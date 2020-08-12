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Новости Революция в Беларуси
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Помпео про ситуацию в Беларуси: США еще не определились с тем, какой будет наша реакция

Помпео про ситуацию в Беларуси: США еще не определились с тем, какой будет наша реакция

Государственный секретарь США Майк Помпео прокомментировал ситуацию в Беларуси после президентских выборов 9 августа и возможность введения санкций в ответ на действия властей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Нас невероятно беспокоит ситуация с выборами, и мы глубоко разочарованы тем, что они не были свободными и честными. Мы уже видели такое поведение раньше, и мы сожалеем, что все складывается так же. Мы видели насилие и его последствия; к мирным демонстрантам относятся так, как не должны относиться. Мы еще не определились с тем, какая будет надлежащая реакция, но могу сказать одно: мы будем сотрудничать с нашими европейскими друзьями, которые ценят свободу и которые так же обеспокоены тем, что произошло. Мы желаем добра белорусскому народу и будем действовать, исходя из этого ", - сказал Помпео во время пребывания с визитом в Чехии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госсекретарь США Помпео: Граждане Беларуси должны обрести свободы, за которые они выступают

На вопрос о том, рассматривают ли в Вашингтоне возможность санкций в отношении официального Минска, в частности прекращение поставок нефти из США, Помпео ответил: "Я уверен, что мы рассмотрим все варианты. И здесь важно обозначить критерии. Что именно мы, по нашему мнению, можем сделать - и не только США односторонне, но и в многостороннем порядке - на благо народа Беларуси. Будут ли это санкции, или это будут решения по поставкам - это еще только предстоит определить. Выборы состоялись совсем недавно, и мы будем понаблюдать, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем".

Также читайте: Лукашенко: Я предложил Помпео разместить ракеты средней дальности в Украине

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) США (27316) Помпео Майк (342) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+7
Как говориться-не все так просто)Помпео про ситуацию в Беларуси: США еще не определились с тем, какой будет наша реакция - Цензор.НЕТ 9998
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12.08.2020 23:07 Ответить
+6
Не надо недооценивать Беларусь и её значение. па-рашка, лишенная "союза" с Беларусью и Украиной окончательно лишится исторических и генетических иллюзий по поводу своего славянства, а эта скрепа для них государствообразующая.
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12.08.2020 23:10 Ответить
+4
Для начала подогнать авианосец к берегам Беларуси.
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12.08.2020 23:06 Ответить
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очень правильно
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12.08.2020 23:04 Ответить
Это как раз и есть о "окно возможностей", которое использует х@йло...
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12.08.2020 23:05 Ответить
Для начала подогнать авианосец к берегам Беларуси.
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12.08.2020 23:06 Ответить
Он и со Львова отлично достанет - скока там лететь...
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12.08.2020 23:08 Ответить
Хорошо, подогнать авианосец к берегам Львова.
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12.08.2020 23:15 Ответить
кацапы в полной уверенности, что он уже там.
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12.08.2020 23:17 Ответить
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12.08.2020 23:25 Ответить
а Пинская флотилия при СССР в Белоруссии была
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12.08.2020 23:11 Ответить
Днепровская была. Сейчас проще - есть минское море. Можно прямо туда через Босфор, по Днепру.
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12.08.2020 23:52 Ответить
Днепровская была не военная
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12.08.2020 23:54 Ответить
Что за чушь?
первого формирования (1931-1940)
Создана в июне 1931 года, в июне 1940 года вновь расформирована, её корабли и суда вошли в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F Дунайской и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F Пинской военных флотилий
Днепровская военная флотилия второго формирования (1943-1945)

