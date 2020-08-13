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Новости Революция в Беларуси
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Посла Беларуси вызвали в МИД Чехии из-за слов Лукашенко о причастности Праги к управлению протестами

Посла Беларуси вызвали в МИД Чехии из-за слов Лукашенко о причастности Праги к управлению протестами

Посол Беларуси вызван в министерство иностранных дел страны для разъяснения слов белорусского президента Александра Лукашенко о причастности Чехии к организации протестов

Об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек в эфире Ceska Televize,  передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Министр призвал Лукашенко предоставить доказательства того, что Чехия причастна к организации антиправительственных протестов, если он настроен серьезно.

"Эти заявления абсолютно неуместны. Чешское правительство не участвовало в организации демонстраций. Мы уже давно пытаемся поддержать гражданское общество, народ Беларуси имеет право высказываться об общественных делах. Свобода слова и собраний должна быть стандартом в Европе", - сказал глава чешской дипломатии.

По словам Петршичека, представители министерства не согласны с тем, что происходит в Беларуси, но также и с ходом избирательной кампании, арестом оппозиционных кандидатов и недопущением въезда в страну международных наблюдателей.

"Это явное свидетельство того, что выборы не были свободными и не соответствовали стандартам демократических выборов", - сказал министр иностранных дел.

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Напомним, Лукашенко ранее заявил, что протестами в Беларуси управляли из нескольких европейских стран, в том числе из Польши и Чехии.

"Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - сказал Лукашенко.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в свою очередь заявил, что протесты в Беларуси не являются результатом воздействия других стран.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

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Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) Чехия (1745) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+10
Хіба зелена пліснява на щось конкретне здатна?? Він зараз в ах..є, ділема--визнавати неможно(бо Європа та США не визнают) і невизнавати неможно(Ху)(ло не пробачит ), ну і куди бідному селянину податись ???)))
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13.08.2020 09:54 Ответить
+10
лука конченая мразь и его место минимум в дурдоме до конца жизни , максимум вздернуть на рее, что бы другим говноправителям было не повадно.
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13.08.2020 09:58 Ответить
+7
Что там шмаркля, вызовет посла?
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13.08.2020 09:48 Ответить
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Что там шмаркля, вызовет посла?
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13.08.2020 09:48 Ответить
Хіба зелена пліснява на щось конкретне здатна?? Він зараз в ах..є, ділема--визнавати неможно(бо Європа та США не визнают) і невизнавати неможно(Ху)(ло не пробачит ), ну і куди бідному селянину податись ???)))
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13.08.2020 09:54 Ответить
Праздновать День слона... сегодня празднуется международный день слона. Вот, можно отпраздновать и видосик запилить. Это отвлечет. А под шумок поздравить.
Интересно, празднуется ли международный день еврея? Ашо? Тю...
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13.08.2020 09:57 Ответить
Цілком слушна пропозиція , саме в стилі клована,замутити щось таке ,феєричне !!))
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13.08.2020 10:07 Ответить
Международный день Еврея - НЕ празднуется, ибо и без того, празднуется Евреем Каждый День! Вот, хоть у Бородатого Бабушка спросите!
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13.08.2020 12:31 Ответить
татышо... в знак протеста против официальных белорусских инсинуаций он предпочтет встретиться с победителями зно... оно ж безопаснее прогендосить о паттерне успеха... "... вот, я был клоуном, а теперь лохи мне поверили"
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13.08.2020 09:55 Ответить
для диктаторов кругом враги и только кацапы это братья ..
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13.08.2020 09:51 Ответить
Ворожа облога ,це споконвічна Кремлівська мантра, параноїдальна маячня !!!))
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13.08.2020 09:57 Ответить
Видно было что у Лукашенко появлялся страх даже при одной мысли что он может потерять власть.
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13.08.2020 09:51 Ответить
Так сколько народа за 26 лет, в болотах притоплено...
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13.08.2020 10:03 Ответить
Ну вот чехи уже испугались и начали оправдываться.
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13.08.2020 09:52 Ответить
Можно узнать , чего испугались?
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13.08.2020 09:56 Ответить
Слишком батька строгий.
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13.08.2020 09:59 Ответить
Как нагнется, как соснет...
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13.08.2020 10:04 Ответить
Власкутымля!
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13.08.2020 10:06 Ответить
Ти що, читати не вмієшь, чи не здатен зрозуміти прочитане??))
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13.08.2020 10:00 Ответить
Читать надо между строк.
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13.08.2020 10:06 Ответить
Якщо здатен ,то так і роби!! А чехам сцяти нічого!!))
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13.08.2020 10:09 Ответить
Посла Беларуси вызвали в МИД Чехии из-за слов Лукашенко о причастности Праги к управлению протестами - Цензор.НЕТ 5689
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13.08.2020 09:56 Ответить
лука конченая мразь и его место минимум в дурдоме до конца жизни , максимум вздернуть на рее, что бы другим говноправителям было не повадно.
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13.08.2020 09:58 Ответить
А тебе оно к чему? Лично тебе он что сделал?
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13.08.2020 10:00 Ответить
Так и Гитлер как бы тоже мне в борщ не ссал...
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13.08.2020 10:03 Ответить
А хитлер тут при чём?
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13.08.2020 10:04 Ответить
Лично мне, тоже ничего не сделал...
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13.08.2020 10:10 Ответить
Конечно причастны, светошумовые гранаты кто поставлял ?
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13.08.2020 10:02 Ответить
Кто?
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13.08.2020 10:04 Ответить
https://www.currenttime.tv/a/granaty-mid-chekhii-protests/30776349.html
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13.08.2020 10:09 Ответить
шо мало в Чехії агентури ГРУ
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13.08.2020 10:32 Ответить
Деньги не пахнут

