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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Пятые сутки протестов в Беларуси: в Минске с самого утра девушки выстраиваются в цепи солидарности. ФОТО

Утром 13 августа в столице Беларуси продолжается мирный протест несогласных с результатами выборов президента РБ. С раннего утра четверга в Минске девушки выстраиваются в цепи солидарности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское издание TUT.by в Telegram.

Девушки с цветами стоят у метро на Каменной горке, на проспекте Дзержинского, и в центре — на проспекте Независимости — у кинотеатра "Октябрь".

Пятые сутки протестов в Беларуси: в Минске с самого утра девушки выстраиваются в цепи солидарности 01

Отметим, что на четвертые сутки протестные акции несогласных с результатами выборов президента Беларуси стали более спокойными и малочисленными. Демонстранты немного изменили тактику и форму протестов, а милиция и военные словно бы менее активно (особенно по сравнению с противостояниями 9 и 10 августа) на это реагировали.

Еще утром 12 августа в самом популярном белорусском оппозиционном Telegram-канале "Nexta Live" был распространен призыв к блокировке дорог по всей стране — чтобы мешать продвижению военной спецтехники. Однако более заразительным оказался пример минских женщин, выстроившихся в живую цепь в Минске. Таким образом, они выразили солидарность с протестующими, пострадавшими от омоновцев. Вскоре такие же "цепи солидарности" появились по всему Минску, а также в Гродно, Барановичах, Жлобине, Слуцке, Дзержинске, Солигорске, Пинске, Марьиной Горке, Столбцах, Фаниполе, Ивацевичах, Осиповичах и других городах. Женщины с детьми и цветами в руках выстраивались вдоль магистралей или двигались шествиями по улицам.

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Также в ночь с 12 на 13 августа, протестные акции в Минске завершились без жесткого противостояния с силовиками. Белорусские СМИ и очевидцы сообщали о локальном противостоянии силовиков и протестующих, которые не перерастали в ожесточенные стычки. Этой ночью силовики, в основном, ограничивались присутствием в местах скопления протестующих.

Участники акций концентрировались около станций метро, скандировали ставшие уже привычными лозунги "Уходи" и "Верым, можам, пераможам!".

По данным СМИ, в микрорайоне Каменная Горка в Минске силовики применили слезоточивый газ, ранее там были сооружены баррикады из лавок и клумб и перекрыто несколько полос на проезжей части на выезд из города. Очевидцы также сообщали, что возле ТЦ "Магнит" на Петровщине людей разгоняли резиновыми пулями.

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В среду многие жители Минска поддерживали демонстрантов с балконов своих квартир. В Грушевке это едва не привело к реальной опасности. Там омоновцы заехали во двор жилого дома, преследуя одного из протестующих, и выстрелили в сторону балконов. Когда в городе совсем стемнело, в спальных районах жители массово скандировали лозунги против действующего президента Александра Лукашенко.

В основном на улицах Минска собирались группы по несколько сот человек, которые рассеивались по мере приближения силовиков. Также участники акций на непродолжительное время перекрывали дорожное движение. После приближения ОМОНа они разбегались.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

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Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.


Пятые сутки протестов в Беларуси: в Минске с самого утра девушки выстраиваются в цепи солидарности 02

