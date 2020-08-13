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Если Россия предлагала талибам деньги за убийства американцев, она заплатит очень дорого, - Помпео

Если Россия предлагала талибам деньги за убийства американцев, она заплатит очень дорого, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал сообщение о том, что Россия платила талибам в Афганистане за убитых американцев.

Об этом он сказал в комментарии "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Если Россия предлагает деньги за убийство американцев или, если уж на то пошло, других граждан Запада, за это придется заплатить очень дорого. Именно эту мысль я донес до министра иностранных дел Лаврова. Я знаю, что наши военные обсуждали это с их руководителями. Мы не потерпим ничего такого", - сказал Помпео во время визита в Прагу.

На вопрос, считает ли он информацию об этих вознаграждения достойной доверия, Помпео ответил: "Мы знаем историю. Мы знаем, что Россия вооружала "Талибан" в прошлом. Ведь так? Мы знаем, что сегодня их продолжают вооружать иранцы. Эти факты мы знаем. Мы объяснили им, чего мы ожидаем. И мы сделаем все необходимое, чтобы защитить каждого американского солдата".

Читайте на Цензор.НЕТ: Конгресс США потребовал у администрации Трампа больше информации о том, что РФ платила талибам за убийство американцев

Ранее издание The New York Times рассказало, что российское ГРУ платило афганским талибам деньги, чтобы те убивали военных США и сил международной коалиции в Афганистане.

Автор: 

подкуп (600) россия (96413) Талибан (172) Помпео Майк (342)


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Топ комментарии
+26
точно? хахаха. Літак качинського мабуть сам таки впав ? не потерпить? Та )(уйло ноги витирає об всіх західних пустодзвонів.
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13.08.2020 01:59 Ответить
+18
Какая в жопу ядерная война, все дети/жены/любовницы/бабки в европе/США у них. Вся
эта ядерная дубина это ширма для ватноголовых дебилов. А по факту когда амеры херячили русню в Сирии ***** засунул язык в жопу и молчал.
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13.08.2020 02:55 Ответить
+13
никаких если
кацапов надо убивать
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13.08.2020 02:18 Ответить
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Не ну я не в курсе!
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13.08.2020 01:52 Ответить
та насыпьте уже кацапам так - чтобы куй увезли...
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13.08.2020 01:53 Ответить
Медленно, но уверенно приближаемся к Вежливым санкциям из Ада
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13.08.2020 01:56 Ответить
точно? хахаха. Літак качинського мабуть сам таки впав ? не потерпить? Та )(уйло ноги витирає об всіх західних пустодзвонів.
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13.08.2020 01:59 Ответить
Причем тут литак Качинського к США, которые путинскую бандоту в Сирии взводами под Коноко в пыль закатывают?
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13.08.2020 07:37 Ответить
Вы статью прочтите. А про бахвальство в Сирии, так уже были сказки о международном полицейском и защите демократии во всем мире, а на деле пшик, просто предвыборная болтовня.
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13.08.2020 08:03 Ответить
На ділі ненавидять вас кацапню на всій земній кулі.
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13.08.2020 09:23 Ответить
Ну если вы кацап то да вас ненавидят, а если вы идиот то вас постараются лечить и доглядать. А по теме у вас ничего сказать? Если о свои проблемы с психикой хотите обсуждать то идите на специализированные психиатрические сайты, на этом обсуждают политику.
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13.08.2020 16:47 Ответить
Я забув спитати в тебе пуйломовного козла ,де коли і що мені обговорювати.
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13.08.2020 19:30 Ответить
Вот и не забывайте спрашивать. А то без хозяина и ольгинских методичек не знаете что обсуждать. Напоминаю: в статье идёт речь о высказывании некоего Помпео, а не о вашей глупости.
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14.08.2020 08:30 Ответить
До вас гвинторогих бубуїнів дійсно доходить як до жирафа.Я ж тобі недоумку пояснив що не збиравсь і не збираюсь у тебе питати що мені робити. ПТН-ПНХ
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14.08.2020 08:38 Ответить
Да всем пофих что вы там собираетесь, а таблетки не пропускает и рекомендации врачей не игнорируйте. То что вы ольгинские без методички по теме ничего написать не можете все и так знают.
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14.08.2020 10:19 Ответить
Лікуй себе ********** худоба.
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14.08.2020 10:22 Ответить
Это все ваши аргументы? Не плачьте и не размазывайте сопли по клавиатуре, а то сломаете и вычитают у вас с зарплаты ягелем. Подождите мож методичку по этой теме подвезут скоро и не нужно будет только глупостью вашей зарабатывать.
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14.08.2020 10:56 Ответить
Гав гав гав ********** худоба.
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14.08.2020 11:11 Ответить
Так не гавкайте, а учитесь говорить, или у вас на росее уже токо так и разговаривают?
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14.08.2020 15:40 Ответить
Твоєю гавгав відповідаю гав бо ти гвинторогий української гав не розумієш гавгав.
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14.08.2020 15:49 Ответить
Все на посту ольгинское? Учись говорить, а перевод,там лучше Гугл пользуйся ваш Яндекс туповат.
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14.08.2020 15:51 Ответить
Я не визнаю в Україні мови окупанта.Гавкай там у себе на соловках погань *************.
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14.08.2020 15:59 Ответить
Ольгинский вы палитесь тупо и однообразно. Сначала бессмысленным хамством, тупо игнорируя тему, потом язиком, как в всегда перед выборами хромосома ваша особая жмёт, и наконец вашим тупым переводчиком, "на ділі", услышать по украински невозможно. Так что жди методичку по теме, а блеск вашей тупости просто великолепен.
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15.08.2020 14:22 Ответить
а при том что целенаправленно, терактом уничтожено правительство страны НАТО.

