Пять белорусских радио- и телеведущих решили уволиться на фоне протестов в стране

В свете новостей о массовых протестах, которые проходят по всей стране вот уже более трех дней, белорусские телеведущие начинают уходить с государственных телеканалов и радиостанций.

Только за вчера и сегодня уволились пятеро сотрудников, среди них — журналисты "Беларусь 1", СТВ, Первого канала белорусского радио. Некоторые пишут о своем уходе в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на charter97.org.

Евгений Перлин, известный как ведущий передач "Макаёнка, 9" и "Добрай ранiцы, Беларусь!", а также как голос белорусской версии "Евровидения", задался у себя в Facebook вопросом: "Что стало с моей Беларусью?". Ответом на него стало решение уйти с телеканала "Беларусь 1".

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— Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. Новости, "Добрай ранiцы, Беларусь", "Евровидение" (и взрослое, и детское). И проект, о котором мечтают многие, — собственное вечернее шоу, которое мы снимали два сезона. 70 выпусков. Мы приглашали крутых звезд и молодых белорусов, давали им возможность петь вживую, веселились в интерактивах. И "Макаёнка, 9" я создавал с нашей командой только ради ЭМОЦИИ нашего зрителя.

Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на "Беларусь 1″ был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам", — написал Евгений.

Вчера об увольнении сообщил ведущий АТН Сергей Козлович. Он называет решение самостоятельным и готов к поискам новой работы.

— Это [телевидение] была детская мечта, которой я посвятил десять лет. Начиная с видеомонтажа на ОНТ и заканчивая прямыми эфирами на "Беларусь 1". Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера [10 августа] сидел в последний раз.

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Сутки назад ведущая СТВ Татьяна Бородкина написала у себя в Facebook, что ни она, ни ее дети больше не смогут улыбаться с экрана телевизора. Вместе со своими дочерьми Татьяна вела утреннюю передачу на государственном телеканале.

— Поздравляем страну с "выбором"! Даже сейчас, когда "выбор" уже сделан, я не боюсь, и вы не бойтесь. Не лишайте будущего наших детей!

По информации нескольких источников, сегодня заявления об уходе написали работники Первого канала белорусского радио. Это ведущий передачи "Радыёфакт" и других Александр Шустер и новостница Татьяна Филипченко.

Бывший ведущий ОНТ Дмитрий Кохно обратился с открытым письмом к коллегам, которые еще работают на белорусском телевидении. Шоумен призывает не бояться тех, кто "не может нормально спать по ночам", и "сделать шаг, без скандалов и громких заявлений", то есть уволиться. Дмитрий обещает, что лично вступится за каждого из них.

— Я знаю десятки прекрасных людей на белТВ. Вы замечательные люди. Вы не для этого десятилетиями работаете на телевидении. Даже если вы уже называли черное белым, мы примем вас и скажем вам спасибо за ваш поступок.

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Ведущий перечислил адресатов своего письма. Это "Юра Ярошик, Илья Кононов, Александр Серебренников, Артем Рыбакин, Аня Апсит, Диана Робертовна, Оля Богатыревич, Марина Грицук, Вера Каретникова, Андрей Макаенак, Даша Бигун, Саша Каштанова, Юра Царев, Сергей Лапковский, Юра Ващук, Виталик Карпанов, Оля Рыжикова и даже Женя Перлин".

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.