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Новости Репрессии в Беларуси
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Против задержанных в Минске украинцев Реуцкого и Васильева открыли дело за "массовые беспорядки"

Против задержанных в Минске украинцев Реуцкого и Васильева открыли дело за

В Беларуси открыли дело в отношении двух задержанных в Минске граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Санкция предусматривает от 3 до 8 лет заключения.

Об этом заявила белорусская правозащитница Татьяна Равяка, у которой остановились Реуцкий и Васильев. сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радыё Свабода".

По словам Равяки, дело открыли по статье о "массовых беспорядках", которая предусматривает от 3 до 8 лет заключения.

"Они приехали в Беларусь только сегодня, выпили кофе, пошли гулять и были задержаны. Они не могли и не участвовали ни в каких беспорядках", - сказала правозащитница.

Смотрите также: Украинских волонтеров Реуцкого и Васильева жестко задержали в Минске. ВИДЕО

В квартире Равяки прошел обыск. Силовики забрали ноутбук Реуцкого, украинский паспорт Васильева и другие вещи.

"Они прибыли к нам в это трудное время, чтобы поддержать нас, потому что у правозащитников так принято. Мы точно так же посещали Украину и другие страны в аналогичные времена", - пояснила Равяка.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, граждан Украины Реуцкого и Васильева жестко задержали в Минске. Украинские дипломаты заявили, что знают о задержании и выясняют, где находятся задержанные украинцы.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Также на Цензор.НЕТ: "Четверо белорусов и украинцы": белорусское ТВ показало избитых задержанных. ВИДЕО

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Автор: 

Беларусь (7937) задержание (6692) репрессии (2771) украинцы (3880) Реуцкий Константин (14)


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Топ комментарии
+30
Полный треш конечно, это могла быть Украина сейчас, если бы янека не скинули и дали укрепить власть
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13.08.2020 00:58 Ответить
+20
Власть Лукашенко пошла по полному беспределу. Уже нет никаких законов, конституции, итд.
Уже даже не говоря о фальсификации результата выборов, об откровенном узурпации власти...
Сейчас менты, судя по видео из Беларуси, просто так хватают людей, избивают, стреляют по ним, убивают... кого хотят... вот просто так, захотели и побили любого прохожего, или стрельнули в него или гранату кинули.
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13.08.2020 00:55 Ответить
+20
https://twitter.com/IhorLapin Ihor Lapin @IhorLapin

Друзі, в нас у п'ятницю важлива подія.
Суд Медведчука проти Стуса.
Медведчук боїться правди.

Вул. О. Кошиця, 5-а
Дарницький районний суд м. Києва.
14 серпня о 9:30
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13.08.2020 00:59 Ответить
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Власть Лукашенко пошла по полному беспределу. Уже нет никаких законов, конституции, итд.
Уже даже не говоря о фальсификации результата выборов, об откровенном узурпации власти...
Сейчас менты, судя по видео из Беларуси, просто так хватают людей, избивают, стреляют по ним, убивают... кого хотят... вот просто так, захотели и побили любого прохожего, или стрельнули в него или гранату кинули.
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13.08.2020 00:55 Ответить
Полный треш конечно, это могла быть Украина сейчас, если бы янека не скинули и дали укрепить власть
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13.08.2020 00:58 Ответить
Вот самый правильный вывод.
Жалко что завыватели про "доллар по 8" никогда этого не поймут.
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13.08.2020 02:20 Ответить
История не знает сослагательного наклонения.
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13.08.2020 03:12 Ответить
Дійсно, що історія не знає, але вона повернулася зеленою регіональною думою в Україну.
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13.08.2020 04:33 Ответить
тим не менше аналогії прослідковуються дуже добре.
Білорусь зараз - це альтернативне майбутнє України у разі залишення якубовича чи будь-якого іншого диктатора при владі
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13.08.2020 09:55 Ответить
прямое следствие того что Зеля не поздравил диктатора с избранием, а путин поздравил...
диктаторы он обидчивые..
По-ходу нечего украинцам, кроме как с спец.служб делать в Беларуси..
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13.08.2020 00:57 Ответить
Оно Гриб поїхав малознайомій дівці "підберезовика" присунути.
Потім довго й боляче мухоморили на кацапії.

Тож поки там Тарган - нехмуй туди шастать.
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13.08.2020 04:22 Ответить
любителі "вкусная малочкі" і "ідєальних дарог" з вами не згідні!)))
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13.08.2020 10:31 Ответить
Отож смороду можуть зазнати не чоловічі борошна на льоху біларуського КГБ. Тоді вже буде пізно...
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13.08.2020 19:20 Ответить
https://twitter.com/IhorLapin Ihor Lapin @IhorLapin

Друзі, в нас у п'ятницю важлива подія.
Суд Медведчука проти Стуса.
Медведчук боїться правди.

Вул. О. Кошиця, 5-а
Дарницький районний суд м. Києва.
14 серпня о 9:30
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13.08.2020 00:59 Ответить
мертвечука на зону!!!!
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13.08.2020 10:49 Ответить
Ну дык надо вызывать посла на ковер и ставить ультиматум - или за 24 часа все задержанные украинцы должны быть в Украине или с вещами на выход. Че у нас панькаются со всеми этими му#аками??
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13.08.2020 02:59 Ответить
простіше відмовитись від закупівель білоруського палива
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13.08.2020 09:56 Ответить
Товар і "брати-слов'яни". Від 3 до 8 років ув'язнення! Де адекватна відповідь зевлади?
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13.08.2020 04:28 Ответить
зесопля айкосики курит и баба да делает)))
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13.08.2020 10:51 Ответить
круто..... а если им туда ******, шампанское и цыганский хор с медведями ??? наверняка чис
тоган удвоится.................
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13.08.2020 07:34 Ответить
вай не туда....................
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13.08.2020 07:35 Ответить
https://censor.net/news/3213459/na_platnyh_kamerah_v_sizo_zarabotali_pochti_polmilliona_minyust_infografika

- это сюда писал... пардон
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13.08.2020 07:36 Ответить
Доездились, ща в рашу ещё отправят, вот заживут
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13.08.2020 08:36 Ответить
А що вони там робили? Просте питання.
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13.08.2020 11:06 Ответить
А рассказывали что Лука вагеровцев выдаст Украине. Да он скорее пересажает или депортирует всех граждан Украины оказавшихся в Беларуси, чем одного вагнеровца не вернет РФ. Нашли " нейтральную" строну в русско украинской войне...
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13.08.2020 11:09 Ответить
 
 