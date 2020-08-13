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Новости Коронавирус и карантин
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К ослаблению карантина не готовы 11 областей Украины и Киев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

К ослаблению карантина не готовы 11 областей Украины и Киев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 13 августа Киев и 11 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Решение об усилении противоэпидемических мер может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Таким образом, к ослаблению карантинных мер не готовы: Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области, а также г. Киев.

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К ослаблению карантина не готовы 11 областей Украины и Киев, - Минздрав 01

Автор: 

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0,15 процента умерших от этой Чумки во всем мире из 7,5 млрдов населения.Дебилизм
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13.08.2020 10:15 Ответить
...баний мінздрав з дурком стіпановим кромє ковіда, ще чимось займається?
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13.08.2020 10:21 Ответить
Кто бы сомневался, что не готовы к ослаблению карантина.
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13.08.2020 10:43 Ответить
К какому ослаблению, какой следующий этап ? Каждый день эту муть публикуют, у нас что карантин каждый день по этой табличке ослабляют ?
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13.08.2020 11:42 Ответить
так они и для введения карантина не отвечали критериям пандемии
и шо-то оно никак не помешало ввести карантин
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13.08.2020 20:44 Ответить
 
 