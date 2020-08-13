РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10516 посетителей онлайн
Новости Оккупация Крыма Революция в Беларуси
6 361 82

Российский дирижер Спиваков, поддерживающий оккупацию Крыма, отказался от ордена, который ему вручил Лукашенко

Российский дирижер Спиваков, поддерживающий оккупацию Крыма, отказался от ордена, который ему вручил Лукашенко

Российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от врученного ему Лукашенко ордена Франциска Скорины. Он получил его в 2014 году за за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

"Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией. Сегодня на вашем "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране", - подчеркнул Спиваков.

Музыкант отметил, что сегодня его сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты.

"Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша "черная" сила - это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что "плачущие утешатся"? Так и будет!"- отметил Спиваков.

Стоит отметить, что Владимир Спиваков активно поддерживал политику президента РФ Владимира Путина и оккупацию Крыма. Музыкант подписался под письмом известных деятелей культуры "в поддержку позиции президента России Владимира Путина по украинскому вопросу".

Также читайте: Премьеру оперы о претенденте на украинский престол Василии Вышиваном перенесли на апрель 2021 года, - продюсер Саенко. ФОТО

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Крым (26434) Лукашенко Александр (3625) музыка (798) россия (96413) Тихановская Светлана (390)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
Проститутка выбирает клиента с баблом побольше , вот и вся ,, духовность ,, .
показать весь комментарий
13.08.2020 09:21 Ответить
+22
Стоит отметить, что Владимир Спиваков активно поддерживал политику президента РФ Владимира Путина и оккупацию Крыма. Музыкант подписался под письмом известных деятелей культуры "в поддержку позиции президента России Владимира Путина по украинскому вопросу". Источник: https://censor.net.ua/n3213484
----------
А тепер Співаков відстоює право на демонстрації. Все зрозуміло?
показать весь комментарий
13.08.2020 09:17 Ответить
+19
...я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. © Співаков
А від ордена, врученого ******, Співаков не відмовився. І носити його, незважаючи на правління нелегітимного ботоксного обнулянта, йому аж ніяк не соромно...

Российский дирижер Спиваков, поддерживающий оккупацию Крыма, отказался от ордена, который ему вручил Лукашенко - Цензор.НЕТ 3785
показать весь комментарий
13.08.2020 09:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В марте 2014 года в числе прочих деятелей культуры России, подписал письмо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Путину в поддержку позиции президента по Украине и Крымуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .
показать весь комментарий
13.08.2020 09:17 Ответить
Стоит отметить, что Владимир Спиваков активно поддерживал политику президента РФ Владимира Путина и оккупацию Крыма. Музыкант подписался под письмом известных деятелей культуры "в поддержку позиции президента России Владимира Путина по украинскому вопросу". Источник: https://censor.net.ua/n3213484
----------
А тепер Співаков відстоює право на демонстрації. Все зрозуміло?
показать весь комментарий
13.08.2020 09:17 Ответить
ти що, проти Порошенка пішов???
вчора ж наш Батько заявив, що Лукашенко нахрін і дострокові вибори в Білорусі!!!
показать весь комментарий
13.08.2020 09:26 Ответить
Ты увидел буквы но не понял смысл.
показать весь комментарий
13.08.2020 09:35 Ответить
Вовремя ПРЕдать - это ПРЕДвидеть! На ходу переобувается вся мокшанская богема.
показать весь комментарий
13.08.2020 12:05 Ответить
но от руцких побрякушек и титулов он то не отказался.
показать весь комментарий
13.08.2020 09:19 Ответить
Бєларусь при Лукашенко стояла навколішках перед росією, але Путіну потрібна Бєларусь, яка лежить обличчям униз.
показать весь комментарий
13.08.2020 09:20 Ответить
Вава теж стоїть навколішках десь посередині.
показать весь комментарий
13.08.2020 09:23 Ответить
Звичайно, але так гарно стояти навколішках у нього не виходить, бо хоче дивитися в очі путіну.
показать весь комментарий
13.08.2020 09:25 Ответить
Так он скоро откажется от своих слов о Крыме.
Народ подленький, быстро переобуваются
показать весь комментарий
13.08.2020 09:21 Ответить
Не відмовиться, бо Співаков повторює путінські мантри.
показать весь комментарий
13.08.2020 09:22 Ответить
Проститутка выбирает клиента с баблом побольше , вот и вся ,, духовность ,, .
показать весь комментарий
13.08.2020 09:21 Ответить
Вся ця шушара ********* верещить кримнаш.
показать весь комментарий
13.08.2020 09:21 Ответить
Вот вот и зачем нам сводки этой шушеры? Кто на кого обиделся, кто кому отсосал. Нам эти хроники ни к чему...
показать весь комментарий
13.08.2020 09:32 Ответить
Спиваков чует что Лука не в фаворе у ***** вот и колотит понты
показать весь комментарий
13.08.2020 09:22 Ответить
Еще раз констатируем удивительный феномен, путинисты сочувствуют белорусам, но ненавидят наш Майдан....
показать весь комментарий
13.08.2020 09:24 Ответить
так этот махатель палочкой давал концерты в Пальмире для убийц мирного населения Сирии
показать весь комментарий
13.08.2020 09:27 Ответить
Чьто ви панімаєтє в музикє?Ето же братская помощь.
показать весь комментарий
13.08.2020 09:43 Ответить
Так то ж брацкие народы, а мы биндеровьци
показать весь комментарий
13.08.2020 09:27 Ответить
Лучше позже, чем никогда.
показать весь комментарий
13.08.2020 09:24 Ответить
...я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. © Співаков
А від ордена, врученого ******, Співаков не відмовився. І носити його, незважаючи на правління нелегітимного ботоксного обнулянта, йому аж ніяк не соромно...

