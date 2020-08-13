Наемники РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь и ранений нет, - штаб ОС

12 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, около Марьинки и Пивденного было зафиксировано несколько автоматических очередей из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, а у Зализного враг использовал автоматический станковый гранатомет и произвел два выстрела. Еще один факт провокации зафиксировано неподалеку от Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник осуществил минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

"В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 4 вражеские нарушения провозглашенного режима прекращения огня. Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - сказано в сообщении.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

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С начала текущих суток, 13 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в пресс-центре ОС.