https://twitter.com/tZEinform/status/1293067811775029253?s=20 При разгоне демонстраций в Беларуси активно используются светошумовые гранаты производимые фирмой ARMY ARMS sro ( Чехия, Европейский союз).

Гамнистая нация. Они всю войну усиленно оружие для Вермахта ковали
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13.08.2020 10:55 Ответить
Это провокация, сетью чипированых кураторов управлял лично я из 6 палаты.
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13.08.2020 10:02 Ответить
Ну, не знаю кто как понял, а я понимаю так, что российские спецы звонили с чешских, польских, украинских телефонов и раскачивали обстановку. Любят они свою вину на других перекладывать. Ещё любят нанимать колаборантов в других странах. Пусть лучше чехи пробьют те телефончики и разберутся, кто звонил. Да помогут батьке разобраться, откуда ветер дует. Сотрудничать надо. А то завтра и у них такое может быть.
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13.08.2020 10:03 Ответить
У чехів було в 1968 р. , гадаю що чехи цього ніколи не забудут !!))
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13.08.2020 10:13 Ответить
Посла Беларуси вызвали в МИД Чехии из-за слов Лукашенко о причастности Праги к управлению протестами - Цензор.НЕТ 6949
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13.08.2020 10:07 Ответить
Чехи молодцы, за базар надо отвечать. Правда какой смысл спрашивать с шестёрки, если там в ответе за всё главный бульбонавт...
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13.08.2020 10:08 Ответить
А вот где ж теперь минские договоренности будем обсуждать? Зеленский в Минск вряд ли в ближайшее время поедет.
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13.08.2020 10:27 Ответить
Вот и славненько ! Минский договорняк давно не работает !
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13.08.2020 10:45 Ответить
Вот это чмо колхозное обещало лет 10 назад белорусам зарплату в 1000 долларов, слышал своими ушами.
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13.08.2020 11:03 Ответить
АбиШШат не значЫт жепиЦЦа
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13.08.2020 11:19 Ответить
тогда с пляжа на
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13.08.2020 11:22 Ответить
Ну... Нам один знакомый клоВан полтора года тому и не столько обещал... Многие (73%) до сих пор... Верят!
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13.08.2020 12:34 Ответить
бендеровцы от хабаровска до праги
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13.08.2020 16:45 Ответить
 
 