Российский дирижер Спиваков, поддерживающий оккупацию Крыма, отказался от ордена, который ему вручил Лукашенко - Цензор.НЕТ 3785
показать весь комментарий
13.08.2020 09:25 Ответить
************** іноді кортить продемонструвати свою "святість". Якої в них ніколи не було.


Российский дирижер Спиваков, поддерживающий оккупацию Крыма, отказался от ордена, который ему вручил Лукашенко - Цензор.НЕТ 931
показать весь комментарий
13.08.2020 09:29 Ответить
ну, за кримнаш, значиться, стидно нє било...
показать весь комментарий
13.08.2020 11:44 Ответить
русское дно
показать весь комментарий
13.08.2020 09:26 Ответить
если РФ оккупирует Беларусь, то этот ***** Спиваков снова напишет письмо путину с лучами поддержки..
Спиваков это типичный "НЕ такой" руський.. - демократ с Московии..
показать весь комментарий
13.08.2020 09:26 Ответить
може це натяк фуйлу - порятуйте Біларусь, введіть війська.
показать весь комментарий
13.08.2020 09:29 Ответить
Владимир Спиваков родился в 1944 году в еврейской семье в Уфе, где его родители находились в эвакуации в годы войны[2][3][4].
показать весь комментарий
13.08.2020 09:30 Ответить
https://censor.net/user/133794 - не удивлен
самые талантливые защитники Совка, изыка и руських не только в РФ, но и у нас в Украине..
всякие Бужанские и те кто с ним...
показать весь комментарий
13.08.2020 09:39 Ответить
З https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вікіпедії :
Спивакова долго ущемляли в качестве еврея. Красивая фамилия не спасала его от антисемитизма. Ему не давали звания. С трудом выпускали на гастроли. Доставляли ему всяческие неприятности.
Наконец, Спиваков добился гастрольной поездки в Америку. Прилетел в Нью-Йорк. Приехал в Карнеги-Холл.
У входа стояли ребята из Лиги защиты евреев. Над их головами висел транспарант:
"Агент КГБ - убирайся вон!"
показать весь комментарий
13.08.2020 09:56 Ответить
дєрьмократ...
показать весь комментарий
13.08.2020 09:48 Ответить
Згадай, гнидо, що твоє фуйло в Чечні творило.
Гуманізм, да ?
показать весь комментарий
13.08.2020 09:28 Ответить
Галимый дирижер с двойными стандартами!!!
показать весь комментарий
13.08.2020 09:29 Ответить
Отдельные случаи жестокости силовиков Беларуси это признак их непрофессионализма. И совковая школа. Вряд ли Лукашенко лично отдавал такой приказ. Но за 1 день от этого не избавиться. Нужны тренинги, обучения, разьяснения, ну и контроль. И желательно под присмотром инструкторов из ЕС. Омон учили, как вести себя с очень опасными преступниками, которые сопротивляются. А нужны нацгвардия, которые задерживают безопасных граждан, которые только подозреваются в мелких преступлениях. Надеюсь Лукашенко сделант реформу в милиции.
показать весь комментарий
13.08.2020 09:30 Ответить
Будем надеяться, что свои соображения о реформах Лукашенко будет излагать в мемуарах, сидя в Ростове. А лучше за решеткой на родине
показать весь комментарий
13.08.2020 09:32 Ответить
Лука не буде тікати на росію. Втече в інше місце.
показать весь комментарий
13.08.2020 09:46 Ответить
После всего что было ему придется крепко прятаться
показать весь комментарий
13.08.2020 14:29 Ответить
Конечно сделает. Ему ведь не головорезы нужны, которые дубьем машут, а приличные люди. Как раз к следующим выборам. Чтоб граждан охраняли а не режим. Я тоже думаю там все наладится. Бацька не виноват. То все эксцессы на местах..ну на крайняк происки госдепа. Я думаю он их всех накажет и отругает...потом...
показать весь комментарий
13.08.2020 09:52 Ответить
Это не значит, что старый ватный маразматик стал поддерживать народ Беларуси. Просто марионетке дали очередную команду сверху.
показать весь комментарий
13.08.2020 09:31 Ответить
Напустили тумана, это зрада или наоборот.
показать весь комментарий
13.08.2020 09:34 Ответить
все относительно в єтом мире
показать весь комментарий
13.08.2020 09:41 Ответить
Давайте разберемся Орден вручал Лукашенко, но не от себя , а от Белоруссии и белорусского народа. Отказ от ордена - зто плевок в Лукашенка или в народ Белоруссии и страны как таковой??
показать весь комментарий
13.08.2020 09:34 Ответить
я думаю, что всем абсолютно пох на какой-то орден никому неизвестного дирижера
показать весь комментарий
13.08.2020 09:40 Ответить
На счет ордена не буду спорить, а вот дирижер известный мозгожопый ************.
показать весь комментарий
13.08.2020 09:42 Ответить
может біть и известній, в музикальніх кругах
показать весь комментарий
13.08.2020 09:46 Ответить
російські окупанти розповідають про демократію, гуманізм та людську гідність
показать весь комментарий
13.08.2020 09:42 Ответить
Во как.....Поставил в тупик "патриотов")
показать весь комментарий
13.08.2020 09:42 Ответить
Шлюхи иногда могут отказываться обслуживать клиента,если это дорогая и элитная шлюха.
показать весь комментарий
13.08.2020 09:44 Ответить
Зачем писать об этом куске говна, о том что он думает?
показать весь комментарий
13.08.2020 09:48 Ответить
100-летняя селекция дегенератов в паРаше дала свои плоды и сегодня она порождает редчайших уродов, Спиваков - пример оного. Полное неумение мыслить самостоятельно без телевизора, в результате чего получен двуликий анус - музыкальный виртуоз, существо
заслуженное в своей стране, но ничтожное по своей сути.
Російський диригент Співаков, що підтримує окупацію Криму, відмовився від ордена, який йому вручив Лукашенко - Цензор.НЕТ 726
показать весь комментарий
13.08.2020 09:56 Ответить
В этом все московиты: "Мы за мир, но московия - центр вселенной". Пусть засунет свою принципиальность в одно место.
показать весь комментарий
13.08.2020 10:05 Ответить
а я понимаю "плачущие утешатся" так:
- угнетать не грех
показать весь комментарий
13.08.2020 10:15 Ответить
Т.е. в Беларуси "условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией", а расеюшка - оплот гуманизьма и демократии.
Что в голове у этих шлюх? Он сам не понимает что выставляет себя на посмешище?
показать весь комментарий
13.08.2020 10:28 Ответить
Ось цікавий пост на цю ж тему від іншого єврея з Мордора - Віктора Шендеровича:

