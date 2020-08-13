Водитель грузовика на Закарпатье сбил трех девушек-подростков и скрылся с места происшествия. ФОТО

По факту ДТП, в результате которой трое девушек-подростков получили травмы, в полиции открыли уголовное производство. Водителя-виновника ДТП, который скрылся с места аварии, разыскали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

По данным полиции в Хустском районе Закарпатской области водитель травмировал трех несовершеннолетних девушек.

Дорожно-транспортное происшествие с участием водителя-беглеца случилась 7 августа около 21:55. В полицию тогда поступило сообщение о том, что неизвестный, за рулем неустановленного на тот момент транспортного средства между населенными пунктами города Хуст и селом Великая Копаня Виноградовского района совершил наезд на трех несовершеннолетних велосипедисток. Далее, с целью избежания наказания за травмирование девушек, водитель авто скрылся с места происшествия.

По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследования по квалификации статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

В результате ДТП несовершеннолетние потерпевшие в возрасте от 14 до 16 лет, были госпитализированы в больницу. 14-летнюю девушку в тяжелом состоянии поместили в реанимационное отделение Хустской больницы.

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Для установления личности причастного к ДТП была введена полицейскую операцию "Перехват". К поискам виновника аварии, который покинул место ДТП, привлекли весь личный состав местного отделения полиции.



Фото: сайт полиции

Благодаря оперативности и профессионализма сотрудников криминальной полиции района, совместно с коллегами полиции Виноградовского района, водителя, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия, разыскали. Им оказался 49-летний житель Виноградова, который работает водителем в одном из предприятий.

Находясь за рулем грузовика, мужчина и травмировал несовершеннолетних. По состоянию на сейчас полицейские проводят все необходимые оперативные мероприятия и собирают документальную базу для сообщения мужчине о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее пострадавшим тяжелые телесные повреждения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.