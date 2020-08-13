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Новости ДТП
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Водитель грузовика на Закарпатье сбил трех девушек-подростков и скрылся с места происшествия. ФОТО

По факту ДТП, в результате которой трое девушек-подростков получили травмы, в полиции открыли уголовное производство. Водителя-виновника ДТП, который скрылся с места аварии, разыскали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

По данным полиции в Хустском районе Закарпатской области водитель травмировал трех несовершеннолетних девушек.

Дорожно-транспортное происшествие с участием водителя-беглеца случилась 7 августа около 21:55. В полицию тогда поступило сообщение о том, что неизвестный, за рулем неустановленного на тот момент транспортного средства между населенными пунктами города Хуст и селом Великая Копаня Виноградовского района совершил наезд на трех несовершеннолетних велосипедисток. Далее, с целью избежания наказания за травмирование девушек, водитель авто скрылся с места происшествия.

Водитель грузовика на Закарпатье сбил трех девушек-подростков и скрылся с места происшествия 01

По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследования по квалификации статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

В результате ДТП несовершеннолетние потерпевшие в возрасте от 14 до 16 лет, были госпитализированы в больницу. 14-летнюю девушку в тяжелом состоянии  поместили в реанимационное отделение Хустской больницы. 

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Для установления личности причастного к ДТП была введена полицейскую операцию "Перехват". К поискам виновника аварии, который покинул место ДТП, привлекли весь личный состав местного отделения полиции.

Водитель грузовика на Закарпатье сбил трех девушек-подростков и скрылся с места происшествия 02
Фото: сайт полиции

Благодаря оперативности и профессионализма сотрудников криминальной полиции района, совместно с коллегами полиции Виноградовского района, водителя, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия, разыскали. Им оказался 49-летний житель Виноградова, который работает водителем в одном из предприятий.

Находясь за рулем грузовика, мужчина и травмировал несовершеннолетних. По состоянию на сейчас полицейские проводят все необходимые оперативные мероприятия и собирают документальную базу для сообщения мужчине о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее пострадавшим тяжелые телесные повреждения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

дети (6605) ДТП (7698) Закарпатская область (2616)


