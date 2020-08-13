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Новости ДТП
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Два автобуса столкнулись на Кировоградщине: два человека погибли, еще 10 госпитализированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате ДТП двух автобусов в Кировоградской области погибли два человека, еще 10 пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"13 августа в ГСЧС поступила информация, что на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи с. Большие Трояны Благовещенского района, в результате столкновения двух автобусов (Киев - Одесса) и Кошице (Словацкая республика - Одесса), погибли 2 человека и пострадали 10 человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы", - сказано в сообщении.

Сообщается, что для деблокирования пострадавших от ГСЧС привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники.

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Два автобуса столкнулись на Кировоградщине: два человека погибли, еще 10 госпитализированы, - ГСЧС 01
Два автобуса столкнулись на Кировоградщине: два человека погибли, еще 10 госпитализированы, - ГСЧС 02
Два автобуса столкнулись на Кировоградщине: два человека погибли, еще 10 госпитализированы, - ГСЧС 03
Два автобуса столкнулись на Кировоградщине: два человека погибли, еще 10 госпитализированы, - ГСЧС 04
Два автобуса столкнулись на Кировоградщине: два человека погибли, еще 10 госпитализированы, - ГСЧС 05
Фото: сайт ГСЧС, "Точка доступа"

ДТП (7698) смерть (9259) ГСЧС (5051) Кировоградская область (646)


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У одного удар в зад. Кто-то шел на обгон и не учел ширину своего авто? Погибли, вероятно, те, кто сидел сзади? До каких пор безвинные люди будут погибать из-за идиотов?
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13.08.2020 10:20 Ответить
похоже автобус подставился выезжая из остановочного пятачка
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12.11.2020 02:17 Ответить
 
 