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+10
Кому нужны ваши цепи,какой от них толк.Да это не Украина.Вас убивают а вы с цветами к убийцам,вы к ихним семьям сходите,ведь семьи живут среди вас,пусть ментяра убивающий вас думает что в это время с его семьей происходит пока он вас убивает,вы что до сих пор не поняли с каким зверем вы сцепились?наивные-безнаказанность порождает преступления,пока не ответите власти всеми методами вас загонят в рабство-хотя вы и так рабы
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13.08.2020 09:34 Ответить
+9
Сегодня в новостях прямую речь одной из таких давали. "Я не полностью против этой власти, я против насилия". Нельзя меж двух стульев сидеть, ребята... А вообще, я всеми фибрами поддержу беларусов, если среди требований будет настоящая независимость, а не эта прокремлевская гибридность. И да, не припомню среди беларусов такой поддержки Украины, как у нас сейчас, когда Крым русня стырила, да и по сей день, когда русня убивает наших ребят на донбассе.
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13.08.2020 09:39 Ответить
+7
А смысл? и ещё цветы подарите им или они думают что Лука слезу пустит растрогается и отпустит,не слышали вы для него овцы,диктатора убрать можно только массой людей не нескольками тысяч а сотни тысяч Минска 2 млн населения только, чего вы после показательного унижения и избияния и 6 000 задержанных,а вы ещё в большинстве по домам?хуже будет дальше,тот кто думал я не в политике меня не коснется наверняка получил свою порцию дубинкой сидя просто на лавочке в спальных районах когда омон по безпределу дубасил всех,или кому то омон разбил машину просто так, он также говорил меня не коснется я в не политике,теперь почувствовали что эта репресивная машина коснется каждого или родственников,друзей знакомых,единственный путь выходить всем городом блокировать центр чтоб спецтехника не проехала поставить ультиматум перевыборы с международными наблюдателями забастовка всеобщая а не хлопать в ладоши только тогда будет реакция ес и сша когда увидят что весь народ хочет и вышел а не несколько тысяч
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13.08.2020 09:49 Ответить
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та шож такое! уже и всех организаторов по гостиницам переловили...
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13.08.2020 09:27 Ответить
На початку Майдану ...наші теж носили *беркутам *квіти та пиріжки .
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13.08.2020 09:30 Ответить
Чмо, комуняцьке, носили солдатикам срочникам.
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13.08.2020 09:31 Ответить
Малорос ? ..Памперси їм носили .
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13.08.2020 09:38 Ответить
Ану звіздани, про «москалів і кукурузу».
Шото давно не ротував.
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13.08.2020 09:42 Ответить
Воно ЗЕнаклейку тільки нещодавно здерло.
Проте, що ЗЕнедоумок у владі відновлює тих хто переслідував майданівців ні пари з вуст, картинки вже скінчились 😎
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13.08.2020 10:21 Ответить
Зє влада не одобряє.
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13.08.2020 09:30 Ответить
вчера в цепях были девушки-пенсионерки....смогут ли сегодня?
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13.08.2020 10:56 Ответить
Что там шмаркля, поедет а гости лукашу?
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13.08.2020 09:33 Ответить
в рвении ********* стать "шестым" презиком беларуси, есть символизм. мона сказать он подтверждает давно известную сущность "шестёрок", раскрывает их внутреннее содержание, тщательно скрываемое за стремлением выглядеть миротворцами. если всё будет развиваться по смыслу, термин "шестой президент" станет имям нарицательным.
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13.08.2020 09:33 Ответить
Кому нужны ваши цепи,какой от них толк.Да это не Украина.Вас убивают а вы с цветами к убийцам,вы к ихним семьям сходите,ведь семьи живут среди вас,пусть ментяра убивающий вас думает что в это время с его семьей происходит пока он вас убивает,вы что до сих пор не поняли с каким зверем вы сцепились?наивные-безнаказанность порождает преступления,пока не ответите власти всеми методами вас загонят в рабство-хотя вы и так рабы
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13.08.2020 09:34 Ответить
Те смерти в основном - несчастные случаи. Это не то, что по приказу снайперы сознательно убили Небесную сотню. Не сравнить.
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13.08.2020 09:41 Ответить
впятерем когда лупасят дубинатором это несчастный случай?
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13.08.2020 09:54 Ответить
С языка сорвали.Это зверье-только сила остановит,берегите девочки себя.
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13.08.2020 10:21 Ответить
Сегодня в новостях прямую речь одной из таких давали. "Я не полностью против этой власти, я против насилия". Нельзя меж двух стульев сидеть, ребята... А вообще, я всеми фибрами поддержу беларусов, если среди требований будет настоящая независимость, а не эта прокремлевская гибридность. И да, не припомню среди беларусов такой поддержки Украины, как у нас сейчас, когда Крым русня стырила, да и по сей день, когда русня убивает наших ребят на донбассе.
