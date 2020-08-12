В Минске и Барановичах водители сбили гаишников, обоих остановили со стрельбой, - МВД Беларуси
Сотрудник белорусской Госавтоинспекции был сбит машиной на проспекте Победителей в Минске. Сделавшего это водителя задержали со стрельбой. То же самое произошло в Барановичах.
Об этом сообщили в МВД Беларуси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня, 12 августа, около 20.00 на пересечении ул. Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний мужчина за рулем "Шкоды" совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан", - сказали в ведомстве в среду.
Там отметили при этом, что "для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие".
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Сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он доставлен в медучреждение, добавили в МВД.
По данным ведомства, в этот же вечер около 20:30 на ул. Фрунзе в Барановичах также совершен наезд на сотрудника милиции.
"Виновник произошедшего, водитель автомобиля Great Wall Hover, пытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование на служебном автомобиле. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал. Правоохранители использовали оружие, прострелив колесо", - сказали в пресс-службе МВД.
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В результате транспортное средство было остановлено, водитель бросил машину и скрылся. В настоящее время он разыскивается. Сотрудник милиции госпитализирован, отметили в ведомстве.
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
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Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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Другое дело , что при первом же шухере они куда-то прячутся ...
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель
"УБИРАЙСЯ, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну гражданской войны! Ты просто хочешь власти, и это твое желание обернётся кровью". Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич дала хлесткую пошечину узурпатору Лукашенко.
https://www.svoboda.org/a/30780427.html
Алексієвич непогано описала наслідки совкової денаціоналізаці у п'ятитомнику "Час секонд-хенд". Ще б її активно читали, особливо у нас. Бо наслідки можна вже бачити на прикладі Білорусі та й у нас ленінське танго з відкатом на два кроки назад на прикладі кварталу доволі очевидне.
У "Кінці червоної людини" добре було сказано про те, що в радянські часи життя заміняли книги та "участь у творенні великої історії". Щоправда пані нобелівська лавреатка не написала навіть у дужках, що "творили" цю "велику історію" радянські люди переважно через газетну пропаганду та участь у військових місіях від Угорщини до Афганістану. Їх добре описали у нас А.Тєрєхов (Ангола, роман Malaria), Н.Шахрай (Ангола, короткий епізод у романі Сутінки удвох), С.Сингаївський (Ефіопія, роман Дорога на Асмару) та російською А.Константінов (автор Бандитського Петербурга, у романах Журналіст, екранізація у фільмі "Русский перевод", Лівія, Йемен, "Если кто меня слышит", Афганістан,та ще кількох).
Повертаючись до Світлани Алексієвич. Вона не лише активний збирач голосів совєцького минулого. Їй, крім усього іншого, вдалося - зовсім несвідомо і несподівано для неї самої - яскраво показати чим завершився для всього суспільства розпочатий у російській літературі ще Достоєвським процес зрощення ката і жертви, коли знаходиться спостерігач, який спочатку одночасно жаліє і жертву, і її убивцю. Пізніше це класичне форматування суспільства відгукнулося у російській радянській літературі. Автори співчувають катові (від Бабеля до Булгакова) наділяють його правом убити чи відібрати останній шматок хліба, а жертву звинувачують у тому, що вона завдає клопоту катові, "примушує" його убивати.
"Кінець червоної людини" показує це зрощення на рівні суспільства у спогадах дітей "ворогів народу", яких розлучили з батьками та виховали по спецконцтаборах у Казахстані.
Діалоги записані майже без коментаря письменниці-упорядниці. Вийшло таке собі - що бачу-те-співаю.
Коментар вона дозволила собі лише нещодавно, у зв'язку з призначенням Хржановського худ.керівником меморіального проекту "Бабин яр". Набралася нахабства стверджувати, що досі на пострадянському просторі ніхто нічого відмінного від радянського не написав. Як видається, малася на увазі художня література та історіографія. Було гидко слухати. Хотілося тріснути по голові нашими історичними і художніми бібліотеками. Як мінімум 3-м томом Хвильового ("Я. Романтика") чи романом С.Сингаївського з його полковником Нефьодовим і посмішкою гієни у нічному Харарі. Або нашою "Історією повсякденного життя..."
Вкотре подякувала Всевишньому за те, що ми ету страну давно патєрялі.
https://myrotvorets.center/criminal/aleksievich-svetlana-aleksandrovna/
...А воно так і є, "не пий з цієї калюжки, казльоночком станеш...".
Мало того, Алексієвич теж відбиває традиційний культурний потяг російського інтелігента "перестраждати" у месіянізмі єврейство (звісно, за чужий рахунок), прикрасити свої виразки і нав'язати їх як "нравствєнно-духовну перевагу" світові.
Але щойно відкрилося вікно у вільний світ з можливістю творити щось самому і відповідати за свій вибір - останнє нежиттєзданте видання російської цивілізації знов посипалося під стєнанія про капіталістичну "бездуховність".
«Я вам больше скажу. В той же, например, каратели, которые работали на территории Белоруссии, они были все из Украины.
https://myrotvorets.center/criminal/aleksievich-svetlana-aleksandrovna/
..
https://twitter.com/Fake_MIDRF Μuд Ρöuccu
Когда ты у мамы мудак:
Якщо громадянська війна - нехай в ній переможе Біларусь, а не бульболукашисти.
Тобто, кажучи діалектом, який так любить на цьому сайті Welt Schmerz, "підлога розстрілу"
Муж і жонка Цыганковы знаходзяцца ў Маскоўскім РАУС. Вольга Цыганкова расказала наступнае:
«На Нямізе машыну спыніў супрацоўнік ДАІ, запатрабаваў выйсьці з машыны. З улікам усіх падзей, калі людзей выцягваюць з машыны, зьбіваюць і затрымліваюць, я адмовілася. Я сказала, што пакажу дакумэнты з машыны. На гэта супрацоўнік ДАІ вельмі рэзка адрэагаваў, пачаў апускаць шкло, біць па машыне, прыставіў пісталет праз вакно да маёй галавы і запатрабаваў выходзіць. Я праз гэта паехала наперад. Нас акружылі некалькі аўтамабіляў ДАІ, Віталя выкінулі з машыны, пабілі, паклалі на асфальт. Цяпер мы ў Маскоўскім РАУС».
У міліцыі свая версія. Праваахоўнікі сцвярджаюць, што «Нісан» спынілі для праверкі дакументаў. А пасля, маўляў, Вольга Цыганкова, заціснула руку даішніка шклом і пачала рух.
У выніку яе прыцягнулі да адміністратыўнай адказнасці.