.2020 22:25 Ответить
У зоні ООС унаслідок необережного поводження зі зброєю загинув боєць розвідбату, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 282
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12.08.2020 22:27 Ответить
Другий випадок? Ви що там всіх за дурнів маєте?
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12.08.2020 22:28 Ответить
У зоні ООС унаслідок необережного поводження зі зброєю загинув боєць розвідбату, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 5394
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12.08.2020 22:32 Ответить
Разведка - это элита,неосторожное обращение с оружием как то выпадает...Пару дней назад трое бойцов умерли от "резкого ухудшения здоровья" это армия и медкомисия там обязательна,а как умерло сразу трое людей ?Думаю теперь всем понятно какое там перемирие.Да и контрснайперские группы отвели по всей линии соприкосновения - так что голову поднимать не рекомендуется.Странно что еще ковид не упоминают как причину смерти на передовой
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12.08.2020 22:32 Ответить
И так везде одна ложь и самодурство. Когда это все закончится????
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12.08.2020 22:43 Ответить
Навіть не уявляю коли!!73% це чимале число !!))
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12.08.2020 22:52 Ответить
У зоні ООС унаслідок необережного поводження зі зброєю загинув боєць розвідбату, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 7412
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12.08.2020 22:41 Ответить
Ну шо, зеленые уродцы, как вам: "просто перестать стрелять"? Всех, ****, кто голосовал за ублюдка, нужно отправить на передовую, чтобы твари на своей холке испытали перемирие от своего гавнокомандующего. Ненавижу, суки ущербные...
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12.08.2020 22:55 Ответить
Опять клоун - пианист херню несёт, это 100% снайпер его снял, а зелёный сделал так, что вроде он сам себя застрелил. Ну и хитрожопый этот зелёный, никак не хочет признать, что всё-таки есть у наших потери при вражеских обстрелах, а нашим запретил открывать огонь. Ведь незря - же говорил: - "чтоб закончить войну, надо просто прекратить стрелять", вот и прекратил, хотя та сторона, даже и не думает прекращать. А вот для зе по его мнению, это уже и наступил мир.
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12.08.2020 23:17 Ответить
А тепер всі загиблі будуть "від необережного поводження "з зброєю."від випадкового дотику до невстановленого предмету" від "неприцільного пострілу з тої сторони"---ви що ідіоти що таке пишете?
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13.08.2020 06:07 Ответить
В результате неосторожного обращения с оружием снайпером 1-го АК ДНР произошел неконтролируемый выстрел и погиб военнослужащий ВСУ на той стороне. Командование 1-го АК выражает соболезнование о непроизведении второго неконтролируемого выстрела...
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13.08.2020 08:25 Ответить
Військові не вміють поводитися зі зброєю. Треба їх роззброїти
/А Аваков/
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13.08.2020 19:51 Ответить
 
 