Пятые сутки протестов в Беларуси: в Минске с самого утра девушки выстраиваются в цепи солидарности. ФОТО

Утром 13 августа в столице Беларуси продолжается мирный протест несогласных с результатами выборов президента РБ. С раннего утра четверга в Минске девушки выстраиваются в цепи солидарности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское издание TUT.by в Telegram.

Девушки с цветами стоят у метро на Каменной горке, на проспекте Дзержинского, и в центре — на проспекте Независимости — у кинотеатра "Октябрь".

Отметим, что на четвертые сутки протестные акции несогласных с результатами выборов президента Беларуси стали более спокойными и малочисленными. Демонстранты немного изменили тактику и форму протестов, а милиция и военные словно бы менее активно (особенно по сравнению с противостояниями 9 и 10 августа) на это реагировали.

Еще утром 12 августа в самом популярном белорусском оппозиционном Telegram-канале "Nexta Live" был распространен призыв к блокировке дорог по всей стране — чтобы мешать продвижению военной спецтехники. Однако более заразительным оказался пример минских женщин, выстроившихся в живую цепь в Минске. Таким образом, они выразили солидарность с протестующими, пострадавшими от омоновцев. Вскоре такие же "цепи солидарности" появились по всему Минску, а также в Гродно, Барановичах, Жлобине, Слуцке, Дзержинске, Солигорске, Пинске, Марьиной Горке, Столбцах, Фаниполе, Ивацевичах, Осиповичах и других городах. Женщины с детьми и цветами в руках выстраивались вдоль магистралей или двигались шествиями по улицам.

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Также в ночь с 12 на 13 августа, протестные акции в Минске завершились без жесткого противостояния с силовиками. Белорусские СМИ и очевидцы сообщали о локальном противостоянии силовиков и протестующих, которые не перерастали в ожесточенные стычки. Этой ночью силовики, в основном, ограничивались присутствием в местах скопления протестующих.

Участники акций концентрировались около станций метро, скандировали ставшие уже привычными лозунги "Уходи" и "Верым, можам, пераможам!".

По данным СМИ, в микрорайоне Каменная Горка в Минске силовики применили слезоточивый газ, ранее там были сооружены баррикады из лавок и клумб и перекрыто несколько полос на проезжей части на выезд из города. Очевидцы также сообщали, что возле ТЦ "Магнит" на Петровщине людей разгоняли резиновыми пулями.

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В среду многие жители Минска поддерживали демонстрантов с балконов своих квартир. В Грушевке это едва не привело к реальной опасности. Там омоновцы заехали во двор жилого дома, преследуя одного из протестующих, и выстрелили в сторону балконов. Когда в городе совсем стемнело, в спальных районах жители массово скандировали лозунги против действующего президента Александра Лукашенко.

В основном на улицах Минска собирались группы по несколько сот человек, которые рассеивались по мере приближения силовиков. Также участники акций на непродолжительное время перекрывали дорожное движение. После приближения ОМОНа они разбегались.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

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Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.



