РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10204 посетителя онлайн
Новости Революция в Беларуси
25 178 119

Визит Венедиктовой в Минск по делу задержанных боевиков был сорван белорусской стороной. Заявления Лукашенко не соответствуют действительности, - источник

Визит Венедиктовой в Минск по делу задержанных боевиков был сорван белорусской стороной. Заявления Лукашенко не соответствуют действительности, - источник

Беларусь уклоняется от выдачи 9 граждан Украины - уголовных преступников из "частной военной компании "Вагнер", которые незаконно прибыли в Беларусь накануне президентских выборов и были задержаны правоохранительными органами.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Как известно, Беларусь задержала 34 бойца российской "частной военной компании "Вагнер", среди которых оказалось 9 граждан Украины, принимавших участие в преступлениях на территории Украины. Ходатайства об экстрадиции преступников белорусская сторона не принимает, мотивируя это занятостью в связи с внутренними событиями. По данным источников Цензор.Нет среди украинских дипломатов, сообщения президента Беларуси Александра Лукашенко 9 августа о то, что Генеральный прокурор Украины не прибыла в Минск для обсуждения вопроса экстрадиции преступников "Вагнера", объясняются срывом данного визита белорусской стороной", - рассказал журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боевиков "Вагнера" могут до конца недели передать России, - СМИ

"Офис Генерального прокурора Украины несколько раз обращался за приглашением к своим белорусским коллегам по вопросам организации визита Генпрокурора Ирины Венедиктовой, однако никаких мер белорусы не предпринимают. Никакие совместные мероприятия без взаимодействия с руководством Генпрокуратуры Беларуси украинские правоохранители на территории соседей страны сами осуществлять не имеют полномочий", - отметил он.

"9 граждан Украины, задержанных в Беларуси, являются опасными преступниками, которые принимали участие в убийствах и других тяжких преступлениях в составе бандитских формирований, разыскиваются украинскими правоохранительными органами, и подлежат выдаче на основе договора про экстрадицию. Украинские дипломаты опасаются, что Россия оказывает давление на Беларусь, с целью не выдачи преступников из Украины", - резюмировал Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба об экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнер": "Сейчас белорусские органы власти заняты немного другими проблемами"

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Также смотрите: Белорусы формируют живые цепи единства по всей стране. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) экстрадиция (569) Бутусов Юрий (4390) наемники рф (2094) ЧВК Вагнер (1335) Венедиктова Ирина (726) Тихановская Светлана (390)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+40
Ніхто в Бєларусі не збирався та не збирається видавати вагнерівців Україні.
показать весь комментарий
13.08.2020 09:57 Ответить
+35
беркутів вони приховували, то чого мають віддавати вагнерівців ...
показать весь комментарий
13.08.2020 09:59 Ответить
+24
Вже передає. Це ж відразу було зрозуміло. Вусатий розігрував свою партію перед виборами, бо реально бачив що і як, а пуйло його просто взяв і до стіни притиснув.
показать весь комментарий
13.08.2020 10:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Візит Венедіктової до Мінська у справі затриманих бойовиків зірвано білоруською стороною. Заяви Лукашенка не відповідають дійсності, - джерело - Цензор.НЕТ 3828
показать весь комментарий
13.08.2020 11:14 Ответить
Вова, слиться по тихому не выйдет
Мнения / Общество 13-авг, 06:509 2 241 0

Апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко, просивших смягчить ему меру пресечения. Накануне другой подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко суд изменил содержание под стражей на домашний арест.

Итак, Юлию Кузьменко отпустили под домашний арест.

Да, не плохая новость. Но, очень далека от победы.

И как на меня, мне не достаточно даже снятия всех подозрений с неё и Андрея.

Мне не достаточно, их полное оправдание.

Мне не достаточно отставки арсенборисыча, хотя я с детства за него.

Мне не достаточно извинений президента, за то, что назвал преступниками людей без решения суда.

Мне не достаточно, понесение ответсвенности теми, кто шил это дело белыми нитками.

Мне не достаточно увольнения судьи и прокуроров по этому делу.

Мне не достаточно этого всего.

Первое. Я буду настаивать, советовать, просить ребят, после прохождения всех судебных инстанций в Украине, обращаться в Европейский суд по правам человека, за компенсацией за каждый день проведённый за решёткой, за наплевательское отношение к презумпции невиновности, за подрыв репутации.

И да, я понимаю, что это будет компенсация с наших денег, как налогоплательщиков.

Второе. Я хочу суда и следствия над всеми кто был сопричастен к фальсификации этого дела, от высшего звена до низшего звена. Всех. До единого. Хотя я с детства ... ну вы поняли....

И вот тогда, я с ведерком попкорна буду смотреть все заседания суда над этими отморозками, и получать эстетическое и моральное удовлетворение.

