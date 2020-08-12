В Беларуси применяют непропорциональную силу к протестующим, - комиссар ООН по правам человека Бачелет

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила насилие властей Беларуси против мирных протестующих против результатов выборов президента 9 августа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Бачелет, силовики применили непропорциональную силу, стреляя резиновыми пулями, используя светошумовые гранаты и водометы.

"Согласно сообщениям, за минувшие три дня было задержано более чем 6 тысяч человек, в том числе прохожие, а также несовершеннолетние, что свидетельствует о тенденции массовых арестов – в нарушение международных стандартов в области прав человека", - говорится в заявлении.

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По словам комиссара ООН, еще большее беспокойство вызывает нездоровое обращение с протестующими во время и после задержания. Бачелет также призвала освободить всех незаконно задержанных и провести расследование злоупотреблений.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

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Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.