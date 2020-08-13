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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Львовщине выявили 166 новых случаев COVID-19, всего 11,4 тыс. инфицированных и 314 умерших

За сутки на Львовщине выявили 166 новых случаев COVID-19, всего 11,4 тыс. инфицированных и 314 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 166 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 11 474 человек, 314 человек умерли, 3101 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1 401 ПЦР-тестов, из них 166 - положительный. Среди них львовян - 68.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине "рекордное" количество новых случаев коронавируса за сутки - 1 592

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.

За сутки на Львовщине выявили 166 новых случаев COVID-19, всего 11,4 тыс. инфицированных и 314 умерших 01

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2950)


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За сутки на Львовщине выявили 166 новых случаев COVID-19, всего 11,4 тыс. инфицированных и 314 умерших - Цензор.НЕТ 8918
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13.08.2020 09:08 Ответить
это вот те бессимптомные? так может то вирус с теста на тест в коробочке переползает?
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13.08.2020 09:12 Ответить
 
 