Во время войны, с выходом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F Красной Армии к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80 реке Днепр , в сентябре 1943 года создана новая Днепровская военная флотилия из кораблей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0) Волжской военной флотилии . Корабли этого соединения (полуглиссеры https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%9B-27 ПГ-117) - единственное флотское подразделение, участвовавшее в Берлинской операции.
После окончания Великой Отечественной войны, согласно Директиве Ставки Верховного Главнокомандования, Днепровская флотилия передана в оперативное подчинение Главнокомандующего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A1%D0%92%D0%93 Группой советских оккупационных войск в Германии и вскоре была расформированаСостав
К началу боевых действий (весна 1944 года) в состав флотилии входило около 140 катеров и судов:16 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80 бронекатеров
10 сторожевых катеров
40 речных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA тральщиков
32 полуглиссера
плавучая артиллерийская батарея
2 зенитных артиллерийских дивизиона
По состоянию на 9 мая 1945 года в составе флотилии были:1 Бобруйско-Берлинская Краснознамённая бригада речных кораблей
2 Лунинецкая Краснознамённая бригада речных кораблей
3 бригада речных кораблей
и другие части.
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13.08.2020 12:19 Ответить
Ну если в составе была Бобруйско-Берлинская Краснознамённая бригада, то прошу прощения за ошибочное утверждение.
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13.08.2020 12:34 Ответить
При создании Пинской и Дунайской флотилии исчезла Днепровская.
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13.08.2020 12:15 Ответить
https://censor.net/user/473708, ти чьо? Навіть своєї районкі нє чітаєш??? "Амєрєкоси", в Польщі, на кордоні з Бєлой Русью, утримують військове формування = 3-м авіаносним групам. Разслабся і дєржі сфінктер в тонусі.
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12.08.2020 23:50 Ответить
Нахрен США всралась эта белорусь, которая топит постоянно против нее и не только лука, а ментально.
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12.08.2020 23:06 Ответить
Не надо недооценивать Беларусь и её значение. па-рашка, лишенная "союза" с Беларусью и Украиной окончательно лишится исторических и генетических иллюзий по поводу своего славянства, а эта скрепа для них государствообразующая.
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12.08.2020 23:10 Ответить
Лишение иллюзий о связи со славянами, которых вечно угнетают все соседи, только укрепит москалей.
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12.08.2020 23:14 Ответить
Они потеряют практически всю свою "историю", которую сочиняли и учили столетиями. Слово "русский" и так кацаапы не могут внятно объяснить, а так оно вообще потеряет даже выдуманный смысл. Не всё так просто, и не зря кацапы так истерично отстаивают свою версию своей "истории"...
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12.08.2020 23:19 Ответить
Вчера посмотрел кацапский фильм "Аванпост". Там вообще мгновенно погибает всё человечество, остаются лишь население в пределах "Золотого кольца", которое атакуют миллионы вооружённых! зомби. А в конце фильма друг дружку хреначат в рукопашной "бог" и "дьявол". Жесть полнейшая. Так что москали готовы ко всему - завтра скажут именоваться тартариями - не вопрос, ариями - без проблем
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12.08.2020 23:25 Ответить
Пугать мультиками - это всё, на что кацапы способны.
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12.08.2020 23:26 Ответить
Они проследят родственные связи с сирийцами.
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12.08.2020 23:16 Ответить
Скорее с иранцами - самовар они как раз оттуда "позаимствовали". И узоры с "огурцами".
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12.08.2020 23:20 Ответить
Да хоть с папуасами.
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12.08.2020 23:22 Ответить
Уже:

Помпео про ситуацію в Білорусі: США ще не визначилися з тим, якою буде наша реакція - Цензор.НЕТ 5623

