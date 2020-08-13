Российский дирижер Спиваков, поддерживающий оккупацию Крыма, отказался от ордена, который ему вручил Лукашенко

Российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от врученного ему Лукашенко ордена Франциска Скорины. Он получил его в 2014 году за за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

"Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией. Сегодня на вашем "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране", - подчеркнул Спиваков.

Музыкант отметил, что сегодня его сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты.

"Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша "черная" сила - это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что "плачущие утешатся"? Так и будет!"- отметил Спиваков.

Стоит отметить, что Владимир Спиваков активно поддерживал политику президента РФ Владимира Путина и оккупацию Крыма. Музыкант подписался под письмом известных деятелей культуры "в поддержку позиции президента России Владимира Путина по украинскому вопросу".

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