За сутки в Украине COVID-19 выявили у 88 детей и 92 медработников, - Степанов

За минувшие сутки с COVID-19 были госпитализированы 315 человек. Это антирекорд для Украины с начала пандемии.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 1 592 человека, из них 88 детей и 92 медработника. Были госпитализированы 315 человек. Такого количества госпитализированных за сутки в нашей стране еще не было. Зафиксированы 22 летальных случая. Выздоровели 530 пациентов. Всего за все время пандемии заболели 86 140 человек, из них 5 983 ребенка и 9 492 медработника. За минувшие сутки всего были сделаны 36 632 тестов, из них 18 984 методом ПЦР и 17 648 методом ИФА", - рассказал Степанов.

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