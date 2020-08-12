Помпео про ситуацию в Беларуси: США еще не определились с тем, какой будет наша реакция
Государственный секретарь США Майк Помпео прокомментировал ситуацию в Беларуси после президентских выборов 9 августа и возможность введения санкций в ответ на действия властей страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Нас невероятно беспокоит ситуация с выборами, и мы глубоко разочарованы тем, что они не были свободными и честными. Мы уже видели такое поведение раньше, и мы сожалеем, что все складывается так же. Мы видели насилие и его последствия; к мирным демонстрантам относятся так, как не должны относиться. Мы еще не определились с тем, какая будет надлежащая реакция, но могу сказать одно: мы будем сотрудничать с нашими европейскими друзьями, которые ценят свободу и которые так же обеспокоены тем, что произошло. Мы желаем добра белорусскому народу и будем действовать, исходя из этого ", - сказал Помпео во время пребывания с визитом в Чехии.
На вопрос о том, рассматривают ли в Вашингтоне возможность санкций в отношении официального Минска, в частности прекращение поставок нефти из США, Помпео ответил: "Я уверен, что мы рассмотрим все варианты. И здесь важно обозначить критерии. Что именно мы, по нашему мнению, можем сделать - и не только США односторонне, но и в многостороннем порядке - на благо народа Беларуси. Будут ли это санкции, или это будут решения по поставкам - это еще только предстоит определить. Выборы состоялись совсем недавно, и мы будем понаблюдать, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем".
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первого формирования (1931-1940)
Создана в июне 1931 года, в июне 1940 года вновь расформирована, её корабли и суда вошли в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F Дунайской и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F Пинской военных флотилий
Днепровская военная флотилия второго формирования (1943-1945)
Во время войны, с выходом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F Красной Армии к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80 реке Днепр , в сентябре 1943 года создана новая Днепровская военная флотилия из кораблей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0) Волжской военной флотилии . Корабли этого соединения (полуглиссеры https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%9B-27 ПГ-117) - единственное флотское подразделение, участвовавшее в Берлинской операции.
После окончания Великой Отечественной войны, согласно Директиве Ставки Верховного Главнокомандования, Днепровская флотилия передана в оперативное подчинение Главнокомандующего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A1%D0%92%D0%93 Группой советских оккупационных войск в Германии и вскоре была расформированаСостав
К началу боевых действий (весна 1944 года) в состав флотилии входило около 140 катеров и судов:16 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80 бронекатеров
10 сторожевых катеров
40 речных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA тральщиков
32 полуглиссера
плавучая артиллерийская батарея
2 зенитных артиллерийских дивизиона
По состоянию на 9 мая 1945 года в составе флотилии были:1 Бобруйско-Берлинская Краснознамённая бригада речных кораблей
2 Лунинецкая Краснознамённая бригада речных кораблей
3 бригада речных кораблей
и другие части.
И кто лавров после этого: крупный вождь, бог, или злой дух?
- Белорусы это не народ, это большой партизанский отряд в Европе.
Сабакi лукашэнкау'скiя тэрор учыняюць - навогул абы каго пакуюць ды збiваюць. Ты, падла, думаеш, што тут беларусау' нiма? Тваю хлусню ды манiпуляцыю не у'бачаць?!
Не доу'га вам, *******, засталося.
По сообщениям СМИ первым Александра Лукашенко с "переизбранием" в качестве Президента Беларуси поздравил Глава КНР "товарищ Си" (в миру Си Цзиньпин)...
Господин Путин был лишь... третьим... в этом "почётном" списке...
Судя по-всему, по "беларусскому вопросу" в Кремле возникли определённые разногласия...
Суть их состоит в том, что одна часть настаивает на "продолжении активных мероприятий" в Беларуси, вторая - опасается их срыва "по украинскому варианту..." и подключения в ключевых момента "западных партнёров", которое может "поламать всю игру..."...
Однако "Аквариум" продолжает переть как бульдозер... становясь небрежным и лихорадочно-торопящимся в деталях...
"В России сообщили об отказе штаба одного из кандидатов признать результаты выборов в Беларуси..." (с)... гы-гы-гы)))))...это с одного из сайтов, афилированных с ГРУ ГШ ВС РФ... Яко бы, об этом сообщает российское агентство «РИА Новости» со ссылкой на его доверенное лицо...
Их уже даже не смущает тот факт, что о ключевых решениях "альтернативного беларуского кандидата" за каким-то чёртом первыми "сообщают из России"... алё, двоечники, аккуратней надо быть..
Очевидно, что ближайшие 2-3 дня будут ключевыми.. для Беларуси...и станет понятно, какой именно сценарий выбрали в Кремле...https://don-katalan.livejournal.com/2527382.html
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Пиночет классический пример...Думают, что делать...
Помогли провести реформы по настоящему рыночные...Поставили базы...
А когда устаканится убрали луку как дедушку аугусто