или это не является актом агрессии?
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13.08.2020 09:06 Ответить
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13.08.2020 09:02 Ответить
Запретят поставки Пепси-Колы?
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13.08.2020 01:59 Ответить
Не, разрешат поставки патронов на Северный Кафкас
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13.08.2020 02:40 Ответить
Амеры не готовы идти до конца , а путлер с ватным совковым реваншистким генералитетом готов. Готов на ядерную войну, я имею ввиду, поэтому настоящих санкция скорее всего против рашки не введут
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13.08.2020 02:01 Ответить
Вот интересно, ради чего они готовы на ядерную вайну ? Ради своих денех в Америке? Или чтоб попасть в рай, а остальные просто сдохли?
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13.08.2020 02:55 Ответить
А с чего бы им в рай от путинских мультиков попадать?
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13.08.2020 07:38 Ответить
Какая в жопу ядерная война, все дети/жены/любовницы/бабки в европе/США у них. Вся
эта ядерная дубина это ширма для ватноголовых дебилов. А по факту когда амеры херячили русню в Сирии ***** засунул язык в жопу и молчал.
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13.08.2020 02:55 Ответить
Какая разница, в каком месте планеты будут погибать, дети/жены/любовницы при ядерной войне?
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13.08.2020 08:00 Ответить
Никто погибать не собираеться.От той райской жизни что создали они себе на земле-никто отказываться не будет.
А пугать и понты колотить-да,они в этом мастера.Но только в этом.
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13.08.2020 08:53 Ответить
Надо же учитывать среднее настроение социума. Если идеологически разогретый народ, находящийся в состоянии блокированной крепости не захочет соблюдать правила вертикальной власти, как то было в Украине в 2014м, то какой нибудь капитан, нажмёт красную кнопку в обход всяких блокировок. А почему нет? На Чернобыльской АЭС, исхитрились же, поотключать все умные системы защиты. Да и не только капитан. Может и проигравший генерал или даже главнокомандующий. А где будут погибать его родственники, это только география. Мораль сей басни. Путина надо беречь как зеницу ока. Он пока, что сдерживает мир от катастрофы.
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13.08.2020 09:35 Ответить
У кацапского капитана и даже генерала максимум полномочий - это сбить гражданский самолёт.
Им для этого идеологических причин не надо, вполне достаточно природного долбо%бизма.
А до красной кнопки имеют доступ миллиардеры, им похрен на смешные идейки, они бабки зарабатывают.
И совсем не для того, шоб их спалить вместе с планетой.
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13.08.2020 10:44 Ответить
А обслуживают красную кнопку то же миллиардеры?
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13.08.2020 11:39 Ответить
А если разные кланы миллиардеров устроят кровавый передел своих миллиардов как это было недавно в Украине?
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13.08.2020 11:43 Ответить
Кровавый передел миллиардеров в вашем лаптеногом телевизоре происходил, реальные миллиардеры кровавыми переделами не занимаются.
Могут ситуативно кого-то где-то поддержать, а могут и нет.
Так как они не обычные кацапы, а миллиардеры - они будут вести себя иначе.
Никто не нажрётся водки и не пойдёт на разборки.
Будут разговаривать.
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13.08.2020 12:19 Ответить
Обслуживают красную кнопку воблоглазый фюрер, чучмек шойга и ещё какой-то кацапский хер, начальник чи генштаба чи другой кацапской своры, я хз.
И никакой капитан и генерал без этих трёх ничо не сделает кроме как расхерячит свою тупую башку об ядерную боеголовку.
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13.08.2020 12:13 Ответить
Кто то же должен блювотину убирать за теми тремя генералами. Так, что численность имеющих доступ несравнимо выше. Но и это не главное. Может быть какой нибудь локальный стратегический дивизион сработать автономно, независимо от воли тех трёх генералов. Всякие шифры и секретные коды доступа, с помощью отвёртки и бога матери взломать, и нужные проводки синей изолентой скрутить. Тут большого ума не надо. Надо только от безысходности злость на весь мир иметь.
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13.08.2020 12:39 Ответить
Да,редкостный ты баран,заповедный с чугунными рогами ,покрашенными серебрянкой,такие только на рф водятся...
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13.08.2020 11:19 Ответить
Не переживайте за санкции там все давно посчитали
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13.08.2020 03:39 Ответить
Потлер готов, а Патлер рядом с ним, а ты с кривляньем - идешь в спам.
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13.08.2020 05:11 Ответить
США вооружали моджахедов, от рук которых погибли тысячи украинцев, возможно наконец карма догнала американцев.
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13.08.2020 02:08 Ответить
Не понял? Моджахеды это КТО??? Это местные жители Афганистана... А что делали там украинцы??? Они были в рядах ОККУПАЦИОННОЙ армии...Сжигали аулы со всеми местными жителями... Миллион погибших местных жителей...
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13.08.2020 04:28 Ответить
А американцы чего там делают?
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13.08.2020 08:24 Ответить
А на бамбасе что они делают, а в Крыму?Своими глазами видел негров с нашивкой НАТО, показывали по телевизору
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13.08.2020 09:20 Ответить
Нью-Йорк Таймс нельзя верить, это левая газета.
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13.08.2020 02:14 Ответить
Настолько левая, чтобы приписать Помпео то, чего он не говорил?

