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В Беларуси применяют непропорциональную силу к протестующим, - комиссар ООН по правам человека Бачелет

В Беларуси применяют непропорциональную силу к протестующим, - комиссар ООН по правам человека Бачелет

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила насилие властей Беларуси против мирных протестующих против результатов выборов президента 9 августа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Бачелет, силовики применили непропорциональную силу, стреляя резиновыми пулями, используя светошумовые гранаты и водометы.

"Согласно сообщениям, за минувшие три дня было задержано более чем 6 тысяч человек, в том числе прохожие, а также несовершеннолетние, что свидетельствует о тенденции массовых арестов – в нарушение международных стандартов в области прав человека", - говорится в заявлении.

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По словам комиссара ООН, еще большее беспокойство вызывает нездоровое обращение с протестующими во время и после задержания. Бачелет также призвала освободить всех незаконно задержанных и провести расследование злоупотреблений.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

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Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) ООН (4207) права человека (990) репрессии (2771) Бачелет Мишель (13) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+12
ну и что дальше?
Очередное высказывание глубокой озабоченности?
Реально бесполезные эти все структуры, как ООН, ОБСЕ, итд...
Ничего не делают, только выражают озабоченности.
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12.08.2020 23:26 Ответить
+9
Уже всему миру очевидно, что нет никаких 80% у диктатора Лукашенко!
По сути, мы наблюдаем вооруженный захват власти в Беларуси!
Весь цивилизованный мир должен осудить действия Лукашенко и НЕ ПРИЗНАТЬ его фальсифицированные результаты! Лукашенко не лигитимен!
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12.08.2020 23:38 Ответить
+8
Да пока вы там обговорите, так уже наступит момент "спасибо, не надо".
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12.08.2020 23:26 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Да пока вы там обговорите, так уже наступит момент "спасибо, не надо".
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12.08.2020 23:26 Ответить
Порошенко в поддержку Беларусии - https://www.youtube.com/watch?v=VplPgdPbGGg
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12.08.2020 23:35 Ответить
Фарисей..
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12.08.2020 23:38 Ответить
Агга, перевешают усех ментов и власть..))
Сами справились..))
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12.08.2020 23:37 Ответить
ну и что дальше?
Очередное высказывание глубокой озабоченности?
Реально бесполезные эти все структуры, как ООН, ОБСЕ, итд...
Ничего не делают, только выражают озабоченности.
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12.08.2020 23:26 Ответить
Силовики в Беларуси применяют непропорциональную силу к протестующим,

=====================
самое время глубако азаботиться...
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12.08.2020 23:34 Ответить
эти структуры всегда и имели смысл только для цивилизованных и желающих договариваться.
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13.08.2020 00:09 Ответить
Эти структуры -обыкновенные дармоеды хавающие из бюджета Евросоюза. Много они помогли "жёлтым жилетам" во Франции которых тоже периодически избивала полиция?
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13.08.2020 01:08 Ответить
Кабздец а не ООН - а пропорциональную мирно идущим гражданам у которых украли выборы , это как , озабоченные блин наши друзья...
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12.08.2020 23:26 Ответить
Веро́ника Мише́ль Бачеле́т Хе́рия - чилийский государственный, политический и военный деятель, президент Чили c 11 марта 2006 по 11 марта 2010 года и c 11 марта 2014 года по 11 марта 2018 года от Социалистической партии Чили. Первая в истории Чили женщина, избранная на пост главы государства.
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12.08.2020 23:31 Ответить
Херия - женского рода военный деятель социалистка...
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12.08.2020 23:32 Ответить
Лука - поза закон. Уряд національного порятунку білорусів в екзилі має організувати мирні протести за дострокові вибори під контролем європейських спостерігачів.
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12.08.2020 23:29 Ответить
Заметил, всё таки...
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12.08.2020 23:30 Ответить
Це жінка. Чукча пісатєль?
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12.08.2020 23:33 Ответить
Комиссар - слово мужского рода. А ты сескист.
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12.08.2020 23:34 Ответить
Лука *****-2.
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12.08.2020 23:31 Ответить
было такое кино "обыкновенный фашизм". пришло время собрать всю хронику приходящую из беларуси в один сегодняшний сборник,- "обыкновенный *************". и на международные фестивали хроники сегодняшних дней. мир должен видеть и сегодняшних чернозелёнохакирубашечников и их отцов-кощеев, взомнивших себя бессмертными.
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12.08.2020 23:32 Ответить
все адекватные страны должны покинуть ООН..
эта организация бесполезна, но жрет много денег...
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12.08.2020 23:32 Ответить
а далі третя світова???
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12.08.2020 23:36 Ответить
а что, ООН чему то мешает?
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12.08.2020 23:39 Ответить
та ні, просто аналогія з Лігою Націй провів.
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12.08.2020 23:44 Ответить
"истерика, друзья, не в помощь тем --- !кто стоит.


