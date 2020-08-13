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Новости Коронавирус и карантин
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Госкомиссия ТЭБ и ЧС сегодня установит разные уровни эпидопасности в Украине, - Минздрав

Госкомиссия ТЭБ и ЧС сегодня установит разные уровни эпидопасности в Украине, - Минздрав

Государственная Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг установит уровни эпидемиологической опасности по утвержденным в среду критериям.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня комиссия ТЭБ и ЧС установит разные уровни эпидопасности на территории Украины", - отметил министр.

"Львовская область пять дней подряд превышает порог коек, выделенных для пациентов с COVID-19. Вы видите, какая ситуация в Харьковской области. Мы должны очень быстро принять решения и соблюдать установленные правила", - добавил Степанов.

Напомним, ранее Кабмин обновил критерии определения уровня эпидопасности распространения коронавируса.

Читайте: За сутки в Украине COVID-19 выявили у 88 детей и 92 медработников, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4905) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Третий раз за месяц власть меняет критерии . Страной руководят люди без совести, чести и ума.

Госкомиссия ТЭБ и ЧС сегодня установит разные уровни эпидопасности в Украине, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8728
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13.08.2020 10:01 Ответить
Видосики, брифинги, заседания... Куда деньги дели, которые ЕС дал на борьбу с ковидом, что там по планам "большой стройки"?
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13.08.2020 10:09 Ответить
Семь пятниц на неделе, достали уже, уроды!
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13.08.2020 14:25 Ответить
 
 