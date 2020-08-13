В Украине "рекордное" количество новых случаев коронавируса за сутки - 1 592

За минувшие сутки, 12 августа, в Украине обнаружили 1 592 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Умерли от коронавирусной инфекции 22 пациента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Украине достигло 86 140. Больше всего новых случаев за сутки выявили в Харьковской (209), Львовской (166), Ивано-Франковской (138) областях, Киеве (133), Черновицкой (130) и Одесской (114) областях.

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Выздоровели уже 46 216 украинцев, из них за последние сутки - 530. Вместе с тем, болеют коронавирусной болезнью 37 932 украинца, что на 1 040 человек больше, чем сутками ранее.











