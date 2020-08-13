Число инфицированных COVID-19 в мире приближается к 21 млн, количество жертв уже 747,2 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 13 августа в мире зарегистрировали 285 593 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 822 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 20 806 965 случаев инфицирования и 747 258 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 169 131 (+ 1 386 за сутки), заболевших - 5 360 302 (+ 54 345 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 3 170 474 инфицированных (+ 58 081 за сутки) и 104 263 (+ 1 164 за сутки) летальных случаев.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 2 395 471 человек (+ 67 066 за сутки), количество смертей - 47 138 (+ 950 за сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области за сутки 130 новых случаев COVID-19, имеем антирекорд, - председатель ОГА Осачук

В России 902 701 заболевший (+ 5 102 за сутки) и 15 260 летальных случаев (+ 129 за сутки).

Южная Африка на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 568 919 человек (+ 2 810 за сутки), количество смертей - 11 010 (+ 259 за сутки).



