Посла Беларуси вызвали в МИД Чехии из-за слов Лукашенко о причастности Праги к управлению протестами

Посол Беларуси вызван в министерство иностранных дел страны для разъяснения слов белорусского президента Александра Лукашенко о причастности Чехии к организации протестов

Об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек в эфире Ceska Televize, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Министр призвал Лукашенко предоставить доказательства того, что Чехия причастна к организации антиправительственных протестов, если он настроен серьезно.

"Эти заявления абсолютно неуместны. Чешское правительство не участвовало в организации демонстраций. Мы уже давно пытаемся поддержать гражданское общество, народ Беларуси имеет право высказываться об общественных делах. Свобода слова и собраний должна быть стандартом в Европе", - сказал глава чешской дипломатии.

По словам Петршичека, представители министерства не согласны с тем, что происходит в Беларуси, но также и с ходом избирательной кампании, арестом оппозиционных кандидатов и недопущением въезда в страну международных наблюдателей.

"Это явное свидетельство того, что выборы не были свободными и не соответствовали стандартам демократических выборов", - сказал министр иностранных дел.

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Напомним, Лукашенко ранее заявил, что протестами в Беларуси управляли из нескольких европейских стран, в том числе из Польши и Чехии.

"Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - сказал Лукашенко.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в свою очередь заявил, что протесты в Беларуси не являются результатом воздействия других стран.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

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Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.