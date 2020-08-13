Визит Венедиктовой в Минск по делу задержанных боевиков был сорван белорусской стороной. Заявления Лукашенко не соответствуют действительности, - источник
Беларусь уклоняется от выдачи 9 граждан Украины - уголовных преступников из "частной военной компании "Вагнер", которые незаконно прибыли в Беларусь накануне президентских выборов и были задержаны правоохранительными органами.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Как известно, Беларусь задержала 34 бойца российской "частной военной компании "Вагнер", среди которых оказалось 9 граждан Украины, принимавших участие в преступлениях на территории Украины. Ходатайства об экстрадиции преступников белорусская сторона не принимает, мотивируя это занятостью в связи с внутренними событиями. По данным источников Цензор.Нет среди украинских дипломатов, сообщения президента Беларуси Александра Лукашенко 9 августа о то, что Генеральный прокурор Украины не прибыла в Минск для обсуждения вопроса экстрадиции преступников "Вагнера", объясняются срывом данного визита белорусской стороной", - рассказал журналист.
"Офис Генерального прокурора Украины несколько раз обращался за приглашением к своим белорусским коллегам по вопросам организации визита Генпрокурора Ирины Венедиктовой, однако никаких мер белорусы не предпринимают. Никакие совместные мероприятия без взаимодействия с руководством Генпрокуратуры Беларуси украинские правоохранители на территории соседей страны сами осуществлять не имеют полномочий", - отметил он.
"9 граждан Украины, задержанных в Беларуси, являются опасными преступниками, которые принимали участие в убийствах и других тяжких преступлениях в составе бандитских формирований, разыскиваются украинскими правоохранительными органами, и подлежат выдаче на основе договора про экстрадицию. Украинские дипломаты опасаются, что Россия оказывает давление на Беларусь, с целью не выдачи преступников из Украины", - резюмировал Бутусов.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.
В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.
СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.
Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.
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Мнения / Общество 13-авг, 06:509 2 241 0
Апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко, просивших смягчить ему меру пресечения. Накануне другой подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко суд изменил содержание под стражей на домашний арест.
Итак, Юлию Кузьменко отпустили под домашний арест.
Да, не плохая новость. Но, очень далека от победы.
И как на меня, мне не достаточно даже снятия всех подозрений с неё и Андрея.
Мне не достаточно, их полное оправдание.
Мне не достаточно отставки арсенборисыча, хотя я с детства за него.
Мне не достаточно извинений президента, за то, что назвал преступниками людей без решения суда.
Мне не достаточно, понесение ответсвенности теми, кто шил это дело белыми нитками.
Мне не достаточно увольнения судьи и прокуроров по этому делу.
Мне не достаточно этого всего.
Первое. Я буду настаивать, советовать, просить ребят, после прохождения всех судебных инстанций в Украине, обращаться в Европейский суд по правам человека, за компенсацией за каждый день проведённый за решёткой, за наплевательское отношение к презумпции невиновности, за подрыв репутации.
И да, я понимаю, что это будет компенсация с наших денег, как налогоплательщиков.
Второе. Я хочу суда и следствия над всеми кто был сопричастен к фальсификации этого дела, от высшего звена до низшего звена. Всех. До единого. Хотя я с детства ... ну вы поняли....
И вот тогда, я с ведерком попкорна буду смотреть все заседания суда над этими отморозками, и получать эстетическое и моральное удовлетворение.
Потому что ничто и никому не должно сходить с рук бесследно.
https://www.youtube.com/watch?v=IpVTAJ-kfd4
Аминь.
https://ord-ua.com/2020/08/10/kak-andrej-ermak-agent-tihij-sorval-operaciyu-sbu-i-podstavil-ukrainu/
Надо шантажировать этого гуся - или он передает нам ватных орков или мы не признаем результаты выборов в Беларуси. Надо из сложившейся там ситуации выжать максимум для нашей страны.
В результате чего Украина понесла серьезные репутационные потери, а сам Зеленский - еще и очередной удар по профессиональной пригодности.
Контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе. Агент СБУ "набирал" людей с опытом войны на Донбассе для якобы работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем наемникам были куплены билеты в Минск, в оттуда в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в один из украинских аэропортов. Где их уже приняла бы "Альфа". В результате операции международное сообщество получило бы очередные веские доказательства террористической деятельности РФ, Украина получила бы «обменный фонд», задокументированные показания наемников и большие массивы информации, которые можно было бы получить в ходе допросов. Но, в последний момент операции произошло предательство.
Вроде бы в бюллетени фамилии Ермак не было.