Потому что ничто и никому не должно сходить с рук бесследно.
https://www.youtube.com/watch?v=IpVTAJ-kfd4
Аминь.
показать весь комментарий
13.08.2020 11:17 Ответить
Вы ошиблись, её фамилия ФЕнедиктова! Где дела на Жванию!
показать весь комментарий
13.08.2020 11:34 Ответить
Публикую ссылочку на информацию по теме новости согласно ст.15 Конституции Украины и не претендуя на достоверность:

https://ord-ua.com/2020/08/10/kak-andrej-ermak-agent-tihij-sorval-operaciyu-sbu-i-podstavil-ukrainu/
показать весь комментарий
13.08.2020 12:29 Ответить
Уже понятно, что Лукашенко - подонок, обычный диктатор, тиран и убийца. Но оказывается Лукашенко еще и голимый балабол. Закидывайте его запросами по экстрадиции задержанных террористов из бандформирования "ЧВК Вагнера", прессуйте по всем каналам - если Лукашенко откажется передавать нам вагнеровцев - надо всем показать, что он - пи#дабол и с ним нельзя иметь никаких дел.
Надо шантажировать этого гуся - или он передает нам ватных орков или мы не признаем результаты выборов в Беларуси. Надо из сложившейся там ситуации выжать максимум для нашей страны.
показать весь комментарий
13.08.2020 12:59 Ответить
И кто это будет делать. Тот который хером по роялю?
показать весь комментарий
13.08.2020 15:53 Ответить
Как Ермак агент ФСБ РФ «Тихий» сорвал сложнейшую операцию СБУ.

В результате чего Украина понесла серьезные репутационные потери, а сам Зеленский - еще и очередной удар по профессиональной пригодности.
Контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе. Агент СБУ "набирал" людей с опытом войны на Донбассе для якобы работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем наемникам были куплены билеты в Минск, в оттуда в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в один из украинских аэропортов. Где их уже приняла бы "Альфа". В результате операции международное сообщество получило бы очередные веские доказательства террористической деятельности РФ, Украина получила бы «обменный фонд», задокументированные показания наемников и большие массивы информации, которые можно было бы получить в ходе допросов. Но, в последний момент операции произошло предательство.
показать весь комментарий
13.08.2020 13:04 Ответить
В этот день заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий докладывал Президенту Зеленскому о финальной фазе операции. При докладе присутствовал Андрей Ермак. Когда доклад был закончен, уже вне кабинета Президента, Ермак начал орать на Баранецкого и обвинять его в том, что арест боевиков сорвет ему обмен пленными, который вот-вот якобы должен произойти. Ермак требовал остановить операцию до обмена. Баранецкий докладывал, что это уже невозможно. В конце концов Ермак приказал Баранецкому отложить вылет боевиков в Венесуэлу на 4 дня. Баранецкий был вынужден подчиниться. И через два дня боевиков задержал белорусский КГБ. По наводке председателя ФСБ. ФСБ таким образом минимизировала свои потери. Боевиков Украине не выдадут. Весь остальной шум - просто дымовая завеса. Кроме того, ФСБ тут же начала пытаться использовать ситуацию в своих целях. В российских СМИ тиражируется информация о том, что СБУ специально заманила боевиков в Беларусь, чтобы испортить отношения РФ и Беларуси. Хотя, цель, как мы писали выше - была совершенно иной. Вывод. Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял.»
показать весь комментарий
13.08.2020 13:05 Ответить
По какому праву этот завхоз "Козырь" решает судьбу Украины?
Вроде бы в бюллетени фамилии Ермак не было.
показать весь комментарий
13.08.2020 17:49 Ответить
Андрей Ермак был одним из активных стукачей СБУ во время своей учебы в университете и по картотеке проходил как агент "Тихий". Козырем он стал уже в ФСБ, когда начал подторговывать своими возможностями и влиянием в украинской власти.
показать весь комментарий
13.08.2020 13:11 Ответить
Якщо вже зовсім коротко- лука гнида та кацапський пі@ар.
показать весь комментарий
13.08.2020 13:24 Ответить
в этом сомнения нет!все также как с пЭтром олексийовычем!!!нам в уши дул одно а с путлером цьомки цьомки!!так и лука дует лохторату и Украине одно а с путлером (старшим братом)цьомки!!ну осталось ему немного главное чтобы потом Беларусь не просрать рАсеи
показать весь комментарий
13.08.2020 13:34 Ответить
Говнюшка
показать весь комментарий
13.08.2020 15:53 Ответить
Ясно было с самого начала, что и Венедиктова, и её начальник, гауляйтер Украины от "руssкого мира", Ермак, (про президента Зеро не говорю) отлично сыграли свои роли в этом цирке про выдачу убийц украинцев. Все они одним миром мазаны и служат одному кремлевскому хозяину.
показать весь комментарий
13.08.2020 17:38 Ответить
в этом нет сомнений!
показать весь комментарий
14.08.2020 01:00 Ответить
Судя по фото, её таки запаковали.
показать весь комментарий
13.08.2020 22:37 Ответить
А ******** эти правители не хотят? А ОНА летает близко...
показать весь комментарий
13.08.2020 23:39 Ответить
За останній час Україні сам Господь допомагає. Викрито шпигунство і диверсійна робота Портнова, державні зради суддів, і ось тепер засвітився в чергове сам голова АП Єрмак - Тихий. За такі тяжкі злочини в інших країнах кари найважчі,а у нас ...Зеленський!
показать весь комментарий
14.08.2020 05:30 Ответить
Кравчук сказав би - маємо, що маємо.
показать весь комментарий
14.08.2020 07:14 Ответить
Страница 2 из 2
 
 