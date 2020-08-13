Два автобуса столкнулись на Кировоградщине: два человека погибли, еще 10 госпитализированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате ДТП двух автобусов в Кировоградской области погибли два человека, еще 10 пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"13 августа в ГСЧС поступила информация, что на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи с. Большие Трояны Благовещенского района, в результате столкновения двух автобусов (Киев - Одесса) и Кошице (Словацкая республика - Одесса), погибли 2 человека и пострадали 10 человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы", - сказано в сообщении.

Сообщается, что для деблокирования пострадавших от ГСЧС привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель грузовика на Закарпатье сбил трех девушек-подростков и скрылся с места происшествия. ФОТО











Фото: сайт ГСЧС, "Точка доступа"