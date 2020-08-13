Дела Майдана: Суд разрешил спецрасследование в отношении командира роты "Беркута" и заочно арестовал экс-чиновника МВД

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора следователи Государственного бюро расследований будут осуществлять специальное досудебное расследование в отношении бывшего командира роты специального назначения полка "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве. Соответствующее ходатайство удовлетворил Печерский районный суд. Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Экс-беркутовец" подозревается в совершении 20 февраля 2014 на ул. Институтской в ​​г. Киеве по сговору с другими правоохранительными органами умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек, террористического акта и других преступлений (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, п. П. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 УК Украины).

Решение суда предоставляет возможность провести специальное досудебное расследование (in absentia) в отношении подозреваемого, который скрывается от органов следствия, суда с целью уклонения от уголовной ответственности и который объявлен в международный розыск, а также обратиться в суд с обвинительным актом.

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Также Печерский райсуд. Киева заочно взял под стражу экс-директора Департамента материального обеспечения МВД Украины по делу о поставках из Российской Федерации специальных средств и их дальнейшем использовании во время событий 18-20 февраля 2014 года в центре Киева.

Избрание меры пресечения было инициировано прокурорами Офиса совместно со следователями Государственного бюро расследований.

Экс-чиновник МВД подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах, превышении служебных полномочий и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ст. 340 УК Украины).

По данным следствия, директор департамента материального обеспечения причастен к поставкам из России в январе 2014 года спецсредств при отсутствии запросов, предусмотренных Соглашением о сотрудничестве между министерствами обеих государств и растрате денежных средств по их таможенному оформлению, чем нанесен ущерб интересам МВД Украины.

Решение суда о взятии экс-чиновника под стражу дает право стороне обвинения начать в отношении него процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

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