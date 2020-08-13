Визит Венедиктовой в Минск по делу задержанных боевиков был сорван белорусской стороной. Заявления Лукашенко не соответствуют действительности, - источник

Беларусь уклоняется от выдачи 9 граждан Украины - уголовных преступников из "частной военной компании "Вагнер", которые незаконно прибыли в Беларусь накануне президентских выборов и были задержаны правоохранительными органами.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Как известно, Беларусь задержала 34 бойца российской "частной военной компании "Вагнер", среди которых оказалось 9 граждан Украины, принимавших участие в преступлениях на территории Украины. Ходатайства об экстрадиции преступников белорусская сторона не принимает, мотивируя это занятостью в связи с внутренними событиями. По данным источников Цензор.Нет среди украинских дипломатов, сообщения президента Беларуси Александра Лукашенко 9 августа о то, что Генеральный прокурор Украины не прибыла в Минск для обсуждения вопроса экстрадиции преступников "Вагнера", объясняются срывом данного визита белорусской стороной", - рассказал журналист.

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"Офис Генерального прокурора Украины несколько раз обращался за приглашением к своим белорусским коллегам по вопросам организации визита Генпрокурора Ирины Венедиктовой, однако никаких мер белорусы не предпринимают. Никакие совместные мероприятия без взаимодействия с руководством Генпрокуратуры Беларуси украинские правоохранители на территории соседей страны сами осуществлять не имеют полномочий", - отметил он.

"9 граждан Украины, задержанных в Беларуси, являются опасными преступниками, которые принимали участие в убийствах и других тяжких преступлениях в составе бандитских формирований, разыскиваются украинскими правоохранительными органами, и подлежат выдаче на основе договора про экстрадицию. Украинские дипломаты опасаются, что Россия оказывает давление на Беларусь, с целью не выдачи преступников из Украины", - резюмировал Бутусов.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

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Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.