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13.08.2020 09:39 Ответить
Ну, на самом деле слишком жестко задержания провели. Это наверно от недостатка профессионализма. Эмоции захлестнули.
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13.08.2020 09:49 Ответить
"жёстко задержали"... А у нас "жёстко" убили три тысячи на фронте. Сильно за нас переживают?.. Не понимаю такого сочувственного ажиотажа
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13.08.2020 09:54 Ответить
Слабовато. Для захвата кгб, милиции и армии маловато. Нет критической массы. Путин недоволен.
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13.08.2020 09:39 Ответить
Слабенько. Для захвата КДБ, мiлiцiї та армiї малувато. Нема критичної маси. ***** задоволений.
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13.08.2020 09:45 Ответить
Ну, українська мова є моя друга мова. Читаю,слухаю,даже помилки могу виправляти, але погано говорю та пишу. Не хочу паплюжити мову.
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13.08.2020 09:52 Ответить
Не будете практикувати (говорити й писати), то й навчитеся. "Не хочу паплюжити" - тупа відмовка ))
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13.08.2020 10:29 Ответить
Долгоиграющий процесс.
Изначально было понятно, что быстро Лукашенко не снести. Жаль, что в роли главного оппонента диктатору оказалась простая женщина с мужем-заложником. Которая, не без основательно испугалась и фактически самоустранилась из процесса, оставив протест без лидера.
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13.08.2020 09:47 Ответить
А смысл? и ещё цветы подарите им или они думают что Лука слезу пустит растрогается и отпустит,не слышали вы для него овцы,диктатора убрать можно только массой людей не нескольками тысяч а сотни тысяч Минска 2 млн населения только, чего вы после показательного унижения и избияния и 6 000 задержанных,а вы ещё в большинстве по домам?хуже будет дальше,тот кто думал я не в политике меня не коснется наверняка получил свою порцию дубинкой сидя просто на лавочке в спальных районах когда омон по безпределу дубасил всех,или кому то омон разбил машину просто так, он также говорил меня не коснется я в не политике,теперь почувствовали что эта репресивная машина коснется каждого или родственников,друзей знакомых,единственный путь выходить всем городом блокировать центр чтоб спецтехника не проехала поставить ультиматум перевыборы с международными наблюдателями забастовка всеобщая а не хлопать в ладоши только тогда будет реакция ес и сша когда увидят что весь народ хочет и вышел а не несколько тысяч
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13.08.2020 09:49 Ответить
Да кто такая эта Тихановская? Она даже в КВНах не участвовала. Неужели Вы думаете, что все Белорусы дураки? Кроме того у них в бюллетенях был пункт, против всех. Значит протестуют против тех, кто по их мнению, сделал неправильный выбор.
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13.08.2020 09:54 Ответить
Они против насилия,но не против совка, не против "братского народа"
Не понимают еще взаимосвязь,почему их так прессуют.
Не дозрели еще...Не осознают ,что там полно российского ОМОНА,отличающееся особой жестокостью.
Тут у них два варианта:Путин подавит протест (похоже Лука мало что контролирует) и получит более послушного Луку,обязанного ему по гроб жизни,и скомпрометированного как внутри так и снаружи.Или скинут Луку и поставят своего
В обоих случаях белорусы проиграют.
Им надо бороться не только против Луки,но и против Москвы
Но слишком задурманены мозги и слишком опутаны московскими сетями...
Жалко белорусов...Им трудней чем нам,избавиться от кацапского влияния.
Наивны они.И девушки с цветочками-тому подтверждение .
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13.08.2020 09:57 Ответить
Ну да.
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13.08.2020 10:21 Ответить
Что пуйло что лука - одна бяка,они понимают только язык силы,а мирные протесты будут потоплены в крови и насилии...С противником надо разговаривать только на понятном языке - всякие там акции типа девушек с цветами имели бы успех в Европе - но точно не странах типа Беларусь.Да и сами протесты мягко говоря неорганизованны,нет структуры,нет лидеров способных их возглавить, в конце концов не видно требований которые реально могли бы изменить государство в лучшую сторону,думаю скоро подоспеет "помощь" от "братского" государства и все закончится толком и не начавшись.На луку навесят западные санкции и он бросится в широко распростертые объятия скрепного пуйла. Печально...
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13.08.2020 10:50 Ответить
Вся фигня в том, что в протестах не участвуют зрелые мужики, в основном, если есть, это родственники задержанных молодых ребят. и вовсе не из трусости, нет реального революционного критического состояния состояния жизни, чтобы менять шило на мыло.
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13.08.2020 10:54 Ответить
респект!..
если за спинами женщин и детей не стоят "зелёные человечки", "только не спереди а сзади"(хйло)
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13.08.2020 14:06 Ответить
 
 