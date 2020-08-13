Наемники РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь и ранений нет, - штаб ОС
12 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, около Марьинки и Пивденного было зафиксировано несколько автоматических очередей из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, а у Зализного враг использовал автоматический станковый гранатомет и произвел два выстрела. Еще один факт провокации зафиксировано неподалеку от Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник осуществил минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.
"В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 4 вражеские нарушения провозглашенного режима прекращения огня. Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - сказано в сообщении.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.
С начала текущих суток, 13 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в пресс-центре ОС.
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Споймали чукчу за охотой на утку в период размножения.
-Зачем ты стреляшь утку тебе утяток не жаль? Пропадут ведь без маки
-Чукча утку не стреляет, чукча стреляет селезня
-А как ты их отличаешь на такой высоте?
-Если чукча попал это селезня, если чукча промахнулся это утка!
Слава богу что лаптетогии промахиваются. Хотя я думаю просто потери замалчиваются. Поэтому и волонтеров в госпиталя не пускают!
Вчера я насчитал 27 взрывов за полчаса...а зеленый скот утверждает что обдраченцы одну мину запустили..
А загиблий розвідник ?
основна причина порушення тиші це відстріл п'яними кацапами одне одного
чи не в розвідника загиблого ?
не соромно тобі ?
focus.ua
@focusua
На Донбассе погиб украинский разведчик. За сутки было 4 обстрела в зоне ООС: В утренней сводке пресс-центра штаба ООС говорится, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.