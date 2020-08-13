Число инфицированных COVID-19 в мире приближается к 21 млн, количество жертв уже 747,2 тыс. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 13 августа в мире зарегистрировали 285 593 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 822 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 20 806 965 случаев инфицирования и 747 258 смертей из-за коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 169 131 (+ 1 386 за сутки), заболевших - 5 360 302 (+ 54 345 за сутки).
На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 3 170 474 инфицированных (+ 58 081 за сутки) и 104 263 (+ 1 164 за сутки) летальных случаев.
Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 2 395 471 человек (+ 67 066 за сутки), количество смертей - 47 138 (+ 950 за сутки).
В России 902 701 заболевший (+ 5 102 за сутки) и 15 260 летальных случаев (+ 129 за сутки).
Южная Африка на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 568 919 человек (+ 2 810 за сутки), количество смертей - 11 010 (+ 259 за сутки).
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Очень важный показатель это удельное количество тестов на человека .
Например , в Японии (там до сих пор карантин очень условный - почти ничего никогда не закрывали) 130 млн. населения , а до недавнего времени делали столько же общее число тестов , сколько в 5 млн. Эмиратах ... И удельные показатели ковида были микроскопические . И даже общие . Но вот недавно перешли на 70-100 тысяч в сутки и число заражённых сильно поднялось .
Похожая картина в Израиле . Когда от марта до конца мая делали по 10 тысяч в сутки и постоянно число заражённых / умерших от 500 /15 в сутки дошло до целой недели без новых и по 1 умершему и до 90% выздоровеших при 17 тысяча общего показателя . Отменили карантин , хасиды обрадовались пошли целоваться и молиться - резкий скачёк ... от 100 , до 300 , потом 500 , 1000 , недавно был рекорд 2200 в сутки (84 тысячи общее) , но при этом число тестов увеличилось в 7 раз ... А общее число протестированных почти 2 млн. -- т.е. каждый 4-й житель . С карантином не мешая хрень , чем в Украине . Хотя нигде и никогда не закрывал транспорт вообще -- лишь уменьшали на 50% . И закрывали торговые центры , оставляя мелкие магазины , с выходом на улицу . (Ну театры, стадионы, аквапарки -- так это и в Японии даже закрыли) . Пардок с как и в Украине - когда ушло за тысячу , тогда минимальные общие ограничения . Но в Израиле ещё коалиционные игрища и парламентский кризис -- третьи выборов за полтора года , вот это любопытно . И мелкие религиозные партии за горло держат правительство и премьера . Бо по-логике нужно закрывать синагоги и перекрывать религиозные кварталы , разгоняя возмущённых водомётами , как это делали в апреле . Но вместо этого было закрыли спортивные залы и клубы , но секулярных-то подавляющее большинство , народ начал закипать и перекрыл улицы , в том числе где живут члены правительства , а так же где самая дорогая в Тель-Авиве недвижимость и начали разбивать палатки перед домом , где один трехэтажный пентхауз под 20 млн. баксов . Через 3 дня разрешили работать спортзалам ...