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Топ комментарии
+10
Ночью, на неосвещенной дороге, велосипедист - это кошмар для любого водителя, но за то, что оставил место ДТП лишать надо прав пожизненно.
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13.08.2020 07:35 Ответить
+7
Велосипед, или пешеход на такой дороге ночью это страшно, или дед на телеге с лошадью, ни огонька, не спецодежды. Хотя водителя это не оправдывает, но наши люди зачастую очень беспечны.
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13.08.2020 07:22 Ответить
+7
Это такой дрес-код нынешнего джентльмена: барсетка через плечо, трусы до колен, белые носки в китайские резиновые шлёпки для душа.
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13.08.2020 07:53 Ответить
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Більшість населення цього району мадяри, які часто їздять велосипедами на роботу в Угорщину.
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13.08.2020 07:21 Ответить
И шо? Иной мадьяр не виноват,что он мадьяр? (сапер Водичка из Швейка).
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13.08.2020 07:31 Ответить
Ночью, на неосвещенной дороге, велосипедист - это кошмар для любого водителя, но за то, что оставил место ДТП лишать надо прав пожизненно.
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13.08.2020 07:35 Ответить
У Хустському районі мадьяри? Галицький поляк?
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13.08.2020 07:39 Ответить
У Виноградівському районі? Регулярно їздимо туди до мадярів.
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13.08.2020 07:49 Ответить
Да,уж, мадьяры южнее- в Севлюше(Виноградів) и в селах вокруг.
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13.08.2020 07:51 Ответить
А це відбувалося і Виноградівському районі, тому дуже вірогідно. Ще б знати їхні прізвища🤗
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13.08.2020 07:54 Ответить
Им оказался 49-летний житель Виноградова, который работает водителем в одном из предприятий. Источник: https://censor.net.ua/n3213466
Цього достатньо?
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13.08.2020 08:00 Ответить
И в Хустському районі повно мадяр-де іх неє у нас..
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13.08.2020 08:04 Ответить
Мої родичі і я деякий час жили в Закарпатті, тому теж трохи знаю.
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13.08.2020 08:10 Ответить
А нічо шо між хустом та копанею нема митного переходу?
Більшість населення хусту венгри??? Іди проспись "жітель"
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13.08.2020 08:21 Ответить
І нічого, що саме про це я написав? Навчись уважно читати, "жітель".
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13.08.2020 08:28 Ответить
Велосипед, или пешеход на такой дороге ночью это страшно, или дед на телеге с лошадью, ни огонька, не спецодежды. Хотя водителя это не оправдывает, но наши люди зачастую очень беспечны.
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13.08.2020 07:22 Ответить
В Закарпатті о 21.55 ще не ніч
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13.08.2020 08:35 Ответить
У 21:55 вже темно зараз. І тому кожного велосипедиста, який без фар і без відбивачів, і без спеціальної одежі іздить у такий час по дорогах - можно вважати самогубцем.
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13.08.2020 09:16 Ответить
яйца свои в гонке не потерял?
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13.08.2020 07:26 Ответить
ну так ночью, пьяные, нарвались на пьяного
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13.08.2020 07:34 Ответить
Я меньше втомлююсь проіхавші 1000 км Європою ніж 100 км Украіною , бо неадекватні що іздюки що лісапєдчики що пішеходи , ще й до того тре під ноги дивитися щоб куди сь до ями не вскочити
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13.08.2020 07:44 Ответить
А в Європі теж нема тротуарів велодоріжок ? Організованих переходів ?
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13.08.2020 08:33 Ответить
Не в цьому справа , це все може бути , а може й не бути , головне що я маю бути впевненим що раптом під колеса не звалиться бухий в кінець лісапедчик , що піяний в дупу тракторист не виповзе на автостраду зненацька перед моім авто , що у всіх є поворотники і всі ними вміють користуватися і ще купа нюансів..
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13.08.2020 11:09 Ответить
те же выводы. я пару раз проехав по Украине ночью, навсегда отказался от этой идеи. европу нужно проезжать ночью, а Украину, с её гаишниками, велосипедистами и пешеходами по обочинам без всяких световозвращателей, чопским "автобаном", идущим посреди сёл, дорожными ямами, киевом с его броуновским движением,..... - только днём.
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13.08.2020 08:48 Ответить
А що за портупея в нього ??)
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13.08.2020 07:45 Ответить
Это такой дрес-код нынешнего джентльмена: барсетка через плечо, трусы до колен, белые носки в китайские резиновые шлёпки для душа.
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13.08.2020 07:53 Ответить
Жесть )))) не бачив ще такого ))
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13.08.2020 08:07 Ответить
Зато на войне потерь нет.
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13.08.2020 07:49 Ответить
Звичайно ж на лісапетах ніяких вогнів не було. Катафотів теж.
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13.08.2020 07:49 Ответить
Катафоти- то не модно.
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13.08.2020 07:53 Ответить
Нібито на колесах є. На катафотах позаду китайці ЗЕкономили.
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13.08.2020 07:57 Ответить
Часто бачу ввечері лісапедчиків у яких ззаду блимає червоний вогонь.
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13.08.2020 08:07 Ответить
То розумні велосипедисти, які цінять власне життя.
Але по селах таких небагато - все більше самогубці.
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13.08.2020 09:19 Ответить
По селах взагалі їздять хто як хоче і "під мухою". Оце як бачиш що хтось їде - тікай з дороги.
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13.08.2020 09:28 Ответить
На дорозі вас взагалі не повинно бути в темну пору - є обочина
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13.08.2020 23:54 Ответить
Катафот під сидінням на одному точно є, на фото його видно.
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13.08.2020 08:28 Ответить
А может еще родителей привлечь к ответственности? Почему не возникает вопросов к родителям, что делали подростки ночью на дороге? про вероятно отсутствующие фонарики и мигалки, я так понимаю речь не идет, хотя по последним ПДД, велосипедисты полноценные участники дорожного движения.
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13.08.2020 08:11 Ответить
МИ ПОВИННІ ТРЕБУВАТИ БУДІВНИЦТВА ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ !!! Це зараз найголовніше ! Постсовєтська Україна продовжує вбивати й калічити людей .
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13.08.2020 08:30 Ответить
Если бы остался и оказал первую помощь, доставил в больницу ничего бы ему не было, а так посадят.
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13.08.2020 08:50 Ответить
нет , дадут условно, даже если бы задавил всех, то максимум 10 лет, а вот если бы конец им показывал, о, это же не здоровья лишать, инвалидами делать, тогда лет 15 будет , и не условно
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13.08.2020 09:35 Ответить
опять шары залил водярой героя украины черняка вот страна прям вундердиснейленд
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13.08.2020 08:54 Ответить
типичный-"дякую")))
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13.08.2020 09:23 Ответить
Я в субботу тоже чуть не сбил одну.
Где то в 21:30 еду себе спокойно по проселку, смотрю впереди едет красавица. Без огоньков, без катафотов в темной ветровке. Перед моим носом поворачивает голову оглянуться назад, и вместе с головой руль на проезжую часть. Хорошо, что машина умная, сработало экстренное торможение.
Пытался словами её вразумить, что с переломанными костями она не будет выглядеть красивее. Но она то ли сильно испугалась, то ли обкуренная. Смотрит на меня округлившимися глазами не мигая и молчит.
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13.08.2020 09:31 Ответить
 
 