в отличие от вас"
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13.08.2020 00:00 Ответить
В пору моей юности бытовала поговорка , что лучше иметь дочь проститутку , чем сына мента .
Всегда считал её излишне вульгарной и как-то уж черезчур .
Но нет ...
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12.08.2020 23:33 Ответить
Физика:- Сила действия равна силе противодействия.
К этому и все идет..
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12.08.2020 23:34 Ответить
думаю у белорусов с формулировкой сейчас наоборот - они будут стремиться , чтобы их противодействие усиливалось адекватно силе действия ... хотя по физике яка різниця ))
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12.08.2020 23:40 Ответить
Самым последним проснулась ООН . Давно уже надо было резолюцию толкнуть с осуждением насилия и фальсификации выборов .

..
.
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12.08.2020 23:36 Ответить
Уже всему миру очевидно, что нет никаких 80% у диктатора Лукашенко!
По сути, мы наблюдаем вооруженный захват власти в Беларуси!
Весь цивилизованный мир должен осудить действия Лукашенко и НЕ ПРИЗНАТЬ его фальсифицированные результаты! Лукашенко не лигитимен!
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12.08.2020 23:38 Ответить
та його і так мало хто визнає, йому не звикати.
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12.08.2020 23:45 Ответить
В параші цивілізований світ репрезентує "болотна", що захлиснулась болотом
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13.08.2020 00:07 Ответить
Однозначно, белорусский народ уже заслуживает уважения!
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12.08.2020 23:43 Ответить
Вже відкрито говорять, що путін захоплює Білорусь. Б'ють білорусів теж російські менти.
Ось посилання на відео Романа Безсмертного: https://www.youtube.com/watch?v=tMhWFBGVduA
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12.08.2020 23:47 Ответить
Для подавления выступлений привлекли 38 отделную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду Вооружённых Сил Республики Беларусь. Эту бригаду и принимают за батальон спецназа рабсии.
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13.08.2020 10:42 Ответить
Все вопросы задавайте Кацапам - раша туда завезла походу и "профессиональных революционеров" и "профессиональных мясников", а народ Беларуси исполняет массовку этого шоу...
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12.08.2020 23:50 Ответить
Ага, ещё они туда Лукашенко завезли и 26 лет его там держали...
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13.08.2020 09:51 Ответить
Распространяйте!
Как фальсифицировались результаты выборов 9 августа в Витебске