Это очень дорого стоит.
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13.08.2020 02:21 Ответить
Она написала не о Помпео, а о талибах. Намекая что Трамп ничего не делает для защиты американцев.
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13.08.2020 02:45 Ответить
никаких если
кацапов надо убивать
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13.08.2020 02:18 Ответить
Когда???!!!
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13.08.2020 02:20 Ответить
Серьезных санкций не будет даже после аннексии стран Балтии.
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13.08.2020 02:26 Ответить
Трамп дал Украине оружие. Это серьёзно.
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13.08.2020 02:46 Ответить
Если Россия предлагала талибам деньги за убийства американцев, она заплатит очень дорого, - Помпео - Цензор.НЕТ 6020
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13.08.2020 03:08 Ответить
Не Трамп, а сенат.
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13.08.2020 04:13 Ответить
А если и будут, то только на пользу, снимите санкции
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13.08.2020 09:22 Ответить
Все обещают, обещают....
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13.08.2020 02:32 Ответить
Не спешите. Есть цена подороже.
И вот она. Этот парень молодец. Обнаруженное архиважно. И я не шучу.

Зарубежный уфолог, публикующий свои исследования на YouTube-канале под названием Bruce Sees all, на кадрах нового видео рассказал о том, что ему удалось заметить необычную активность на поверхности Луны. Паранормалист связывает это с НЛО, не просто летающими над естественным спутником Земли, но ведущими какие-то бои. По мнению автора ролика The UFO Traffic On The Moon Live Research The Extraterrestrial Highway, загадочные «инопланетные корабли» бомбардируют поверхность Луны. На это указывают взрывы (или что-то похожна них), которые появляются на грунте небесного тела после пролёта НЛО.
А теперь сравните это с записями в манускрипте Войнича. Это и есть тоннели Луны, создающие гравитационное излучение. Это и есть моды Н21 или Н01. Теперь понятна схема управления?
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13.08.2020 03:03 Ответить
Понятно, что прослеживается взаимосвязь между тоннелями Луны и приемом наркотиков
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13.08.2020 05:56 Ответить
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13.08.2020 07:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FxMjRZC5AD0 А я думал, что резко деньги закончились на алкоголь
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13.08.2020 08:04 Ответить
Это травка или по круче?
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13.08.2020 08:02 Ответить
Если Россия предлагала талибам деньги за убийства американцев, она заплатит очень дорого, - Помпео - Цензор.НЕТ 732
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13.08.2020 08:37 Ответить
А вот теперь непонятно! До этого было все ясно.
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13.08.2020 09:32 Ответить
Хрюсский прюФет,любитель конспирологии и заговора иллюминатов ,постоянный зритель нтв и просто ватный длбб...
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13.08.2020 11:25 Ответить
Помпео так говорит,будто по сей день амеры точно не знают. Больше похоже на-"Отстаньте и дайте спокойно досидеть до выборов".
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13.08.2020 03:16 Ответить
Заплатили за убийство американцев один раз, заплатят и второй
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13.08.2020 03:40 Ответить
Так росія давно платить за теракти і вбивства. Ця новина давно застаріла, тому нехай США визнає росію країною, яка фінансує тероризм і замовні вбивства по усьому світу.
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13.08.2020 04:43 Ответить
Ахаха, дурачек высрал что если друзья делают не по-братски, то тогда - а-та-та, угу, они прямо уже обосрались.
придурок, вы это говно взращивали, желаю шоб счет пошел на тысячи говов, а потом шоб ты задумался, недобиток из Помпей.
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13.08.2020 05:13 Ответить
Если Россия предлагала талибам деньги за убийства американцев, она заплатит очень дорого, - Помпео.

