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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь и ранений нет, - штаб ОС

Наемники РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь и ранений нет, - штаб ОС

12 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, около Марьинки и Пивденного было зафиксировано несколько автоматических очередей из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, а у Зализного враг использовал автоматический станковый гранатомет и произвел два выстрела. Еще один факт провокации зафиксировано неподалеку от Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник осуществил минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

"В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 4 вражеские нарушения провозглашенного режима прекращения огня. Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - сказано в сообщении.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе растет количество лесных пожаров: ООС призывает соблюдать правила пожарной безопасности

С начала текущих суток, 13 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь и ранений нет, - штаб ОС 01

обстрел (28195) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+19
Брехня...по Красногоровке так точно...
Вчера я насчитал 27 взрывов за полчаса...а зеленый скот утверждает что обдраченцы одну мину запустили..
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13.08.2020 07:51 Ответить
+14
Це ще не системні обстріли? Як відрізнити системні обстріли від несистемних?
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13.08.2020 07:46 Ответить
+11
вчора один сьогодні чотири, значить вже понад десяток за дві доби... А у відповідь звичайно тиша? Правда?? Бо "та сторона" просто провокує до смерті наших воїнів. Суки зелені!!!
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13.08.2020 07:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
вчора один сьогодні чотири, значить вже понад десяток за дві доби... А у відповідь звичайно тиша? Правда?? Бо "та сторона" просто провокує до смерті наших воїнів. Суки зелені!!!
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13.08.2020 07:38 Ответить
Зебобікі українців за дурнів тримают!!! Хто повірить цинічній брехні офіційних речників !!)))
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13.08.2020 08:09 Ответить
Оманське брехло каже що на Домбасі вже мЬІр. Мона проводити вибори.
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13.08.2020 07:42 Ответить
Хлопці гинуть ,а нам розказують байки ,про необережне поводження зі зброєю !!))
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13.08.2020 08:10 Ответить
Воно ж обіцяло, ось і розповідає про свої пірімоги.
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13.08.2020 08:15 Ответить
Зеленим потворам звіздеть,що дихати !!)))
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13.08.2020 08:20 Ответить
Це ще не системні обстріли? Як відрізнити системні обстріли від несистемних?
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13.08.2020 07:46 Ответить
Это как в анекдоте про чукчу!
Споймали чукчу за охотой на утку в период размножения.
-Зачем ты стреляшь утку тебе утяток не жаль? Пропадут ведь без маки
-Чукча утку не стреляет, чукча стреляет селезня
-А как ты их отличаешь на такой высоте?
-Если чукча попал это селезня, если чукча промахнулся это утка!

Слава богу что лаптетогии промахиваются. Хотя я думаю просто потери замалчиваются. Поэтому и волонтеров в госпиталя не пускают!
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13.08.2020 07:52 Ответить
Виродки. Верніть антиснайперськи грурґпт та розвідку дронами.
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13.08.2020 07:48 Ответить
Брехня...по Красногоровке так точно...
Вчера я насчитал 27 взрывов за полчаса...а зеленый скот утверждает что обдраченцы одну мину запустили..
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13.08.2020 07:51 Ответить
Чому порушили вимоги мирного президента? Де формуліровка, що вогонь був неприцільним і з рогатки? Припиніть нагнітати свою ворожість. То ж мирні окупанти!!!
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13.08.2020 07:56 Ответить
Мирний президент після поста Кадирова у фейсбуці обдристався і вже два тижні безперестанно волає ;Чечня круто!;.
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13.08.2020 08:37 Ответить
Як це - нема втрат ?
А загиблий розвідник ?
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13.08.2020 08:00 Ответить
Розвідники не рахуються,бо вони необережно поводятся зі зброєю !!))
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13.08.2020 08:13 Ответить
Плюс ;інфаркти; та ;інсульти;.
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13.08.2020 08:35 Ответить
Донецьк
Найманці РФ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8937
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13.08.2020 08:04 Ответить
справа в тому, що хоч постріли і зафіксовані, але кулі не летіли в сторону України
основна причина порушення тиші це відстріл п'яними кацапами одне одного
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13.08.2020 08:14 Ответить
Віримо вам, пане Зеленський!
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13.08.2020 08:36 Ответить
а куди летіли постріли ?
чи не в розвідника загиблого ?
не соромно тобі ?
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13.08.2020 09:23 Ответить
Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - сказано в сообщении.-а если на улице начнут из дробовика ,то там то сям шмалять, квалификация будет такой же"угрозы народу Украины не несли"?
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13.08.2020 08:55 Ответить
Найманці РФ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 877
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13.08.2020 08:56 Ответить
https://twitter.com/focusua

focus.ua
@focusua
На Донбассе погиб украинский разведчик. За сутки было 4 обстрела в зоне ООС: В утренней сводке пресс-центра штаба ООС говорится, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
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13.08.2020 10:23 Ответить
Теперь гибель на фронте у зе мразей называется гибель по неосторожности обращения с оружием
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13.08.2020 11:07 Ответить
при такой же статистике обстрелов раньше жертвы были ... а после дурацкого указа - нет... или кто-то привычно брешет, ввиду того , что забыл правду говорить...
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13.08.2020 11:19 Ответить
толку с того что ми пишем,зе плевать ,его батя сказал ,путин поможет ,вот он и ждет ,от него помощи ,
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05.10.2020 08:38 Ответить
 
 