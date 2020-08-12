В Черновицкой области за сутки 130 новых случаев COVID-19, имеем антирекорд, - председатель ОГА Осачук
В Черновицкой области установлен суточный антирекорд количества заболевших коронавирусной инфекцией.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.
"Имеем антирекорд. 130 случаев коронавируса обнаружили специалисты лабораторного центра сегодня, 12 августа. Всего исследовали 658 образцов.
Таких цифр не было даже весной, когда мы находились на пике заболеваемости. Впервые число зарегистрированных в течение суток больных перешло далеко за сотню. Эпидемиологи опасались вспышки вируса осенью, однако, похоже, что буковинцы своим безответственным поведением приблизили это время", - написал чиновник.
Общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 7 110 человек. Выздоровели 5 354 жителя Буковины.
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А почему умалчивается, что весной было меньшее тестирование людей?
Чем больше тестируется, тем больше выявляется зараженных.
Если весной, условно говоря, тестировали 5 тысяч человек в день и получали 500 зараженных в день.
То теперь тестируют 15 тысяч в день и получают те же 10% от проверенных - 1500 зараженных.
Теперь, по заявлениям власти, хотят довести до 30 тысяч тестирований в день.
Значит будет выявляться 3 тысячи зараженных в день.
Это очевидно и понятно.
Больше тестируют, больше выявляют.
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://twitter.com/BoSS_Modpe/status/1293625329488203779 2 ч
На Франківщині занижують показники захворюваності COVID-19, щоб залишатися у помаранчевій, а не червоній зоні.
Причина: курортний сезон у Буковелі!
В той же час на самім Буковелі спалах хвороби серед персоналу.
Ця інфа теж замовчується.
Робіть висновки, бережіть себе і близьких.