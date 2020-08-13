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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Дела Майдана: Суд разрешил спецрасследование в отношении командира роты "Беркута" и заочно арестовал экс-чиновника МВД

Дела Майдана: Суд разрешил спецрасследование в отношении командира роты

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора следователи Государственного бюро расследований будут осуществлять специальное досудебное расследование в отношении бывшего командира роты специального назначения полка "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве. Соответствующее ходатайство удовлетворил Печерский районный суд. Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Экс-беркутовец" подозревается в совершении 20 февраля 2014 на ул. Институтской в ​​г. Киеве по сговору с другими правоохранительными органами умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек, террористического акта и других преступлений (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, п. П. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 УК Украины).

Решение суда предоставляет возможность провести специальное досудебное расследование (in absentia) в отношении подозреваемого, который скрывается от органов следствия, суда с целью уклонения от уголовной ответственности и который объявлен в международный розыск, а также обратиться в суд с обвинительным актом.

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Также Печерский райсуд. Киева заочно взял под стражу экс-директора Департамента материального обеспечения МВД Украины по делу о поставках из Российской Федерации специальных средств и их дальнейшем использовании во время событий 18-20 февраля 2014 года в центре Киева.

Избрание меры пресечения было инициировано прокурорами Офиса совместно со следователями Государственного бюро расследований.

Экс-чиновник МВД подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах, превышении служебных полномочий и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ст. 340 УК Украины).

По данным следствия, директор департамента материального обеспечения причастен к поставкам из России в январе 2014 года спецсредств при отсутствии запросов, предусмотренных Соглашением о сотрудничестве между министерствами обеих государств и растрате денежных средств по их таможенному оформлению, чем нанесен ущерб интересам МВД Украины.

Решение суда о взятии экс-чиновника под стражу дает право стороне обвинения начать в отношении него процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

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Автор: 

Беркут (8690) МВД (9331) правоохранительные органы (2971) Офис Генпрокурора (2516)


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Топ комментарии
+4
Речь идет о РАССЛЕДОВАНИИ в отношении бывшего командира роты специального назначения полка "Беркут", которого при Пете отпустили, а тот свалил за поребрик.

А КТО виноват в том, что расстрел майдана за все это время не расследован? Наверное *****, вот паршивец, постоянно мешает
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13.08.2020 09:58 Ответить
+3
1. Кто такой Потрох ? 2. Какое он имеет отношение к тематике статьи? 3. Кто виноват в событиях на майдане в 2014году?
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13.08.2020 09:53 Ответить
+3
Пустая показуха. А по факту, зеро отпустил беркутовцев, которых начали судить еще до него.
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13.08.2020 10:23 Ответить
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Потрох уже не может надёжно крышевать путинскую агентуру.
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13.08.2020 09:47 Ответить
1. Кто такой Потрох ? 2. Какое он имеет отношение к тематике статьи? 3. Кто виноват в событиях на майдане в 2014году?
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13.08.2020 09:53 Ответить
Речь идет о РАССЛЕДОВАНИИ в отношении бывшего командира роты специального назначения полка "Беркут", которого при Пете отпустили, а тот свалил за поребрик.

А КТО виноват в том, что расстрел майдана за все это время не расследован? Наверное *****, вот паршивец, постоянно мешает
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13.08.2020 09:58 Ответить
Да, спустя 6,5 лет ....
Кстати, а при Пете такого не было!
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13.08.2020 09:49 Ответить
Пустая показуха. А по факту, зеро отпустил беркутовцев, которых начали судить еще до него.
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13.08.2020 10:23 Ответить
Показуху устроил порошенко осудив козлов отпущения,а все главные преступники и их коммандиры были отпущенны в россию.Порошенко в лице своего кума и по совместительству ген.прокурора продавал дела и уничтожал улики.
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13.08.2020 10:35 Ответить
Главные преступники сбежали еще до Порошенко. А вот зеро действительно отпустил исполнителей (не козлов отпущения).
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13.08.2020 14:08 Ответить
Сколько хейтеров Порошенко набежало, приятное зрелище от пылающих тухесов ботов, закинули вам нелохи денег?Или вы думаете прокатит имитация/ инсценировка "работы" самой независимой гепрокуратуры?
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13.08.2020 10:55 Ответить
6,5 лет прошло... Думаю вот...Не рановато ли...? Он еще и очередной дом - не достроил, и сына - депутата не взрастил, дайте хоть деревьев ему насажать, на которых через год-два нас вешать придется!!!
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13.08.2020 12:28 Ответить
 
 