Помпео про ситуацию в Беларуси: США еще не определились с тем, какой будет наша реакция

Государственный секретарь США Майк Помпео прокомментировал ситуацию в Беларуси после президентских выборов 9 августа и возможность введения санкций в ответ на действия властей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Нас невероятно беспокоит ситуация с выборами, и мы глубоко разочарованы тем, что они не были свободными и честными. Мы уже видели такое поведение раньше, и мы сожалеем, что все складывается так же. Мы видели насилие и его последствия; к мирным демонстрантам относятся так, как не должны относиться. Мы еще не определились с тем, какая будет надлежащая реакция, но могу сказать одно: мы будем сотрудничать с нашими европейскими друзьями, которые ценят свободу и которые так же обеспокоены тем, что произошло. Мы желаем добра белорусскому народу и будем действовать, исходя из этого ", - сказал Помпео во время пребывания с визитом в Чехии.

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На вопрос о том, рассматривают ли в Вашингтоне возможность санкций в отношении официального Минска, в частности прекращение поставок нефти из США, Помпео ответил: "Я уверен, что мы рассмотрим все варианты. И здесь важно обозначить критерии. Что именно мы, по нашему мнению, можем сделать - и не только США односторонне, но и в многостороннем порядке - на благо народа Беларуси. Будут ли это санкции, или это будут решения по поставкам - это еще только предстоит определить. Выборы состоялись совсем недавно, и мы будем понаблюдать, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем".

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