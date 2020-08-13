Госкомиссия ТЭБ и ЧС сегодня установит разные уровни эпидопасности в Украине, - Минздрав

Государственная Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг установит уровни эпидемиологической опасности по утвержденным в среду критериям.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня комиссия ТЭБ и ЧС установит разные уровни эпидопасности на территории Украины", - отметил министр.

"Львовская область пять дней подряд превышает порог коек, выделенных для пациентов с COVID-19. Вы видите, какая ситуация в Харьковской области. Мы должны очень быстро принять решения и соблюдать установленные правила", - добавил Степанов.

Напомним, ранее Кабмин обновил критерии определения уровня эпидопасности распространения коронавируса.

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