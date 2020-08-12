В Черновицкой области за сутки 130 новых случаев COVID-19, имеем антирекорд, - председатель ОГА Осачук

В Черновицкой области установлен суточный антирекорд количества заболевших коронавирусной инфекцией.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеем антирекорд. 130 случаев коронавируса обнаружили специалисты лабораторного центра сегодня, 12 августа. Всего исследовали 658 образцов.

Таких цифр не было даже весной, когда мы находились на пике заболеваемости. Впервые число зарегистрированных в течение суток больных перешло далеко за сотню. Эпидемиологи опасались вспышки вируса осенью, однако, похоже, что буковинцы своим безответственным поведением приблизили это время", - написал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине - рекордное количество подозрений на COVID-19

Общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 7 110 человек. Выздоровели 5 354 жителя Буковины.