Водитель грузовика на Закарпатье сбил трех девушек-подростков и скрылся с места происшествия. ФОТО
По факту ДТП, в результате которой трое девушек-подростков получили травмы, в полиции открыли уголовное производство. Водителя-виновника ДТП, который скрылся с места аварии, разыскали.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
По данным полиции в Хустском районе Закарпатской области водитель травмировал трех несовершеннолетних девушек.
Дорожно-транспортное происшествие с участием водителя-беглеца случилась 7 августа около 21:55. В полицию тогда поступило сообщение о том, что неизвестный, за рулем неустановленного на тот момент транспортного средства между населенными пунктами города Хуст и селом Великая Копаня Виноградовского района совершил наезд на трех несовершеннолетних велосипедисток. Далее, с целью избежания наказания за травмирование девушек, водитель авто скрылся с места происшествия.
По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследования по квалификации статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
В результате ДТП несовершеннолетние потерпевшие в возрасте от 14 до 16 лет, были госпитализированы в больницу. 14-летнюю девушку в тяжелом состоянии поместили в реанимационное отделение Хустской больницы.
Для установления личности причастного к ДТП была введена полицейскую операцию "Перехват". К поискам виновника аварии, который покинул место ДТП, привлекли весь личный состав местного отделения полиции.
Благодаря оперативности и профессионализма сотрудников криминальной полиции района, совместно с коллегами полиции Виноградовского района, водителя, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия, разыскали. Им оказался 49-летний житель Виноградова, который работает водителем в одном из предприятий.
Находясь за рулем грузовика, мужчина и травмировал несовершеннолетних. По состоянию на сейчас полицейские проводят все необходимые оперативные мероприятия и собирают документальную базу для сообщения мужчине о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее пострадавшим тяжелые телесные повреждения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цього достатньо?
Більшість населення хусту венгри??? Іди проспись "жітель"
Але по селах таких небагато - все більше самогубці.
Где то в 21:30 еду себе спокойно по проселку, смотрю впереди едет красавица. Без огоньков, без катафотов в темной ветровке. Перед моим носом поворачивает голову оглянуться назад, и вместе с головой руль на проезжую часть. Хорошо, что машина умная, сработало экстренное торможение.
Пытался словами её вразумить, что с переломанными костями она не будет выглядеть красивее. Но она то ли сильно испугалась, то ли обкуренная. Смотрит на меня округлившимися глазами не мигая и молчит.