Российский дирижер Спиваков, поддерживающий оккупацию Крыма, отказался от ордена, который ему вручил Лукашенко
Российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от врученного ему Лукашенко ордена Франциска Скорины. Он получил его в 2014 году за за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".
"Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией. Сегодня на вашем "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране", - подчеркнул Спиваков.
Музыкант отметил, что сегодня его сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты.
"Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша "черная" сила - это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что "плачущие утешатся"? Так и будет!"- отметил Спиваков.
Стоит отметить, что Владимир Спиваков активно поддерживал политику президента РФ Владимира Путина и оккупацию Крыма. Музыкант подписался под письмом известных деятелей культуры "в поддержку позиции президента России Владимира Путина по украинскому вопросу".
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А тепер Співаков відстоює право на демонстрації. Все зрозуміло?
вчора ж наш Батько заявив, що Лукашенко нахрін і дострокові вибори в Білорусі!!!
Народ подленький, быстро переобуваются
А від ордена, врученого ******, Співаков не відмовився. І носити його, незважаючи на правління нелегітимного ботоксного обнулянта, йому аж ніяк не соромно...
Спиваков это типичный "НЕ такой" руський.. - демократ с Московии..
самые талантливые защитники Совка, изыка и руських не только в РФ, но и у нас в Украине..
всякие Бужанские и те кто с ним...
Спивакова долго ущемляли в качестве еврея. Красивая фамилия не спасала его от антисемитизма. Ему не давали звания. С трудом выпускали на гастроли. Доставляли ему всяческие неприятности.
Наконец, Спиваков добился гастрольной поездки в Америку. Прилетел в Нью-Йорк. Приехал в Карнеги-Холл.
У входа стояли ребята из Лиги защиты евреев. Над их головами висел транспарант:
"Агент КГБ - убирайся вон!"
Гуманізм, да ?
заслуженное в своей стране, но ничтожное по своей сути.
- угнетать не грех
Что в голове у этих шлюх? Он сам не понимает что выставляет себя на посмешище?
https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/100001762579664?hc_ref=ART6ed7vSR2GoZN8U5sQEDg9DrQi_f9gnJVFAX_VijhbPLA7t0--fxF2go7mEf8Yx_A&fref=nf Виктор Шендерович, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3326169780785075&id=100001762579664 15 годин тому
У меня две новости для поклонников Владимира Спивакова - хорошая и плохая.
Хорошая заключается в том, что Владимир Теодорович отказался от белорусского ордена, полученного из рук Лукашенко. Стыдно, говорит, носить. Мракобесие, говорит, тирания, насилие и примеры крайней жестокости. Понимает, стало быть, Владимир Теодорович, что есть важные вещи и за пределами нотного стана. Это хорошо.
Плохая же новость заключается в том, что Владимиру Теодоровичу еще совершенно не западло носить на себе ордена, полученные от Путина, рядом с которым белорусский тиран - явление типовое и мелкое. Стаж узурпации власти только побольше, а так - упырь региональный обыкновенный, не о чем говорить. Кровь на Лукашенко, разумеется, есть (и еще, кажется, будет), но пока обошлось без международных интервенций и бомбометаний по мирному населению, включая собственное.
А Путин - полноценный международный преступник с таким послужным списком, что батьке-таракану еще убивать и убивать.
Владимир Теодорович - человек тонкий. Он хорошо чувствует вибрации не только в струнной группе. И что-то велело ему сегодня отказаться от белорусского ордена. И это, повторяю, очень хорошо. Как симптоматика, главным образом.
А жить в России велено долго. Так что будем ждать новых душевных вибраций от тонких людей.