https://www.youtube.com/watch?time_continue=153&v=DgkDrVj1qIo&feature=emb_logo
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12.08.2020 23:52 Ответить
США ешё раздумывают, как им *высказаться*, ЕС тоже не спешат. Украина молчит в тряпочку.
Какой-то мир хитро- равнодушный. Оставили бяларусов наедине - безоружных против гопников.
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12.08.2020 23:52 Ответить
чесно говоря, жалко, жалко смотреть на этих белоруссов, как на наивных детей, подростков, как на брошенных этой подставной квочкой тихановской -беззащитных цыплят, которых ипашат матёрые кремлёвские коршуны, мечтающие держать их в страхе как быдло и кормить байками о совместной братской жизни с масквой...тем более, многие белоруссы, вместе с украинцами работали и работают и видят как живёт и Польша и Чехия и др. свободные цивилизованные страны...
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13.08.2020 00:02 Ответить
Какая "непропорциональная сила" -- ёёёёпсель вот же ж хфанцузький проституизм полллллитккккорктности ?!
Это выражение относится к законной власти исключительно , а тут , ёпсель -- классический ментовской путч .
Проиграв выборы с треском кРОВАВЫЙ тАРАКАН пытается давать преступные приказы уже как частное лицо . А эти тупорылые безграмотные менты и омон просто тупо не понимают, що за убийства и за калек , за истязание и даже просто незаконные задержания ответят именно они .И их будут судить , и оне потом будут выкручиваться , мол приказы такие были -- не понимая , що то уже были как-бы приказы , от совсем частного лица !
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13.08.2020 00:28 Ответить
Лукашенко - узурпатор власти. Как не крути. Естественно, для народа и современного общества такое вызывает протест. И вот эти мусора, избивающие белорусов за этот протест - это узурпация. Он диктует свою волю, а значит - диктатор. Это дело белорусов, кого избирать себе президентом. Но они хотят себе демократического президента, а не батьку, который готов избить полнаселения, лишь бы сидеть на троне.
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13.08.2020 02:38 Ответить
Пукін підійде ?
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13.08.2020 02:44 Ответить
Може тобі ішака?
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13.08.2020 02:50 Ответить
тобто тебе ? ні, дякую
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13.08.2020 02:52 Ответить
ні, дебіле. тебе, зеленого ішака
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13.08.2020 02:55 Ответить
маячиш
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13.08.2020 16:30 Ответить
заспокойся вже, помолись на зеленого ішака, щоб такого гівна в Україні більше не було
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13.08.2020 20:51 Ответить
то твій бог, ти на нього і молись
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14.08.2020 10:14 Ответить
я вже повідомив тобі, хто ти є.
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14.08.2020 18:46 Ответить
дебіл
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14.08.2020 22:17 Ответить
ти бачу ще той ....)
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15.08.2020 22:47 Ответить
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила насилие властей Беларуси против мирных протестующих против результатов выборов президента 9 августа. Источник: https://censor.net/n3213453

ЦЕ НІКОМУ НЕ ПІДОЗРІЛО ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЗАБАГАТО СИЛИ НАПОКАЗ ТАК ЯК БИ ХОТІЛИ ПІДСТАВИТИ ЛУКАШЕНКО ПІД УДАР І ЗРОБИТИ ЙОГО КРАЙНІМ ?
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13.08.2020 02:43 Ответить
как-то все забыли в ,,демократичной ,, Франции
полгода назад намного жоще подавляли протесты
нам можно
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13.08.2020 09:40 Ответить
Как уже задолбали эти вечноозабоченные... Нет чтобы прямо сказать: в Беларуси идёт война фашистского режима Лукашенко против собственного народа. Они всё обтекаемо так...
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13.08.2020 09:50 Ответить
Нельзя без доказательств, добытых законным способом, говорить "фашистский режим Лукашенко". А то может появится "фашистский режим Макрона" ведущий уже год войну с жёлтыми желетами, или "фашистский режим Трампа", который воюет с движением BLM. А белые полицаи убивают в Америке в год до 500 афроамериканцев. А ещё есть Афганистан, Ливия, Сирия, Ирак, Бирма, и самая большая нация мира не имеющая своего государства - курды, везде убивают людей.
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13.08.2020 10:54 Ответить
Какиевашидоказательсвавывсёвретиихтамнет - иди сразу на Путина.
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13.08.2020 15:27 Ответить
https://youtu.be/4-ynUNGNHdk

Таких даже при янеке не делали
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13.08.2020 10:50 Ответить
А в ООН, що розроблена та затверджена програма та нормативи по яких вимірюється ступінь застосування сили до протестуючих чи опонентів. Мені здається це природою встановленно з часів зародження живого, чим сильніше відповіси тим тобі краще.
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13.08.2020 11:10 Ответить
На фиг,это ООН это всё импотентная пустобрехня,не знаю как поступить правильно,но мне кажется,что белорусам нужно начать реально грохать силовиков иначе им кабздец!!!
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13.08.2020 11:28 Ответить
 
 