Если Россия предлагала талибам деньги за убийства американцев, она заплатит очень дорого, - Помпео.

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал сообщение о том, что Россия платила талибам в Афганистане за убитых американцев.

Об этом он сказал в комментарии "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Если Россия предлагает деньги за убийство американцев или, если уж на то пошло, других граждан Запада, за это придется заплатить очень дорого. Именно эту мысль я донес до министра иностранных дел Лаврова. Я знаю, что наши военные обсуждали это с их руководителями. Мы не потерпим ничего такого", - сказал Помпео во время визита в Прагу.

На вопрос, считает ли он информацию об этих вознаграждения достойной доверия, Помпео ответил: "Мы знаем историю. Мы знаем, что Россия вооружала "Талибан" в прошлом. Ведь так? Мы знаем, что сегодня их продолжают вооружать иранцы. Эти факты мы знаем. Мы объяснили им, чего мы ожидаем. И мы сделаем все необходимое, чтобы защитить каждого американского солдата".

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Ранее издание The New York Times рассказало, что российское ГРУ платило афганским талибам деньги, чтобы те убивали военных США и сил международной коалиции в Афганистане.