https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/100001762579664?hc_ref=ART6ed7vSR2GoZN8U5sQEDg9DrQi_f9gnJVFAX_VijhbPLA7t0--fxF2go7mEf8Yx_A&fref=nf Виктор Шендерович, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3326169780785075&id=100001762579664 15 годин тому


У меня две новости для поклонников Владимира Спивакова - хорошая и плохая.
Хорошая заключается в том, что Владимир Теодорович отказался от белорусского ордена, полученного из рук Лукашенко. Стыдно, говорит, носить. Мракобесие, говорит, тирания, насилие и примеры крайней жестокости. Понимает, стало быть, Владимир Теодорович, что есть важные вещи и за пределами нотного стана. Это хорошо.
Плохая же новость заключается в том, что Владимиру Теодоровичу еще совершенно не западло носить на себе ордена, полученные от Путина, рядом с которым белорусский тиран - явление типовое и мелкое. Стаж узурпации власти только побольше, а так - упырь региональный обыкновенный, не о чем говорить. Кровь на Лукашенко, разумеется, есть (и еще, кажется, будет), но пока обошлось без международных интервенций и бомбометаний по мирному населению, включая собственное.
А Путин - полноценный международный преступник с таким послужным списком, что батьке-таракану еще убивать и убивать.
Владимир Теодорович - человек тонкий. Он хорошо чувствует вибрации не только в струнной группе. И что-то велело ему сегодня отказаться от белорусского ордена. И это, повторяю, очень хорошо. Как симптоматика, главным образом.
А жить в России велено долго. Так что будем ждать новых душевных вибраций от тонких людей.
показать весь комментарий
13.08.2020 10:30 Ответить
Хитрозроблений маланець виришив включити задню швидкiсть.
показать весь комментарий
13.08.2020 10:33 Ответить
Так это был именной орден лукашенка, или всё же государства Беларусь? Это чмо решило пукнуть в сторону Белоруси но решительно не замечает происходящее в России.
показать весь комментарий
13.08.2020 10:35 Ответить
Все оно замечает! И чем отчетливей замечает, тем громче бздит!
показать весь комментарий
13.08.2020 12:10 Ответить
Легко осуждать и поносить чужого диктатора, когда своего не можешь ( или не хочешь или боишься)., тем более что видимо это разрешено с верху. Ведь между Минском и Москвой в смысле отсутствия демократии, подавления инакомыслия, фальсификации выборов, подмены конституции совершенно нет ни какой разницы, кроме того что РФ еще и агрессор, оккупант для Грузии, Украины, Молдовы., Сирии...
показать весь комментарий
13.08.2020 12:17 Ответить
чтобы выгоды добиться они готовы даже крестится
показать весь комментарий
13.08.2020 13:14 Ответить
 
 