Вот клоун, одна конкретика) А если не предлагала или если не Россия или если талибы не взяли деньги......Точно как в анекдоте

- Хаим, я слышал вы выиграли миллион в лотерею! Это правда?
- Не совсем.
- Что значит не совсем?
- Ну во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в третьих, не выиграл, а проиграл.
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13.08.2020 05:23 Ответить
Так сколько можно ждать! Кацапам только что наколки на лбу не хватает с надписью - мы платили за убийство американцев.
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13.08.2020 05:49 Ответить
Генерал Паттон (с)
«…Трудность с пониманием русских состоит в том, что мы не осознаем факта их принадлежности не к Европе, а к Азии, а потому они мыслят по-другому. Мы не способны понимать русских, как не можем понять китайцев или японцев, и, имея богатый опыт общения с ними, должен сказать, что у меня нет особого желания понимать их, если не считать понимания того, какое количество свинца и железа требуется для их истребления. В дополнение к другим азиатским свойствам их характера, русские не уважают человеческую жизнь - они сукины дети, варвары и хронические алкоголики…»
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13.08.2020 06:05 Ответить
Больной человек был - чего с него возьмешь? Мало ли таких по земле ходит и стоит ли их цитировать?.
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13.08.2020 07:08 Ответить
Все в точку ,татаромордва, и это про тебя!
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13.08.2020 11:33 Ответить
Собраться всем цивилизованным миром и по башке ***** насыпать и его ***********
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13.08.2020 06:26 Ответить
Если Россия сбила малазийский Боинг ....
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13.08.2020 06:57 Ответить
очередного дядю ваню из голодрищенска в америку не впустят ?
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13.08.2020 07:06 Ответить
своїм РОЗПАДОМ? Я ЗГОДЕН!!! Тільки не мамлить, як тоді коли вони Крим захоплювали і так звану "русскую весну" влаштували в Україні!!!! Імперія повинна загинути!!!
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13.08.2020 07:44 Ответить
Больше похоже на чью то вонь а не на помпео, потому что именно эти слова когда то говорила хиллари после чего громко обосрамшись
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13.08.2020 07:57 Ответить
Помпео, ждем от вас реальных санкций, а ваш дурачек Трампон их не вводит.
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13.08.2020 08:13 Ответить
Так пусть заплатят в три раза больше за головы лапотных.
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13.08.2020 08:28 Ответить
Так они и платят своим военнослужащим неплохо за утилизацию татаромордовской дичи...
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13.08.2020 11:36 Ответить
Одна болтовня.
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13.08.2020 09:18 Ответить
"Если Россия предлагает деньги за убийство американцев или, если уж на то пошло, других граждан Запада, за это придется заплатить очень дорого. Именно эту мысль я донес до министра иностранных дел Лаврова. Мы не потерпим ничего такого", - сказал Помпео во время визита в Прагу.

Ага, мы так и поверили. Вздохнете тяжело, оближите губы, сглотнете и продолжите улыбаться гуйлу.
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13.08.2020 09:18 Ответить
Если расплатилась золотом или серебром - тогда всё хорошо?
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13.08.2020 09:20 Ответить
Кацапы уже просто ссут в глаза, а США только грозится
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13.08.2020 09:35 Ответить
Якщо? ви знущаєтесь. Це були би не вонячі мокші, якби це не зробили.
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13.08.2020 09:39 Ответить
После твита росМИД про индейцев в ответ про Крым и татар я уже и не знаю что кацапы должны сделать чтобы США задеть. Разве что на флаг нассать
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13.08.2020 09:41 Ответить
Не нападайте на Помпео, он Трампусика отмазывает как может
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13.08.2020 12:05 Ответить
Это почти лет через 200. Особо надеяться не стоит. Конечно если найдут четкие доказательства(а их скорее всего не найдут), то тогда да - опять скажут грозные слова. Возможно слово в слово это же самое.
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13.08.2020 12:56 Ответить
 
 