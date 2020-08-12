В Беларуси применяют непропорциональную силу к протестующим, - комиссар ООН по правам человека Бачелет
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила насилие властей Беларуси против мирных протестующих против результатов выборов президента 9 августа.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам Бачелет, силовики применили непропорциональную силу, стреляя резиновыми пулями, используя светошумовые гранаты и водометы.
"Согласно сообщениям, за минувшие три дня было задержано более чем 6 тысяч человек, в том числе прохожие, а также несовершеннолетние, что свидетельствует о тенденции массовых арестов – в нарушение международных стандартов в области прав человека", - говорится в заявлении.
По словам комиссара ООН, еще большее беспокойство вызывает нездоровое обращение с протестующими во время и после задержания. Бачелет также призвала освободить всех незаконно задержанных и провести расследование злоупотреблений.
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
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Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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Сами справились..))
Очередное высказывание глубокой озабоченности?
Реально бесполезные эти все структуры, как ООН, ОБСЕ, итд...
Ничего не делают, только выражают озабоченности.
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самое время глубако азаботиться...
эта организация бесполезна, но жрет много денег...
в отличие от вас"
Всегда считал её излишне вульгарной и как-то уж черезчур .
Но нет ...
К этому и все идет..
..
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По сути, мы наблюдаем вооруженный захват власти в Беларуси!
Весь цивилизованный мир должен осудить действия Лукашенко и НЕ ПРИЗНАТЬ его фальсифицированные результаты! Лукашенко не лигитимен!
Ось посилання на відео Романа Безсмертного: https://www.youtube.com/watch?v=tMhWFBGVduA
Как фальсифицировались результаты выборов 9 августа в Витебске
https://www.youtube.com/watch?time_continue=153&v=DgkDrVj1qIo&feature=emb_logo
Какой-то мир хитро- равнодушный. Оставили бяларусов наедине - безоружных против гопников.
Это выражение относится к законной власти исключительно , а тут , ёпсель -- классический ментовской путч .
Проиграв выборы с треском кРОВАВЫЙ тАРАКАН пытается давать преступные приказы уже как частное лицо . А эти тупорылые безграмотные менты и омон просто тупо не понимают, що за убийства и за калек , за истязание и даже просто незаконные задержания ответят именно они .И их будут судить , и оне потом будут выкручиваться , мол приказы такие были -- не понимая , що то уже были как-бы приказы , от совсем частного лица !
ЦЕ НІКОМУ НЕ ПІДОЗРІЛО ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЗАБАГАТО СИЛИ НАПОКАЗ ТАК ЯК БИ ХОТІЛИ ПІДСТАВИТИ ЛУКАШЕНКО ПІД УДАР І ЗРОБИТИ ЙОГО КРАЙНІМ ?
полгода назад намного жоще подавляли протесты
нам можно
Таких даже при янеке не делали