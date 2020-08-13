Против задержанных в Минске украинцев Реуцкого и Васильева открыли дело за "массовые беспорядки"

В Беларуси открыли дело в отношении двух задержанных в Минске граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Санкция предусматривает от 3 до 8 лет заключения.

Об этом заявила белорусская правозащитница Татьяна Равяка, у которой остановились Реуцкий и Васильев. сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радыё Свабода".

По словам Равяки, дело открыли по статье о "массовых беспорядках", которая предусматривает от 3 до 8 лет заключения.

"Они приехали в Беларусь только сегодня, выпили кофе, пошли гулять и были задержаны. Они не могли и не участвовали ни в каких беспорядках", - сказала правозащитница.

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В квартире Равяки прошел обыск. Силовики забрали ноутбук Реуцкого, украинский паспорт Васильева и другие вещи.

"Они прибыли к нам в это трудное время, чтобы поддержать нас, потому что у правозащитников так принято. Мы точно так же посещали Украину и другие страны в аналогичные времена", - пояснила Равяка.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, граждан Украины Реуцкого и Васильева жестко задержали в Минске. Украинские дипломаты заявили, что знают о задержании и выясняют, где находятся задержанные украинцы.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

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Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.