Помпео про ситуацію в Білорусі: США ще не визначилися з тим, якою буде наша реакція - Цензор.НЕТ 1552
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12.08.2020 23:24 Ответить
Они хоть не съели какого нибудь пресс-атташе, по случаю этого мероприятия?
И кто лавров после этого: крупный вождь, бог, или злой дух?
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12.08.2020 23:26 Ответить
"бабы новых нарожают" (с) кацапы
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12.08.2020 23:27 Ответить
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12.08.2020 23:27 Ответить
Как говорил один известный покойный кацапский юморист:
- Белорусы это не народ, это большой партизанский отряд в Европе.
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12.08.2020 23:11 Ответить
Слово "партизан" изрядно скомпроментировали кацапы и один производитель систем видеонаблюдения...
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12.08.2020 23:21 Ответить
Мы еще не определились- какая "Виагра" нужна для эрекции..
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12.08.2020 23:06 Ответить
Как говориться-не все так просто)Помпео про ситуацию в Беларуси: США еще не определились с тем, какой будет наша реакция - Цензор.НЕТ 9998
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12.08.2020 23:07 Ответить
Ты, чмо лукашыстскае, хочаш казаць што па у'сiх, нават раенных гарадах, супраць лукi расейскiя агенты выступаюць?!
Сабакi лукашэнкау'скiя тэрор учыняюць - навогул абы каго пакуюць ды збiваюць. Ты, падла, думаеш, што тут беларусау' нiма? Тваю хлусню ды манiпуляцыю не у'бачаць?!
Не доу'га вам, *******, засталося.
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12.08.2020 23:30 Ответить
Я еще убачу Витя,как ты будешь петь,,От южных морей,до полярного края,,Вы,патриоты такие..
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12.08.2020 23:35 Ответить
Интересно, сколько продержится усатый урод? Его песенка спета. Менты и спецназ массово выкладывают видео, где выкидывают форму и говорят, что на такое не подписывались. И еще интересно, куда побежит эта мразь. В Среднюю Азию, или в Китай?
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12.08.2020 23:09 Ответить
На острова Кергелен, климат хороший, перенаселённости нет....
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12.08.2020 23:13 Ответить
Костянтин Машовець · Саша и СИрОжА спать ложаться тоже...
По сообщениям СМИ первым Александра Лукашенко с "переизбранием" в качестве Президента Беларуси поздравил Глава КНР "товарищ Си" (в миру Си Цзиньпин)...
Господин Путин был лишь... третьим... в этом "почётном" списке...
Судя по-всему, по "беларусскому вопросу" в Кремле возникли определённые разногласия...
Суть их состоит в том, что одна часть настаивает на "продолжении активных мероприятий" в Беларуси, вторая - опасается их срыва "по украинскому варианту..." и подключения в ключевых момента "западных партнёров", которое может "поламать всю игру..."...
Однако "Аквариум" продолжает переть как бульдозер... становясь небрежным и лихорадочно-торопящимся в деталях...
"В России сообщили об отказе штаба одного из кандидатов признать результаты выборов в Беларуси..." (с)... гы-гы-гы)))))...это с одного из сайтов, афилированных с ГРУ ГШ ВС РФ... Яко бы, об этом сообщает российское агентство «РИА Новости» со ссылкой на его доверенное лицо...
Их уже даже не смущает тот факт, что о ключевых решениях "альтернативного беларуского кандидата" за каким-то чёртом первыми "сообщают из России"... алё, двоечники, аккуратней надо быть..
Очевидно, что ближайшие 2-3 дня будут ключевыми.. для Беларуси...и станет понятно, какой именно сценарий выбрали в Кремле...https://don-katalan.livejournal.com/2527382.html
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12.08.2020 23:16 Ответить
Давай определяйся . Четвертый день избивают людей на улицах и пытают в камерах , а вы сопли жуете . Негры в США громят магазины и бизнесы и ничего . Либералы называют это мирными протестами . Шевелись а то я в ноябре вообще голосовать не пойду .

..
..
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12.08.2020 23:17 Ответить
Та щось розбираються так, що від новин з Біларусі четвертий день реально АШ ТРІСЬОТ...
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12.08.2020 23:28 Ответить
От Запада звенящая тишина. А в то время путин внимательно наблюдает за реакцией Запада на беспредел от Лукашенко. На сколько он сам может себе позволить зайти, если протесты будут в россии.
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12.08.2020 23:22 Ответить
Там с Западом интересная ситуация.Читала,что не очень горят они желанием вмешиваться.Вопрос Беларуси в основном страны Балтии и Польша поднимают,а остальные лишь вежливо кивают.С чем связано такое поведение-не понятно,но пишут,что санкуции,если и будут,то для галочки.Посмотрим,правда или нет,но пока что похоже на правду
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12.08.2020 23:39 Ответить
Варианта всего два - или возмущение или глубокое сожаление...
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12.08.2020 23:29 Ответить
Вот в том то и дело...Штаты очень часто закрывают на нарушение прав и свобод (по их и европейским нормам) в обмен на лояльность...
Пиночет классический пример...Думают, что делать...
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12.08.2020 23:39 Ответить
Помпео какая нафиг реакция... подтягивайте войска к границам Белоруссии и Украины и как можно ближе...только не стреляйте пока через неё, как пуйло из гуково 16/07/14https://atytarenko.livejournal.com/528143.html
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12.08.2020 23:35 Ответить
Гуково на окраине Мариуполя?
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12.08.2020 23:51 Ответить
Лучше бы штаты купили луку и его военных...Заставили луку вычистить пророссийский элемент...немножечко заставили сместить равновесие в сторону частного капитала при недопущении коррупции..
Помогли провести реформы по настоящему рыночные...Поставили базы...
А когда устаканится убрали луку как дедушку аугусто
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12.08.2020 23:44 Ответить
Звучит как к сожалению мы ничего не сможем сделать.
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13.08.2020 04:02 Ответить
Помпео боится, что пепси колу в Белорусии запретят.
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13.08.2020 08:14 Ответить
Англо - саксы не те пошли.
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13.08.2020 08:22 Ответить
Америка с нами!!! (с)
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13.08.2020 09:08 Ответить
 
 